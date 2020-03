Se hvor de 967 norske Vikinglotto-millionærene bor

Sjekk hvor mange Vikinglotto-millionærer det er i din kommune!

Hittil i 2020 har fire nordmenn vunnet millionpremier i Vikinglotto. Tre av vinnerne har bostedsadresse i det nye storfylket Viken, mens én bor i Trøndelag. Totalt har de fire Vikinglotto-millionærene vunnet 14,5 millioner kroner.

Den siste Vikinglotto-millionæren var en mann fra Trondheim som vant 7,3 millioner kroner i forrige uke. Han ble den 33. millionvinneren i Vikinglotto fra trønderhovedstaden.

De øvrige Vikinglotto-vinnerne hører hjemme i Hvaler, Lørenskog og Ås.

Vikinglotto-rekord i Oslo

Ser du på de norske kommunene er det nesten selvfølgelig slik at de største kommunene er hvor det bor flest vinnere av millionpremier.

Selv om ikke noen i Oslo har vunnet millionpremier i Vikinglotto så langt i år, er derfor Oslo ikke overraskende kommunen med flest millionvinnere i Lotto. Totalt har hovedstaden 95 millionvinnere i Vikinglotto. Det gir én vinner per 7169 innbygger.

Den største Vikinglotto-gevinsten noensinne ble også utbetalt til en Oslo-borger. En kvinne fra hovedstaden vant 341.285.000 kroner i november 2017. Dette er den nest høyeste premien i Norsk Tippings historie. Den største premien var på 441 millioner kroner og ble vunnet av en mann i Eurojackpot i august i 2019.

Bergen har 50 millionvinnere i Vikinglotto siden 1993. Med sine 281 190 innbyggere har de én milionvinner per 5624 innbyggere. Det gjør dem til den av de fire største byene i Norge med flest vinner per tusen innbyggere. Stavanger har til sammenligning én vinner per 7891 innbyggere og Trondheim har én vinner per 6128 innbyggere.

Agder er fylket med færrest millionvinnere i Vikinglotto. Det er kun 33 milliongevinster som er havnet i Sørlandsfylket.

Ingen millionvinnere siden 1993

Den første Vikinglotto-millionæren kom fra Gausdal i Gudbrandsdalen. Mannen, som vant den første norske millionpremien i Vikinglotto noensinne, stakk av med 1,2 millioner kroner i juni 1993. Verdal var lenge vært kjent som "lottobygden" grunnet et høyt antall millionvinnere fra 1990-tallet og utoverer. Gausdal har aldri blitt en "Vikinglotto-bygd".

Kommunen med drøyt 6100 innbyggere har ikke vunnet noen milliongevinster i Vikinglotto-spillet siden 1993. Gausdal vil likevel for evig stå i historiebøkene som stedet som fikk den første norske Vikinglotto-millionæren. Det er da noe det og! Gausdølingene har også andre ting de kan være stolt av. Blant annet ligger dikterhøvdingen Bjørnstjerne Bjørnsons gård, Aulestad, i kommunen.

Dette er Vikinglotto:

Vikinglotto er et sjansespill som spilles i Norge, Danmark, Sverige, Island, Finland, Estland, Litauen, Slovenia og Latvia hver onsdag.

Det ble første gang spilt i 1993 og var verdens første flernasjonale spill med ukentlige trekninger.

Spillet er et lotteri der deltagerne skal velge ut seks tall som de antar vil bli trukket ut som vinnertall av i alt 48 tall. I tillegg til de seks vinnertallene trekkes to «tilleggstall» og et «lykketall».

Den teoretiske sjansen for å vinne er 1:50, mens vinnersannsynligheten for førstepremien er 1:12 271 512.

Her bor Vikinglotto-millionærene:

Nordland, Alstahaug, mann 1.262.328 (2008)

Troms og Finnmark, Alta, mann 1.379.988 (1996)

Troms og Finnmark, Alta, mann 9.829.798 (1999)

Troms og Finnmark, Alta, kvinne 3.386.015 (2011)

Innlandet, Alvdal, mann 1.772.672 (2003)

Vestland, Alver, kvinne 3.109.939 (2002)

Vestland, Alver, mann 36.479.848 (2010)

Vestland, Alver, kvinne 1.742.850 (2012)

Vestland, Alver, mann 1.652.045 (2012)

Nordland, Andøy, mann 1.717.795 2014

Viken, Aremark, kvinne 3.142.739 (1998)

Agder, Arendal, mann 1.981.816 (1998)

Agder, Arendal, mann 5.083.244 (1998)

Agder, Arendal, mann 2.038.371 (1999)

Agder, Arendal, mann 1.384.260 (2012)

Agder, Arendal, kvinne 2.209.855 (2012)

Agder, Arendal, mann 6.586.410 (2019)

Viken, Asker, kvinne 2.415.422 (1994)

Viken Asker, mann 2.601.193 (1996)

Viken, Asker, mann 3.965.589 (1997)

Viken, Asker, mann 4.582.735 (1997)

Viken, Asker, kvinne 4.069.534 (1998)

Viken, Asker, mann 5.029.665 (2003)

Viken, Asker, mann 9.816.078 (2004)

Viken, Asker, mann 4.299.468 (2008)

Viken, Asker, mann 1.000.000 (2008)

Viken, Asker, mann 5.872.636 (2010)

Viken, Asker, kvinne 1.384.260 (2012)

Viken, Asker, mann 2.392.465 (2012)

Viken, Asker, mann 5.181.460 (2013)

Viken, Asker, kvinne 1.711.675 (2014)

Viken, Asker, mann 6.623.500 (2019)

Vestland, Askøy, mann 14.622.845 (2012)

Vestland, Askøy, kvinne 1.102.735 (2012)

Vestland, Askøy, mann 2.459.085 (2019)

Møre og Romsdal, Aure, mann 4.612.595 (1998)

Viken, Aurskog-Høland, mann 4.769.806 (1994)

Viken, Aurskog-Høland, mann 30.540.475 (2016)

Viken, Aurskog-Høland, kvinne 1.132.465 (2018)

Vestland, Austevoll, mann 4.762.354 (2003)

Vestland, Austevoll, mann 2.312.467 (2009)

Troms og Finnmark, Balsfjord, mann 2.073.630 (2008)

Troms og Finnmark, Balsfjord, kvinne 4.171.515 (2016)

Vestfold og Telemark, Bamble, mann 19.447.090 (2006)

Troms og Finnmark, Bardu, mann 5.322.345 (1996)

Troms og Finnmark, Bardu, kvinne 1.129.102 (2003)

Vestland, Bergen, kvinne 3.513.288 (1993)

