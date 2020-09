Se direkte fra kl. 18.00: Hvorfor er Halden favoritt mot Fjellhammer?

Fjellhammer møter et Halden-lag som har mistet flere sentrale spillere og trenger tid til å spille inn et nytt lag. Nykommeren har gode muligheter til å ta alle poengene.

Fjellhammer sjokkerte Håndball-Norge med å slå Kolstad i første serierunden, og deretter spille jevnt med Elverum i forrige serierunden. Vi tror Norsk Tipping har valgt feil favoritt. Se alle kampene fra Rema 1000-ligaene i håndball her!

Fjellhammer - Halden Topphåndball 2,10 - 7,50 - 1,95 H (spillestopp kl. 18.00)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Rema 1000-ligaen. Kristian Bliznac har virkelig fått sving på Fjellhammer. Romerikingene har tatt strake veien fra 2. divisjon til REMA 1000-ligaen på kun to sesonger. Laget har vist i de to første kampene at de ikke blir noen kasteball i toppdivisjonen.

Imponert etter opprykket

Fjellhammer overrasket stort da de startet sesongen med å banke medaljekandidat Kolstad hjemme på Lørenskog. Til pause sto det 14-15 til gjestene, og da mange trodde at trønderne skulle si takk for følget og rykke i fra i andre omgang, var det heller Fjellhammer som satte inn turboen. Da sluttsignalet lød, sto det hele 33-26 på resultattavlen. Fjellhammer herrenes første seier i eliteserien siden sesongen 1986-1987 var et faktum.

Sist onsdag leverte de en sterk bortekamp mot Norges aller beste håndball-lag, Elverum. Det tapte riktignok med åtte mål til slutt, men sjokkerte gullfavoritten i første omgang. Fjellhammer lå nemlig kun under med to mål ved pause i Terningen Arena.

Trykk her å se kampen mellom Fjelhammer og Halden direkte fra klokken 18.00

Storscorer Eirik Hybertsen som har spilt i Runar er tilbake i Fjellhammer. Det er en solid tilvekst. Fjellhammer har også flere spennende unggutter. Benjamin Berg, som er lagets toppscorer så langt, er en talentene som kan få sitt gjennombrudd på toppnivå denne sesongen. Samtidig har klubben en karismatisk trener i svenske Kristian Bliznac, som også var en meget god håndballspiller som aktiv.

Store utskiftninger i spillerstallen

Halden Topphåndball er et typisk hjemmelag. De er vanskelige å slå hjemme i Remmenhallen. Den lett forhatte "skoesken" eller "gymsalen" er stedet hvor haldenserne tar mesteparten av poengene. På bortebane har de ikke fått det til å klaffe. Halden vant to av elleve bortekamper sist sesong.

NB! Onsdag er det ca 31 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Halden har stertet sesongen med to tap. At de tapte 31-35 borte mot ØIF Arendal i serieåpningen var ingen stor overraskelse, men det var skuffende at de tapte hjemme mot Runar. Særlig måten det skjedde på. Laget fra grensebyen ledet til det gjensto drøye ti minutter, da tok Runar over styringen og vant til slutt med 29-27.

Trykk her å se kampen mellom Fjelhammer og Halden direkte fra klokken 18.00

Resultatene henger sammen med at at hovedtrener Jan Thomas Lauritzen nok en gang må bygge noe nytt til årets sesong. Han har mistet sentrale spillere som Bertram Obling, Martin Vilstrup Andersen, Rasmus Mølgaard og William Nilsen-Nygaard. Lauritzen og Halden vi trenge tid til å få samspilt et nytt lag. Når man i tillegg vet at haldenserne tradisjonelt sett har slitt på bortebane virker det litt rart at Norsk Tipping har satt dem til knepne favoritter i søndagens kamp.

Halden-seier står til 1,95 i odds. Det mener vi er feil og 2,10 på at nykommer Fjellhammer tar sin andre hjemmeseier på rad er klart spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset