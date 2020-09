Se direkte kl. 18.00: Håndballparet med ny skrell i kveld

Håndballparet Steffen Stegavik og Camilla Herrem har fått en drømmestart på sesongen. I dag tror Sola kan skrelle mot storfavoritt Storhamar.

Det spilles tre seriekamper i Rema 1000-ligaen for kvinner i håndball onsdag. Se alle kampene fra Rema 1000-ligaene i håndball her!

Rema 1000-ligaen, kvinner. Storhamar har vunnet de to første seriekampene, men spillemessig har det ikke vært imponerende. Særlig defensivt har det ikke fungert skikkelig for Hamar-laget. De slet seg til 26-24-seier i en tett og jevn kamp mot Fredrikstad.

Mistet to nøkkelspillere

Sist lørdag møtte de Larvik. Storhamar startet bra, men slapp etter hvert Larvik inn i kampen og vant til slutt 29-25. Det er tydelig at laget har mistet to av sine toneangivende spillere.

Mia Svele som dro som kjent til dansk håndball I tillegg må de klare seg uten Betina Riegelruth denne sesongen. Storskytteren er gravid. De har hentet inn svenske Cassandra Tollbring. Den svenske landslagsspilleren kom fra fransk håndball, men det virker som hun fortsetter trenger litt tid å spille seg varm i Storhamar-trøyen. Hun har kun scoret fire mål på de to første kampene. Bakspilleren Kristiane Stormoen har også blitt hentet til Hamar fra svensk liga. Hun har heller ikke kommet skikkelig i gang.

EKTEFELLER: Steffen Stegavik og Camilla Herrem. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Toppscorerduell på Hamar

Sola har fått en god start på sesongen. De tapte ikke uventet i serieåpningen hjemme mot Vipers, men slo tibake med en komfortabel seier mot nyopprykkede Rælingen. I helgen viste rogaendingene at de blir å regne med denne sesongen, da de banket hardtsatsende Molde 26-20 hjemme i Åsenhallen.

Det virker som Steffen Stegavik har fått satt et grunnspill som funker. Camila Herrem sprudler tilbake i moderklubben. Hun har scoret 13 mål så langt fra sin kantposisjon. Landslagsprofilen er en viktig spiller hos rogalendingene.

Denne kampen kan likevel fort bli en duell mellom de to mestscorende spillerne i Rema 1000-ligaen så langt. Sola-spiller Malin Holta er toppscorer før onsdagens kamper med 24 mål, mens Maja Jakobsen ligger på plassen bak med 18 scoringer. Det virker imidlertid som Sola har fått i gang flere spillere. 1,35 i odds på et Storhamar-lag som ikke har vært seg selv i de siste kampene er ikke fristende. Da mener vi det er mer spennende å gå for skrellen.

Akkurat nå virker det som Sola har den selvtilliten som skal til for å vinne på Hamar. 3,55 i odds på seier ti et Sola-lag som har virket solide i de to siste kampene er verdt å prøve. Se kampen her fra klokken 18.00

