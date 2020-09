Se direkte fra kl. 18.30: Denne mannen er bergensernes verste mareritt

Han hamrer alltid inn en haug med mål mot FyllingenBergen, men vi mener likevel at Bækkelaget og Emil Midtbø Sundal er gjort til altfor stor favoritt i denne kampen.

Bækkelaget Håndball Elite - FyllingenBergen 1,50 - 8,00 - 3,00 B (spillestopp kl. 18.00)

Rema 1000-ligaen, herrer. Bækkelaget tapte 29-33 mot Haslum i serieåpningen. Det var en jevnspilt kamp, men den viste Oslo-laget vil savne den rutinerte svensken Lukas Karlsson som er dratt til Follo. Også hovedtrener Tom-Eirik Skarpsno er borte. Han har gått til en administrativ stilling i Haslum. Ny trener i Oslo-klubben er 34 år gamle Jørgen Laug.

Herjer med Fyllingen hver gang

Han fikk se at fjorårets suverene toppscorer i Rema 1000-ligaen, Emil Midtbø Sundal, fortsatte der han slapp. 30-åringen prikket inn åtte baller mot Haslum. Det er ikke tvil om hvem Fyllingen må stoppe onsdag kveld.

For Midtbø Sundal har vært et mareritt for FyllingenBergen. Han har scoret 53 mål mot dem på de seks siste kampene. Spørsmålet er om han har gode nok spillere rundt seg denne sesongen.

Fredrik Ruud rykket opp fra å være assistenten til Andreas Gjeitrem til å bli hovedtrener i Fyllingen før denne sesongen. Han er i ferd med å bygge opp et lag som kan være med å kjempe om medaljer, men Fyllingen skuffet i serieåpningen, hvor de tapte 30-27 hjemme mot Nærbø. Det er tydelig at de trenger litt mer tid å få laget samspilt.

Fredrik Ruud er ny hovedtrener i FyllingenBergen. Foto: Anders Kjølen, Bergensavisen

Kanskje ikke så rart siden en del rutine som har forsvunnet fra Framohallen. Fredrik Mossestad og Marius Ferkingstad har forsvunnet til svensk håndball, mens Sindre Aho har dratt til Drammen.

Hentet inn en russisk bjørn

Laget fra Dalen har imidlertid fått inn noen spennende typer. Danske Philip Holm blir en meget viktig brikke denne sesongen, men han har vært ute med skader før sesongstarten og fikk det ikke helt til å klaffe mot Nærbø. Vi tror han revansjerer seg i onsdagens bortekamp.

Fyllingen har også hentet en russisk landslagsspiller. Igor Karlov har potensial til å bli en profil i Rema 1000-ligaen. Klubben har store forventninger til den 192 cm høye bakspilleren, men han har sittet ti dager i karantene og hadde sin første trening med laget i går. Det går ikke an å forvente for mye av russeren i onsdagens kamp.

Her er de andre nykommerne hos Fyllingen: Birk Inselseth (19), bakspiller. Herman Bredal Oftedal (19), bakspiller. Didrik Linderud (22), høyre kant. Fredrik Clementsen (22), linjespiller. Trygve Fresvik Jensen (21), keeper.

Fyllingen har vunnet fire av de seks siste kampene mot BSK. I fjor spilte Fyllingen flere av sine beste kamper når de var underdog på bortebane. Vi sitter med en følelse av at bergenserne slår tilbake etter tapet i serieåpningen. Synes kampen er mer åpen enn oddsen tilsier. Vi liker borteodden. 3,00 på Fyllingen-seier er ok. Se kampen her!

