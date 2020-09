Se direkte fra kl. 18.00: Stenger super-keeperen buret mot Tertnes?

Den viktige svenske keeperen Jenny Sandgren er tilbake hos Fredrikstad. Hun kan skape trøbbel for Tertnes.

Det spilles tre seriekamper i Rema 1000-ligaen for kvinner i håndball onsdag. Se alle kampene fra Rema 1000-ligaene i håndball her!

Tertnes - Fredrikstad BK (Handikap fulltid 0-2) - H 1,95 (spillestopp kl. 1755)

Rema 1000-ligaen, kvinner. For første gang på flere år kan Tertnes-trener Tore Johannessen kunnet bygge videre på noe, i stedet for å måtte bygge nytt. Målsettingen denne sesongen er medalje, og det startet bra for bergenserne. Tertnes banket Oppsal 35-21 i serieåpningen, men så kom nedturen. Fjorårets seriefirer ble rett og slett feid av banen i Kristiansand. De tapte 18-35 mot Vipers.

Nå skal de reise seg hjemme i den nye storstuen sin, Åsane Arena.

Super-keeper tilbake

Fredrikstad har fått en brukbar start på sesongen. De slo oppskriftsmessig nyopprykkede Flint 31-22 på hjemmebane i første serierunden. I helgen leverte de en sterk prestasjon mot gullutfordrer Storhamar. De tapte kun 24-26 på bortebane mot hedmarkingene. En viktig årsak til det, var comebacket til den svenske keeperen Jenny Sandgren.

Den 15. oktober i fjor pådro den svenske keeperen seg en kraftig hodesmell etter et uhell på trening. I vinter slet hun med store smerter, og mange fryktet at super-keeperen måtte legge opp etter en hodeskaden Hun har tatt det med ro i sesongoppkjøringen, men etter elleve minutter mot Storhamar ble Jenny Sandgren overraskende byttet inn. Hun hadde flere viktige redninger. Spørsmålet er om hun klarer å stenge buret mot Tertnes?

Samtidig må søstrene Thale og Live Rushfeldt Deila få det til å klaffe. Bakspillerne er viktige for FBK. Fotballtrener Ronny Deila sine tvillingdøtre har til sammen scoret 19 av Fredrikstads 55 mål så langt.

Madeleine Hilby og Tertnes har aldri tapt hjemme mot Fredrikstad. Foto: Bergensavisen

Taper alltid borte mot Tertnes

Men Fredrikstad har slitt mot Tertnes på bortebane. De har tapt alle åtte kampene de har spilt mot Tertnes i Bergen. Sist sesong tapte de 17-28, og de har aldri tapt med mindre enn tre mål. Selv om FBK imponerte stort borte mot Storhamar, tror vi de kan få probemer mot kontringsstreke bergensere. Tertnes er revansjesugne etter det brutale nederlaget på Sørlandet.

Vi tror de slår tibake i onsdagens kamp, og at de vinner med tre mål eller mer. Et slikt scenario gir 1,95 i odds. Handikap-spillet kan ikke spilles som singel. Derfor kombinerer vi tipset med hjemmeseier til Fortaleza i brasiliansk fotball.

Fortaleza CE - Sport Recife PES 1,95 - 2,90 - 3,45 H (spillestopp kl. 22.55)

Brasiliansk, Serie A. Sport Recife har klatret opp på øvre halvdel av tabelen etter to seire på rad mot Gremio og mot bunnaget Goias.

Sport slapp inn mål i begge kampene som endte 2-1. Det betyr at de har sluppet inn mål i alle åtte kampene denne sesongen.

Fortaleza på sin side håper å slå tilbake etter to strake tap, men de har kun klart å holde nullen i en av de siste fem kampene. Begge forsvarene viser svak form, men vertene har iallfall holdt tett bakover i de to siste hjemmekampene.

Sport Recife har en vanskelige oppgave mot et Fortaleza-lag som kun har tapt én av de ni siste Serie A-kampene på hjemmebane. Vi tror Fortaleza vinner. Oddsen på hjemmeseier er 1,95.

Onsdagens dobbelttips blir tremålsseier eller mer til Tertnes + Fortaleza. Denne kombinasjonen gir 3,80 i odds. Spillestopp er klokken 17.55.

