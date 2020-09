Se direkte fra kl. 18.00: Håndballparet kliner til med seier i serieåpningen

Camilla Herrem har fått ektemannen Steffen Stegavik som sjef i Sola. Vi tror paret vinner i serieåpningen mot nedrykksdømte Rælingen.

Rælingen - Sola 3,85 - 10,00 - 1,30 B (spillestopp kl. 17.55)

Rema 1000-ligaen, kvinner. Rælingen endte egentlig på fjerdeplass i 1. divisjon, men de ble tilbudt å rykke opp. Laget fra Romerike hadde nemlig bedre poengsnitt enn Volda som følge av en kamp mindre spilt, da resten av sesongen, inkludert kvalifiseringskampene, ble avlyst på grunn av koronapandemien.

27 år gamle Ane Mällberg, som er tidenes yngste kvinnelige hovedtrener på toppnivå, får en tøff jobb. Romerikingene er dømt nord og ned av ekspertene.

De har fått inn to rutinerte spillere. Astrid Mjøen Holstad har erfaring fra Byåsen og nederlandsk liga. Hun blir en nøkkelspiller hos romerikingene. Den 28 år gamle brasilianske målvakten Caroline Martins er den andre nykommeren. Hun ble hentet fra Molde. Skal Rælingen overleve, må de to nysigneringene levere.

Sola tok bare 11 poeng forrige sesong og endte på 10.-plass, men vi tror rogalendingene får en opptur denne sesongen. De har vist bra takter i treningskampene, hvor de blant annet har spilt 29-29 mot Tertnes.

Den tidligere landslagsspilleren Steffen Stegavik har tatt over som ny hovedtrener. Han blir dermed trener for ektefellen Camilla Herrem. Hun vraket tilbud fra utlandet og forlenget kontrakten med Sola HK for å bli med prosjektet til ektemannen.

Camilla Herrem er den største profilen i Sola-laget.

Carina Johansen NTB scanpix

Sola har også klart å beholde Malin Holta. Det var særdeles viktig. I tillegg er playmaker Kristiane Knutsen tilbake etter en sesong i Follo. Hun vil forsterke laget.

Stegavik har også gjort smarte signeringer. 19 år gamle Mia Humborstad Westgaard er kanadisk landslagsspiller, og var suveren i 2. divisjon forrige sesong. De har også fått på plass den svenske målvakten Esmeralda Fetahovic.

Sola har kun vunnet én av de siste fire bortekampene mot Rælingen i Rema 1000-ligaen og i 1. divisjon, men vi tror rogalendingene er sterkere enn sist sesong. Steffen Stegavik vil starte trenerkarrieren i Sola med seier, og han kommer til å piske frem spillerne i denne kampen for å få en god start på sesongen. 1,30 i odds på borteseier funker i en dobbel med Tertnes.

Tertnes - Oppsal (Handikap fulltid 0-6) H 1,85 (spillestopp kl. 18.25)

Rema 1000-ligaen, kvinner. Kampen spilles i splitter nye Åsane Arena. Tertnes har beholdt stammen i laget fra forrige sesong, noe som betyr at laget allerede er samspilt. Kontinuitet er viktig. Den største kontinuitetsbæreren er trener Tore Johannessen. Han har vært hovedtrener for bergenserne siden 2006, og skrev tidlgere i år under en ny toårskontrakt.

I sesongoppkjøringen har Tertnes matchet seg mot Sola, Molde, Ålgård og Fana. Kampene viste at bergenserne er i rute, men de har litt å gå på med tanke på tempo i spillet og trygghet bakover i forsvar. Veteranen Linn Gossé må vise vei om klubben skal henge med i toppen. Madeleine Hilby og Thea Stankiewicz er også nøkkelspillere hos bergensenserne.

Bakspiller Hermine Auberg har også vist i treningskampene før sesongstarten at hun vil spille en viktig rolle - både offensivt og defensivt. Josefine Instelhus har kommet til Tertnes fra Vipers. Det blir interessant å se om hun kan få fart på karriereren igjen i Bergen etter å ha vært ute med mye skader.

Madeleine Hilby er sammen med Thea Stankiewicz kapteinsteamet til Tertnes denne sesongen. Foro: Bergensavisen

Den største fordelen ti Tertnes er at de har beholdt de fleste sentrale brikkene fra sist sesong. Det har ikke Oppsal. Oslo-laget, som havnet på niendeplass forrige sesong, har mistet viktige Eira Aune og Eli Marie Raasok. Begge dro til Danmark etter sist sesong, en rekke andre spillere forsvant også fra Oslo øst.

Oppsal har vært aktive på overgansmarkedet. De har blant annet signert den danske duoen Sofie Fynbo og Sara Jakobsen Madsen. Det blir spennende å se hva de kan bidra med. Også islandske Birta Gretarsdottir er en spiller det stilles forventninger til.

Ikke bare er det gjort utskiftninger i spillerstallen, også treneren fra sist sesong er byttet ut. Ny hovedtrener er Stian Bjermeland. Oppsal vil trenge tid til å få laget til å bli samkjørt. Det er grunnen til at vi tror de får trøbbel i Bergen onsdag.

Tertnes har vunnet syv av de åtte siste kampene mot Oppsal, men kun tre av de siste åtte hjemmekampene er vunnet med syv mål eller mer. Sist lagene møttes i Bergen vant Tertnes 30-23. Vi tror et godt samkjørt Bergenslag vinner med syv mål eller mer mot Oppsal onsdag. Oddsen er 1,85 på handikap-spillet, men den kan ikke spilles som singel. Vi bruker den i en dobbel sammen med Sola-seier.