Vestland, Bergen, kvinne 1.465.334 (1994)

Vestland, Bergen, kvinne 2.770.809 (1995)

Vestland, Bergen, mann 1.557.842 (1995)

Vestland, Bergen, mann 3.886.824 (1997)

Vestland, Bergen, mann 3.835.386 (1997)

Vestland, Bergen, kvinne 3.638.063 K 1997

Vestland, Bergen, mann 2.293.080 (1998)

Vestland, Bergen, kvinne 3.159.207 (1998)

Vestland, Bergen, kvinne 1.541.500 (1998)

Vestland, Bergen, mann 2.184.159 (1999)

Vestland, Bergen, mann 5.157.725 (1999)

Vestland, Bergen, kvinne 7.487.359 (2000)

Vestland, Bergen, mann 11.042.099 (2001)

Vestland, Bergen, kvinne 4.287.164 (2001)

Vestland, Bergen, mann 4.611.852 (2001)

Vestland, Bergen, mann 1.838.982 (2003)

Vestland, Bergen, mann 4.011.241 (2003)

Vestland, Bergen, kvinne 2.434.147 (2007)

Vestland, Bergen, kvinne 9.776.144 (2007)

Vestland, Bergen, mann 2.234.356 (2007)

Vestland, Bergen, mann 4.744.249 (2008)

Vestland, Bergen, mann 2.091.536 (2008)

Vestland, Bergen, mann 2.167.011 (2008)

Vestland, Bergen, kvinne 1.003.463 (2008)

Vestland, Bergen, mann 1.000.000 (2009)

Vestland, Bergen, mann 27.576.394 (2010)

Vestland, Bergen, mann 4.546.106 (2011)

Vestland, Bergen, mann 1.107.050 (2011)

Vestland, Bergen, mann 4.402.655 (2011)

Vestland, Bergen, mann 31.621.750 (2012)

Vestland, Bergen, mann 1.622.750 (2012)

Vestland, Bergen, kvinne 1.902.175 (2012)

Vestland, Bergen, mann 1.964.815 (2013)

Vestland, Bergen, kvinne 5.809.330 (2013)

Vestland, Bergen, mann 2.662.560 (2013)

Vestland, Bergen, mann 1.685.855 (2014)

Vestland, Bergen, mann 4.552.455 (2014)

Vestland, Bergen, kvinne 2.485.400 (2014)

Vestland, Bergen, mann 1.000.000 (2014)

Vestland, Bergen, mann 1.000.000 (2014)

Vestland, Bergen, kvinne 6161070 (2015)

Vestland, Bergen, mann 4.134.605 (2015)

Vestland, Bergen, mann 18.584.785 (2016)

Vestland, Bergen, mann 30.540.475 (2016)

Vestland, Bergen, mann 15.121.950 (2016)

Vestland, Bergen, mann 34.542.750 (2016)

Vestland, Bergen, mann 14.236.035 (2016)

Vestland, Bergen, mann 2.707.090 (2019)

Vestland, Bergen, mann 15.066.730 (2019)

Agder, Birkenes, mann 3.234.250 (2012)

Vestland, Bjørnafjorden, mann 7.819.680 (2015)

Vestland, Bjørnafjorden, mann 4.082.600 (2016)

Nordland, Bodø, kvinne 2.099.361 (2000)

Nordland, Bodø, kvinne 2.018.439 (2003)

Nordland, Bodø, mann 2.110.188 (2004)

Nordland, Bodø, mann 5.031.998 (2007)

Nordland, Bodø, mann 4.718.885 (2017)

Nordland, Bodø, kvinne 2.620.360 (2017)

Nordland, Brønnøy, kvinne 2.192.953 (2008)

Agder, Bygland, mann 5.649.470 (2013)

Viken, Bærum, mann 1.489.204 (1996)

Viken, Bærum, mann 2.299.763 (1999)

Viken, Bærum, mann 1.403.186 (1999)

Viken, Bærum, mann 4.780.238 (2001)

Viken, Bærum, kvinne 4.263.374 (2002)

Viken, Bærum, mann 8.143.420 (2003)

Viken, Bærum, mann 1.503.347 (2005)

Viken, Bærum, mann 2.336.644 (2005)

Viken, Bærum, mann 4.875.468 (2005)

Viken, Bærum, mann 4.755.435 (2005)

Viken, Bærum, mann 1.000.000 (2009)

Viken, Bærm, mann 2.324.266 (2011)

Viken, Bærum, mann 31.621.750 (2012)

Viken, Bærum, mann 10.145.260 (2012)

Viken, Bærum, kvinne 2.602.670 (2013)

Viken, Bærum, ,mann 2.708.730 (2015)

Viken, Bærum, kvinne 30.540.475 (2016)

Viken Bærum, kvinne 7.447.700 (2017)

Viken Bærum, kvinne 2.427.580 (2017)

Viken Bærum, kvinne 4.351.915 (2019)

Viken Bærum, kvinne 2.431.870 (2019)

Vestland, Bømlo, mann 7.108.580 (2016)

Vestland, Bømlo, kvinne 27.502.270 (2017)

Vestland, Bømlo, kvinne 8.839.225 (2018)

Innlandet, Dovre, kvinne 4.862.258 (2006)

Innlandet, Dovre, mann 4.043.840 (2016)

Viken, Drammen, mann 2.317.603 (1995)

Viken, Drammen, mann 2.738.164 (1996)

Viken, Drammen, kvinne 1.918.632 (1997)

Viken, Drammen, mann 5.302.600 (1998)

Viken, Drammen, kvinne 4.119.703 (1999)

Viken, Drammen, kvinne 17.663.498 (1999)

Viken, Drammen, kvinne 4.092.428 (2001)

Viken, Drammen, mann 2.515.395 (2004)

Viken, Drammen, mann 3.165.176 (2007)

Viken, Drammen, kvinne 1.594.108 (2009)

Viken, Drammen, kvinne 2.364.414 (2009)

Viken, Drammen, mann 2.231.692 (2011)

Viken, Drammen, kvinne 9.619.000 (2012)

Viken, Drammen, mann 6.107.555 (2013)

Viken, Drammen, kvinne 2.671.885 (2016)

Troms og Finnmark, Dyrøy, mann 4.412.802 (1998)

Vestland, Eidfjord, kvinne 4.621.249 (2002)

Vestland, Eidfjord, kvinne 1.707.500 (2012)

Innlande, Eidskog, mann 1.947.708 (2002)

Viken, Eidsvoll, mann 4.051.813 (1994)

Viken, Eidsvoll, kvinne 4.701.763 (1995)

Viken, Eidsvoll, kvinne 4.558.785 (1996)

Viken, Eidsvoll, kvinne 5.321.516 (2000)

Viken, Eidsvoll, mann 1.032.860 (2002)

Viken, Eidsvoll, mann 4.613.475 (2006)

Viken, Eidsvoll, mann 5.157.545 (2012)

Rogaland, Eigersund, mann 4.167.740 (1996)

Rogaland, Eigersund, mann 5.869.112 (2001)

Rogaland, Eigersund, mann 2.270.330 (2018)

Innlandet, Elverum, kvinne 1.077.146 (2001)

Innlandet, Elverum, mann 2.701.123 (2004)

Viken, Enebakk, mann 1.959.594 (1997)

Innlandet, Engerdal, kvinne 5.371.477 (2001)

Vestland, Etne, kvinne 6.593.972 (2000)

Vestland, Etne, mann 4.695.649 (2005)

Agder, Farsund, kvinne 5.046.530 (2013

Agder, Farsund, mann 5.745.040 (2014)

Nordland, Fauske, mann 1.299.970 (2004)

Nordland, Fauske, mann 2.262.996 (2005)

Vestland, Fedje, mann 1.000.929 (2000)

Vestland, Fitjar, kvinne 1.258.485 (1999)

Vestland, Fjaler, kvinne 1.403.186 (1999)

Vestland, Fjaler, mann 3.536.847 (2009)

Vestland, Fjaler, mann 2.725.030 (2017)

Møre og Romsdal, Fjord, kvinne 11.380.196 (1995)

Møre og Romsdal, Fjord, mann 2.207.170 (1998)

Møre og Romsdal, Fjord, mann 3.546.715 (2014)

Agder, Flekkefjord, kvinne 1.528.038 (2008)

Viken, Fredrikstad, mann 3.566.372 (1995)

Viken, Fredrikstad, mann 10.689.496 (1995)

Viken, Fredrikstad, mann 2.209.696 (1995)

Viken, Fredrikstad, mann 2.287.757 (1995)

Viken, Fredrikstad, kvinne 2.601.193 (1996)

Viken, Fredrikstad, kvinne 1.941.915 (1999)

Viken, Fredrikstad, kvinne 5.157.690 (1999)

Viken, Fredrikstad, kvinne 2.189.853 (2000)

Viken, Fredrikstad, kvinne 2.105.765 (2002)

Viken, Fredrikstad, mann 2.474.034 (2003)

Viken, Fredrikstad, mann 4.687.337 (2005)

Viken, Fredrikstad, kvinne 1.129.952 (2005)

Viken, Fredrikstad, mann 19.447.090 (2006)

Viken, Fredrikstad, mann 1.012.910 (2006)

Viken, Fredrikstad, kvinne 4.340.677 (2007)

Viken, Fredrikstad, mann 2.073.630 (2008)

Viken, Fredrikstad, kvinne 37.118.436 (2009)

Viken, Fredrikstad, mann 4.855.837 (2011)

Viken, Fredrikstad, kvinne 4.402.705 (2011)

Viken, Fredrikstad, kvinne 1.360.770 (2013)

Viken, Fredrikstad, mann 2.653.835 (2013)

Viken, Fredrikstad, mann 1.720.510 (2013)

Viken, Fredrikstad, mann 1.711.675 (2014)

Viken, Fredrikstad, mann 4.631.795 (2015)

Viken, Fredrikstad, kvinne 4.8391.160 (2015)

Viken, Fredrikstad, kvinne 2.540.515 (2015)

Viken, Fredrikstad, mann 7.059.080 (2016)

Viken, Frogn, mann 5.271.350 (2013)

Viken, Frogn, mann 2.671.885 (2016)

Viken, Frogn, mann 2.421.315 (2016)

Viken, Frogn, mann 27.502.270 (2017)

Trøndelag, Frosta, mann 2.496.563 (2010)

Trøndelag, Frosta, mann 2.190.390 (2019)

Trøndelag, Frøya, kvinne 1.465.334 (1994)

Troms og Finnmark, Gamvik, kvinne 5.351.504 (2010)

Innlandet, Gausdal, mann 1.262.843 (1993)

Møre og Romsdal, Giske, mann 3.299.239 (2011)

Rogaland, Gjesdal, mann 2.389.476 (2010)

Innlandet, Gjøvik, mann 1.074.097 (1996)

Innlandet, Gjøvik, kvinne 11.450.903 (2003)

Innlandet, Gjøvik, mann 2.600.339 (2004)

Innlandet, Gjøvik, mann 7.468.784 (2006)

Innlandet, Gjøvik, kvinne 1.262.368 (2008)

Innlandet, Gjøvik, kvinne 2.883.710 (2015)

Innlandet, Gjøvik, mann 30.540.475 (2016)

Innlandet, Gjøvik, mann 1.126.940 (2019)

Vestland, Gloppen, kvinne 1.362.407 (2004)

Innlandet, Gran, mann 1.347.905 (2018)

Troms og Finnmark, Gratangen, mann 12.492.323 (2011)

Agder, Grimstad, mann 4.379.202 (2003)

Agder, Grimstad, kvinne 2.962.824 (2010)

Agder, Grimstad, kvinne 3.798.730 (2016)

Trøndelag, Grong, kvinne 2.288.875 (2018)

Nordland, Hadsel, kvinne 1.450.922 (1999)

Nordland, Hadsel, mann 1.000.000 (2014)

Viken, Halden, kvinne 1.309.371 (1993)

Viken, Halden, mann 2.240.246 (1999)

Viken, Halden, mann 2.287.075 (2000)

Viken, Halden, kvinne 3845015 (2011)

Viken, Halden, kvinne 11.581.870 (2016)

Innlandet, Hamar, kvinn 2.138.707 (2001)

Innlandet, Hamar, mann 3.890.993 (2005)

Innlandet, Hamar, kvinne 5.031.478 (2007)

Innlandet, Hamar, mann 1.360.815 (2013)

Innlandet, Hamar, mann 2.453.745 (2013)

Innlandet Hamar, mann 2.332.845 (2014)

Innlandet Hamar, mann 1.825.895 (2018)

Nordland Hamarøy, mann 2.161.444 (2002)

Troms og Finnmark Hammerfest, mann 4.051.973 (1994)

Troms og Finnmark Hammerfest, kvinne 1.098.152 (2000)

Troms og Finnmark Hammerfest, mann 2.105.765 (2002)

Troms og Finnmark Hammerfest, mann 3.165.176( 2007)

Troms og Finnmark Hammerfest, mann 1.470.152 (2008)

Troms og Finnmark Hammerfest, mann 2.441.577 (2009)

Troms og Finnmark Hammerfest, kvinne 7.165.730 (2015)

Troms og Finnmark Harstad, mann 2.516.010 (2010)

Troms og Finnmark Harstad, mann 1.461.205 (2018)

Nordland Hattfjelldal, kvinne 1.164.160 (2017)

Rogaland Haugesund, mann 2.716.110 (1995)

Rogaland Haugesund, mann 4.086.325 (2000)

Rogaland Haugesund, mann 2.976.552 (2006)

Rogaland Haugesund, mann 3.661.260 (2015)

Trøndelag Heim, kvinne 2.743.905 (2013)

Trøndelag Heim, kvinne 30.154.500 (2017)

Nordland Hemnes, mann 2.698.786 (2009)

Nordland Herøy, mann 4.040.690 (2003)

Møre og Romsdal Herøy, mann 4.625.286 (2007)

Nordland Herøy, kvinne 4.171.515 (2016)

Møre og Romsdal, Herøy, mann 27.502.270 (2017)

Viken, Hol, mann 1.036.415 M 2012 Viken Hol 1.600.365 (2019)

Vestfold og Telemark, Holmestrand, kvinne 9.654.248 (2006)

Vestfold og Telemark, Holmestrand, mann 4.405.869 (2008)

Vestfold og Telemark, Holmestrand, mann 4.405.869 (2008)

Vestfold og Telemark, Holmestrand, mann 1.808.5050 (2015)

Trøndelag, Holtålen, mann 4.753.105 (2015)

Vestfold og Telemark, Horten, kvinne 2.117.826 (2003)

Vestfold og Telemark, Horten, mann 9.504.541 (2010)

Vestfold og Telemark, Horten, mann 4.402.755 (2011)

Møre og Romsdal, Husadvika, mann 2.194.509 (1995)

Møre og Romsdal, Hustadvika, mann 38.796.080 (2017)

Viken, Hvaler, mann 2.461.910 (2020)

Agder, Hægebostad, kvinne 2.725.030 (2017)

Vestland, Høyanger, kvinne 11.498.784 (2002)

Trøndelag, Høylandet, mann 1.699.470 (1999)

Trøndelag, Høylandet, mann 4.406.400 (2003)

Rogaland, Hå, kvinne 2.296.820 (2014)

Trøndelag, Indre Fosen, mann 4.548.845 (1996)

Trøndelag, Indre Fosen, kvinne 9.483.736 (1997)

Trøndelag, Indre Fosen, mann 1.000.000 (2009)

Trøndelag, Indre Fosen, kvinne 2.806.030 (2016)

Viken, Indre Østfold, mann 2.204.343 (1999)

Viken, Indre Østfold, kvinne 4.959.665 (2006)

Viken, Indre Østfold, mann 4.438.734 (2007)

Viken, Indre Østfold, mann 2.247.955 (2007)

Viken, Indre Østfold, mann 5.158.440 (2013)

Viken, Indre Østfold, kvinne 11.875.190 (2017)

Viken, Jevnaker, mann 30.540.475 (2016)

Troms og Finnmark, Karasjok, kvinne 2.791.434 (2004)

Rogaland, Karmøy, mann 1.309.371 (1993)

Rogaland, Karmøy, mann 4.051.893 (1994)

Rogaland, Karmøy, kvinne 4.110.323 (1997)

Rogaland, Karmøy, mann 1.712.728 (1997)

Rogaland, Karmøy, kvinne 4.216.597 (1997)

Rogaland, Karmøy, mann 7.275.235 (1999)

Rogaland, Karmøy, mann 2.189.853 (2000)

Rogaland, Karmøy, kvinne 4.455.119 (2007)

Rogaland, Karmøy, kvinne 3234115 (2012)

Troms og Finnmark, Kautokeino, kvinne 4.513.054 (2006)

Troms og Finnmark, Kautokeino, kvinne 2.883.660 (2015)

Vestland, Kinn, mann 3.491.727 (1994)

Vestland, Kinn, mann 1.590.062 (1995)

Vestland, Kinn, kvinne 2.300.159 (2009)

Vestland, Kinn, kvinne 2.497.740 (2015)

Rogaland, Klepp, mann 4.250.415 (2017)

Viken, Kongsberg, kvinne 2.462.590 (2004)

Viken, Kongsberg, kvinne 3.251.410 (2004)

Viken, Kongsberg, kvinne 1.000.000 (2008)

Innlandet, Kongsvinger, mann 4.784.089 (2001)

Innlandet, Kongsvinger, kvinne 1540255 (2001)

Innlandet, Kongsvinger, kvinne 4.980.131 (2008)

Innlandet, Kongsvinger, mann 12043491 (2011)

Innlandet, Kongsvinger, mann 3.602.765 (2011)

Vestfold og Telemark, Kragerø, mann 3.110.690 (1999)

Vestfold og Telemark, Kragerø, kvinne 7.108.580 (2016)

Agder, Kristiansand, mann 1.199.869 (1996)

Agder, Kristiansand, mann 3.493.390 (2000)

Agder, Kristiansand, kvinne 5.869.112 (2001)

Agder, Kristiansand, kvinne 26.251.388 (2007)

Agder, Kristiansand, kvinne 9.541.311 K2010)

Agder, Kristiansand, mann 3.602.195 (2012)

Møre og Romsdal, Kristiansund, kvinne 1.603.474 (2010)

Møre og Romsdal, Kristiansund, mann 1.934.375 (2012)

Møre og Romsdal, Kristiansund, mann 2.195.065 (2019)

Agder, Kvinesdal, mann 5.596.970 (2004)

Vestland, Kvinnherad, mann 1.594.153 (2009)

Vestland, Kvinnherad, kvinne 4.054.995 (2016)

Vestfold og Telemark, Kviteseid, kvinne13.224.234 (2007)

Troms og Finnmark, Kvæfjord, kvinne 4.607.232 (2000)

Troms og Finnmark, Kåfjord, kvinne 1.896.857 (1995)

Vestfold og Telemark, Larvik 4.098.842 (2003)

Vestfold og Telemark, Larvik, mann 2.434.147 (2007)

Vestfold og Telemark, Larvik, kvinne 4.405.885 (2007)

Vestfold og Telemark Larvik, kvinne 1.029.748 (2008)

Vestfold og Telemark, Larvik, mann 6.904.626 (2011)

Vestfold og Telemark, Larvik, kvinne 4.293.075 (2011)

Vestfold og Telemark, Larvik, mann 1.652.045 (2012)

Vestfold og Telemark, Larvik, mann 1.686.195 (2014)

Troms og Finnmark, Lebesby, mann 1.032.860 (2002)

Innlandet, Lesja 1.461.205, kvinne (2018)

Trøndelag, Levanger 1.826.064, mann (1997)

Trøndelag, Levanger 6.182.115, mann (2016)

Viken, Lier 13.729.357, kvinne (2008)

Viken, Lier, mann 1.761.595 (2008)

Viken, Lier, kvinne 2.462.054 (2011)

Viken, Lier, mann 5.791.995 (2013)

Viken, Lier, mann 3.071.980 (2016)

Viken, Lier, mann 2.260.575 (2017)

Innlandet, Lillehammer, mann 2.926.090 (2012)

Innlandet, Lillehammer, mann 2.234.565 (2018)

Agder, Lillesand, kvinne 2.209.696 (1995)

Viken, Lillestrøm, mann 2.090.755 (1994)

Viken, Lillestrøm, mann 2.388.000 (1995)

Viken, Lillestrøm, mann 8.907.361 (1997)

Viken, Lillestrøm, mann 1.414.200 (1998)

Viken, Lillestrøm, mann 2.327.399 (1999)

Viken, Lillestrøm, mann 3.284.911 (2001)

Viken, Lillestrøm, kvinne 2.069.669 (2002)

Viken, Lillestrøm, mann 1.901.264 (2002)

Viken, Lillestrøm, mann 5.402.024 (2003)

Viken, Lillestrøm, kvinne 2.420.244 (2004)

Viken, Lillestrøm, mann 2.206.598 (2005)

Viken, Lillestrøm, kvinne 2.263.492 (2006)

Viken, Lillestrøm, kvinne 1.470.152 (2008)

Viken, Lillestrøm, kvinne 1.000.000 (2009)

Viken, Lillestrøm, kvinne 4.733.578 (2010)

Viken, Lillestrøm, mann 5.640.754 (2010)

Viken, Lillestrøm, mann 46.491.896 (2010)

Viken, Lillestrøm, kvinne 9.504.541 (2010)

Viken, Lillestrøm, mann 2.290.807 (2011)

Viken, Lillestrøm, mann 3.889.475 (2011)

Viken, Lillestrøm, kvinne 2.905.225 (2011)

Viken, Lillestrøm, kvinne 3.602.565 (2011)

Viken, Lillestrøm, mann 1.652.155 (2012)

Viken, Lillestrøm, mann 2.230.340 (2014)

Viken, Lillestrøm, mann 2.671.885 (2016)

Agder, Lindesnes, mann 2123571 (2001)

Agder, Lindesnes, mann 3251410 (2004)

Agder, Lindesnes, kvinne 5.173.684 (2009)

Agder, Lindesnes, mann 1.594.453 (2009)

Agder, Lindesnes, kvinne 5.807.940 (2017)

Rogaland, Lund, mann 3.872.555 (2016)

Viken, Lunner, mann 4.008.595 (2012)

Nordland, Lurøy, mann 8.232.575 (2007)

Troms og Finnmark, Lyngen, mann 4.821.088 (2004)

Vestland, Lærdal, mann 5.439.179 (1993)

Vestland, Lærdal, mann 3.566.372 (1995)

Vestland, Lærdal, kvinne 5.371.512 (2001)

Viken, Lørenskog, mann 1.685.751 (1993)

Viken, Lørenskog, mann 1.959.594 (1997)

Viken, Lørenskog, mann 1.129.102 (2003)

Viken, Lørenskog, mann 2.321.936 (2011)

Viken, Lørenskog, mann 3.395.195 (2011)

Viken, Lørenskog, kvinne 1.036.880 (2019)

Viken, Lørenskog, mann5.241.465 (2019)

Viken, Lørenskog, mann 2.553.415 (2020)

Trøndlag, Malvik, kvinne 3.109.939 (2002)

Trøndelag, Malvik,mann 1.769.830 (2016)

Viken, Marker, mann 1.744.060 (2013)

Trøndelag, Melhus, kvinne 1.465.334 (1994)

Trøndelag, Melhus, kvinne 2.832.165 (2004)

Trøndelag, Melhus, mann 1.681.752 (2005)

Trøndelag, Melhus, mann 5.033.760 (2008)

Nordland, Meløy, mann 2.103.626 (2006)

Trøndelag, Meråker, mann 4.460.192 (2008)

Trøndelag, Midtre Gauldal, mann 3.072.265 (2012)

Trøndelag, Midtre Gauldal, kvinne 3.661.305 (2015)

Vestfold og Telemark, Midt-Telemark, mann 2.461.085 (2000)

Viken, Modum, mann 3.997.210 (2015)

Møre og Romsdal, Molde, mann 1.986.722 (1997)

Møre og Romsdal, Molde, kvinne 6.667.054 (1997)

Møre og Romsdal, Molde, mann 2.155.845 (1999)

Møre og Romsdal, Molde, kvinne 3.060.947 (1999)

Møre og Romsdal, Molde, mann 1.544.632 (2004)

Møre og Romsdal, Molde, mann 1.940.990 (2013)

Møre og Romsdal, Molde, mann 2.407.805 (2017)

Møre og Romsdal, Molde, mann 4.577.075 (2019)

Viken, Moss, mann 6.684.664 (1996)

Viken, Moss, kvinne 1.432.983 (1996)

Viken, Moss, mann 2.138.615 (1996)

Viken, Moss, kvinne 1.826.064 (1997)

Viken, Moss, mann 10.643.833 (2001)

Viken, Moss, kvinne 2.334.848 (2001)

Viken, Moss, kvinne 4.154.859 (2002)

Viken, Moss, kvinne 2.396.982 (2003)

Viken, Moss, mann 3.804.602 (2004)

Viken, Moss, kvinne 4.672.631 (2007)

Viken, Moss, mann 15.165.981 (2007)

Viken, Moss, kvinne 5.072.027 (2008)

Viken, Moss, mann 2.793.625 (2011)

Viken, Moss, kvinne 10.437.940 (2014)

Viken, Moss, mann 2.367.515 (2018)

Viken, Moss, mann 2.367.515 (2018)

Viken, Moss, kvinne 1.495.875 (2018)

Viken, Moss, mann 1.495.875 (2018)

Troms og Finnmark, Målselv, mann 5.225.524 (1996)

Troms og Finnmark, Målselv, mann 4.978.890 (2016)

Trøndelag, Namsos, mann 2.160.636 (1995)

Trøndelag, Namsos 1.000.000 (2008)

Trøndelag, Namsskogan, kvinne 1.126.940 (2019)

Viken, Nannestad, kvinne 1.069.227 (2001)

Nordland, Narvik, mann 3.874.798 (1994)

Nordland, Narvik, mann 3.100.381 (2010)

Nordland, Narvik, kvinne 1.076.726 (2010)

Nordland, Narvik, mann 8.348.820 (2015)

Nordland, Narvik, kvinne 2.806.030 (2016)

Viken, Nes, mann 4.172.392 (1995)

Viken, Nes, kvinne 2.023.933 (1997)

Viken, Nes, mann 8.412.576 (2001)

Viken, Nes, kvinne 4.523.939 (2005)

Viken, Nesodden, kvinne 4.281.344 (1997)

Viken, Nesodden, mann 1.712.728 (1997)

Viken, Nesodden, mann 4.250.598 (2000)

Viken, Nesodden, mann 2.010.945 (2002)

Viken, Nesodden, kvinne 2.492.955 (2004)

Viken, Nesodden, mann 2.378.673 (2009)

Viken, Nesodden, mann 1.457.725 (2017)

Viken, Nittedal, mann 5.169.751 (2006)

Viken, Nittedal, kvinne 2.436.782 (2009)

Viken, Nittedal, mann 1.2146.235 (2015)

Viken, Nittedal, mann 2.860.870 (2016)

Viken, Nittedal, kvinne 2.579.560 (2018)

Vestfold og Telemark, Nome, mann 2.296.453 (2007)

Vestfold og Telemark, Nome, kvinne 9.504.541 (2010)

Innlandet, Nord-Aurdal, kvinne 30.540.475 (2016)

Innlandet, Nord-Aurdal, mann 4.718.885 (2017)

Innlandet, Nord-Fron, mann 9.676.619 (2002)

Innlandet, Nord-Fron, kvinne 1.273.505 (2010)

Troms og Finnmark, Nordkapp, mann 4.575.028 (2006)

Troms og Finnmark, Nordkapp, kvinne 12.629.315 (2014)

Troms og Finnmark, Nordkapp, mann 8.315.755 (2017)

Innlandet, Nord-Odal, mann 2.422.146 (1996)

Innlandet, Nord-Odal, kvinne 2.047.680 (2002)

Innlandet, Nord-Odal, mann 5.640.754 (2010)

Viken Nordre, Follo, mann 3.804.602 (2004)

Viken Nordre, Follo, mann 5.923.567 (2004)

Viken Nordre, Follo, mann 1.304.120 (2011)

Viken Nordre, Follo, kvinne 1.036.370 (2012)

Viken Nordre, Follo, mann 18.084.690 (2015)

Viken Nordre, Follo, kvinne 1.267.120 (2015)

Viken Nordre, Follo, mann 3.072.035 (2016)

Innlandet, Nordre Land 2.639.541 (2001)

Innlandet,, Nordre Land, mann 5.801.295 (2013)

Troms og Finnmark, Nordreisa, mann 2.382.301 (1994)

Troms og Finnmark, mann Nordreisa 36.479.623 (2010)

Troms og Finnmark, mann Nordreisa 31.621.750 (2012)

Vestfold og Telemark, Notodden, mann 1.121.180 (2007)

Vestfold og Telemark, Notodden, mann 1.000.000 (2014)

Trøndelag, Nærøysund, kvinne 4.228.119 (2000)

Trøndelag, Orkland, kvinne 18.475.726 (2008)

Oslo, Oslo, mann 1.309.371 (1993)

Oslo, Oslo, mann 2.770.729 (1995)

Oslo, Oslo, kvinne 4.226.412 (1995)

Oslo, Oslo, mann 4.516.448 (1995)

Oslo, Oslo, mann 1.134.910 (1995)

Oslo, Oslo, mann 4.399.037 (1995)

Oslo,Oslo, mann 3.596.127 (1996)

Oslo, Oslo, mann 12.216.985 (1996)

Oslo, Oslo, kvinne 1.414.980 (1996)

Oslo, Oslo, mann 1.450.745 (1996)

Oslo, Oslo, kvinne 2.601.358 (1996)

Oslo, Oslo, mann 4.167.684 (1996)

Oslo, Oslo, mann 10.620.764 (1996)

Oslo, Oslo, mann 2.138.615 (1996)

Oslo, Oslo, kvinne 1.855.740 (1997)

Oslo, Oslo, mann 3.060.947 (1999)

Oslo, Oslo, kvinne 2.035.819 (1999)

Oslo, Oslo, kvinne 5.301.036 (1999)

Oslo, Oslo, mann 6.593.972 (2000)

Oslo, Oslo, kvinne 7.487.359 (2000)

Oslo, Oslo, mann 1.445.567 (2000)

Oslo, Oslo, kvinne 4.832.861 (2001)

Oslo, Oslo, mann 5.371.777 (2001)

Oslo, Oslo, kvinne 4.934.244 (2001)

Oslo, Oslo, mann 9.948.969 (2001)

Oslo, Oslo, mann 4.870.185 (2001)

Oslo, Oslo, mann 5.869.112 (2001)

Oslo, Oslo, mann 4.774.662 (2001)

Oslo, Oslo, kvinne 2.124.756 (2002)

Oslo, Oslo, mann 4.053.873 (2002)

Oslo, Oslo, kvinne 2.082.100 (2003)

Oslo, Oslo, mann 5.402.024 (2003)

Oslo, Oslo, mann 4.073.925 (2003)

Oslo, Oslo, mann 2.701.123 (2004)

Oslo, Oslo, mann 1.362.347 (2004)

Oslo,Oslo, mann 5.765.960 (2004)

Oslo, Oslo, kvinne 3.251.410 (2004)

Oslo, Oslo, mann 1.681.752 (2005)

Oslo, Oslo, mann 1.503.347 (2005)

Oslo, Oslo, kvinne 5.015.864 (2005)

Oslo, Oslo, mann 2.262.996 (2005)

Oslo,Oslo, mann 5.169.751 (2006)

Oslo, Oslo, mann 1.535.315 (2006)

Oslo, Oslo, mann 2.103.581 (2006)

Oslo, Oslo, mann 4.518.079 (2007)

Oslo, Oslo, kvinne 16.125.042 (2007)

Oslo, Oslo, kvinne 4.447.476 (2007)

Oslo, Oslo, mann 8.309.846 (2008)

Oslo, Oslo, mann 3.307.593 (2008)

Oslo, Oslo, mann 2.219.279 (2008)

Oslo, Oslo, mann 1.000.000 (2008)

Oslo, Oslo, kvinne 17.144.549 (2008)

Oslo, Oslo, mann 5.341.913 (2009)

Oslo, Oslo, mann 2.309.437 (2009)

Oslo, Oslo, kvinne 5.414.362 (2010)

Oslo, Oslo, kvinne 1.273.505 (2010)

Oslo, Oslo, mann 1.055.320 (2010)

Oslo, Oslo, mann 9.504.691 (2010)

Oslo, Oslo, mann 2321801 (2011)

Oslo, Oslo, mann 6.902.726 (2011)

Oslo, Oslo, mann 4.855.837 (2011)

Oslo, Oslo, mann 1.294.440 (2011)

Oslo, Oslo, kvinne 5.473.612 (2011)

Oslo, Oslo, kvinne 8.288.620 (2011)

Oslo, Oslo, kvinne 1.742.850 (2012)

Oslo, Oslo, mann 9.342.890 (2012)

Oslo, Oslo, kvinne 1.036.415 (2012)

Oslo, Oslo, mann 1.036.370 (2012)

Oslo, Oslo, mann 7.404.320 (2012)

Oslo, Oslo, mann 1.744.060 (2013)

Oslo, Oslo, mann 5.315.475 (2013)

Oslo, Oslo, mann 1.663.995 (2014)

Oslo, Oslo, mann 1.758.445 (2014)

Oslo, Oslo, mann 1.014.700 (2014)

Oslo, Oslo, kvinne 4.528.615 (2015)

Oslo, Oslo, kvinne 9.943.065 (2015)

Oslo, Oslo, mann 9.943.020 (2015)

Oslo, Oslo, kvinne 2.561.245 (2015)

Oslo, Oslo, mann 5.909.145 (2016)

Oslo, Oslo, mann 10.338.940 (2016)

Oslo, Oslo, kvinne 21.942.735 (2016)

Oslo, Oslo, mann 30.540.475 (2016)

Oslo, Oslo, mann 30.540.475 (2016)

Oslo, Oslo, mann 30.540.475 (2016)

Oslo, Oslo, kvinne 2.421.315 (2016)

Oslo, Oslo, mann 3.973.755 (2016)

Oslo, Oslo, kvinne 5807940 (2017)

Oslo, Oslo, mann 8.758.440 (2017)

Oslo, Oslo, mann 2.266.585 (2017)

Oslo, Oslo, mann 27.502.270 (2017)

Oslo, Oslo, mann 27.502.270 (2017)

Oslo, Oslo, mann 25.275.670 (2017)

Oslo, Oslo, kvinne 341.285.000 (2017)

Oslo, Oslo, mann 1.495.875 (2018)

Oslo, Oslo, kvinne 2.678.295 (2019)

Oslo, Oslo, kvinne 1.133.810 (2019)

Vestland, Osterøy, mann 1.506.112 (1995)

Troms og Finnmark, Porsanger, kvinne 1.309.426 (1993)

Troms og Finnmark, Porsanger, mann 2.497.285 (2000)

Troms og Finnmark, Porsanger, kvinne 2.375.660 (2018)

Troms og Finnmark, Porsanger, kvinne 1.036.880 (2019)

Vestfold og Telemark, Porsgrunn, kvinne 4.582.735 (1997)

Vestfold og Telemark, Porsgrunn, mann 4.011.241 (2003)

Vestfold og Telemark, Porsgrunn, mann 5.437.751 M 2004

Vestfold og Telemark, Porsgrunn, kvinne 1.473.171 K 2009

Vestfold og Telemark, Porsgrunn, kvinne 4859401 K 2010

Vestfold og Telemark, Porsgrunn, kvinne 5.400.720 K 2013

Vestfold og Telemark, Porsgrunn, mann 1227360 M 2018

Vestfold og Telemark, Porsgrunn, mann 1.227.360 M 2018

Viken, Rakkestad 4484116 M 2005

Nordland, Rana 2139497 K 2000

Nordland, Rana 1.839.017 K 2003

Nordland, Rana 2296453 K 2007

Rogaland, Randaberg 1060520 M 1998

Møre og Romsdal, Rauma 2232268 M 2007

Viken Ringerike 2.287.757 M 1995

Viken, Ringerike 4.933.170 M 2014

Viken, Ringerike 2.671.885 M 2016

Viken, Ringerike 2.449.210 M 2018

Innlandet, Ringsaker, mann 3.396.495 (1995)

Innlandet, Ringsaker, mann 4.393.478 (1996)

Innlandet, Ringsaker, mann 1.884.863 (1996)

Innlandet, Ringsaker, kvinne 5.325.220 (2002)

Innlandet, Ringsaker, mann 2.600.339 M 2004

Innlandet, Ringsaker, mann 2.625.876 (2004)

Innlandet, Ringsaker, kvinne 2.192.953 (2008)

Innlandet, Ringsaker, mann 1267.120 (2015)

Innlandet, Ringsaker, mann 9.921.045 (2016)

Viken, Rollag, mann 10.373.112 (1998)

Viken, Rollag, kvinne 4.617.280 (2014)

Viken, Rælingen, mann 4.098.416 (2000)

Viken, Rælingen, kvinne 5.380.045 (2002)

Viken, Rælingen, mann 4.021.770 (2008)

Viken, Rælingen, kvinne 5.351.505 (2014)

Nordland, Rødøy, mann 1.450.922 (1999)

Trøndelag, Røros, kvinne 22.771.170 (2016)

Trøndelag, Røros, mann 1.278.575 (2018)

Viken, Råde, mann 1.772.672 (2003)

Viken, Råde, mann 5.153.340 (2004)

Nordland, Saltdal, mann 3.884.002 (2003)

Nordland, Saltdal, kvinne 4897956 (2009)

Nordland, Saltdal, kvinne 2.793.670 (2011)

Nordland, Saltdal, kvinne 10.524.415 (2013)

Vestfold og Telemark, Sandefjord, mann 3.197.260 (1997)

Vestfold og Telemark, Sandefjord, kvinne 6.227.547 (2004)

Vestfold og Telemark, Sandefjord, mann 3.070.630 (2006)

Vestfold og Telemark, Sandefjord, mann 4.964.512 (2011)

Vestfold og Telemark, Sandefjord, mann 1.994.825 (2012)

Vestfold og Telemark, Sandefjord, mann 1.360.860 (2013)

Vestfold og Telemark, Sandefjord, kvinne 1.720.460 (2013)

Rogaland, Sandnes, mann 4.319.918 (2001)

Rogaland, Sandnes, kvinne 4.974.420 (2001)

Rogaland, Sandnes, kvinne 5.448.195 (2005)

Viken, Sarpsborg, mann 4.769.806 (1994)

Viken, Sarpsborg, kvinne 2.297.619 (1995)

Viken, Sarpsborg, kvinne 4.432.153 (1996)

Viken, Sarpsborg, mann 4.298.087 (2000)

Viken, Sarpsborg, kvinne 9.800.556 (2000)

Viken, Sarpsborg, mann 1.077.146 (2001)

Viken, Sarpsborg, kvinne 10.548.027 (2005)

Viken, Sarpsborg, mann 2.464.991 (2005)

Viken, Sarpsborg, mann 1.129.952 (2005)

Viken, Sarpsborg, kvinne 2.069.717 (2006)

Viken, Sarpsborg, mann 3.095.781 (2010)

Viken, Sarpsborg, kvinne 2.461.366 (2010)

Viken, Sarpsborg, kvinne 6.598.658 K 2011

Viken, Sarpsborg, mann 2.532.715 (2014)

Viken, Sarpsborg, mann 2.565.480 (2014)

Trøndelag, Selbu, kvinne 8.143.420 (2003)

Vestfold og Telemark, Seljord 4.236.254 (1999)

Troms og Finnmark, Senja, mann 7.814.252 (1999)

Viken, Sigdal, kvinne 13.224.234 (2007)

Vestfold og Telemark, Siljan, mann 1.934.625 (2012)

Vestfold og Telemark, Siljan, mann 4.250.415 (2017)

Vestfold og Telemark, Skien, mann 3996894 (1999)

Vestfold og Telemark, Skien, mann 4293445 (2002)

Vestfold og Telemark, Skien, mann 9556012 (2006)

Vestfold og Telemark, Skien, mann 2286120 (2011)

Vestfold og Telemark, Skien, kvinne 4.809.511 (2011)

Vestfold og Telemark, Skien, mann 4.270.800 (2011)

Vestfold og Telemark, Skien, mann 3.602.605 (2011)

Vestfold og Telemark, Skien, mann 1.103.215 (2012)

Vestfold og Telemark, Skien, mann 2.606.490 (2013)

Viken, Skiptvet, mann 2.232.811 (2002)

Møre og Romsdal, Smøla, mann 1.069.227 (2001)

Trøndelag, Snåsa, mann 10.166.935 (2016)

Vestland, Sogndal, mann 2.791.434 (2004)

Vestland, Sogndal, kvinne 2.200.192 (2007)

Vestland, Sogndal, mann 2.082.410 (2012)

Vestland, Sogndal, kvinne 4.631.795 (2015)

Rogaland, Sola, kvinne 2.232.035 (2006)

Rogaland, Sola, kvinne 4.848.222 (2009)

Vestland, Solund, mann 3.973.755 (2016)

Nordland, Sortland, mann 1.541.500 (1998)

Vestland, Stad, kvinne 4.051.813 (1994)

Vestland, Stad, mann 3.792.359 (1997)

Innlandet, Stange, kvinne 1.362.278 (1997)

Innlandet, Stange, kvinne 4.597.844 (1999)

Innlandet, Stange, kvinne 4.073.925 (2003)

Innlandet, Stange, mann 1.636.876 (2005)

Innlandet, Stange, mann 5.142.270 (2018)

Innlandet, Stange, mann 1.108.160 (2019)

Rogaland, Stavanger, mann 2.278.853 (1994)

Rogaland, Stavanger, mann 2.842.504 (1995)

Rogaland, Stavanger, kvinne 1.936.733 (1997)

Rogaland, Stavanger, kvinne 4.844.154 (2001)

Rogaland, Stavanger, kvinne 1.540.255 (2001)

Rogaland, Stavanger, kvinne 4.379.833 (2003)

Rogaland, Stavanger, mann 9.631.175 (2004)

Rogaland, Stavanger, mann 1.769.369 (2004)

Rogaland, Stavanger, mann 1.066.025 (2007)

Rogaland, Stavanger, kvinne 1.003.463 (2008)

Rogaland, Stavanger, kvinne 2.364.414 K 2009

Rogaland, Stavanger, mann 5.667.523 (2011)

Rogaland, Stavanger, mann 5.717.205 (2012)

Rogaland, Stavanger, mann 5.909.095 (2016)

Rogaland, Stavanger, kvinne 4.054.995 (2016)

Rogaland, Stavanger, kvinne 2.440.985 (2016)

Rogaland, Stavanger, mann 6.782.550 (2017)

Rogaland, Stavanger, mann 2.262.405 (2019)

Trøndela, Steinkjer, kvinne 4.573.319 (1998)

Trøndelag, Steinkjer, mann 2.240.246 (1999)

Trøndelag, Steinkjer, mann 1.395.557 (2001)

Trøndelag, Steinkjer, kvinne 2.124.756 (2002)

Trøndelag, Steinkjer, mann 2.695.317 (2004)

Trøndelag, Steinkjer, mann 2.219.414 (2008)

Trøndelag, Steinkjer, mann 4.451.015 (2015)

Trøndelag, Steinkjer, mann 8.741.260 (2016)

Trøndelag, Stjørdal, mann 4.028.281 (1998)

Trøndelag, Stjørdal, kvinne 2.184.159 (1999)

Trøndelag, Stjørdal, mann 3965299 (2002)

Trøndelag, Stjørdal, mann 3884002 (2003)

Trøndelag, Stjørdal, mann 8649071 (2006)

Trøndelag, Stjørdal, mann 2922660 (2016)

Vestland, Stord, kvinne 1.276.935 (1999)

Vestland, Stord, mann 5.273.368 (2007)

Vestland, Stord, mann 4.607.315 (2007)

Vestland, Stord, mann 12.785.990 (2017)

Innlandet, Stor-Elvdal, mann 8.920.465 (2011)

Innlandet, Stor-Elvdal, kvinne 3.798.730 (2016)

Troms og Finnmark, Storfjord, mann 3.995.900 (2006)

Troms og Finnmark, Storfjord, mann 2.709.250 (2014)

Rogaland, Strand, mann 4051813 (1994)

Rogaland, Strand, mann 1.884.863 (1996)

Rogaland, Strand, mann 3.206.948 (2010)

Vestland, Stryn, mann 4.021.214 (2003)

Rogaland, Suldal, kvinne 5.073.127 (2006)

Møre og Romsdal, Sunndal, mann 1.074.097 (1996)

Møre og Romsdal, Sunndal, mann 13.486.542 (2006)

Møre og Romsdal, Sunndal, kvinne 43.210.095 (2015)

Møre og Romsdal, Sunndal, mann 2.922.660 (2016)

Møre og Romsdal, Sunnda, kvinnel 8.315.755 (2017)

Vestland, Sunnfjord, mann 2.151.443 (2001)

Vestland, Sunnfjord, mann 32.510.525 (2013)

Vestland, Sveio, mann 1.000.000 (2009)

Vestland, Sveio, kvinne 3.221.650 (2014)

Vestland, Sveio, mann 1.278.575 (2018)

Møre og Romsdal, Sykkylven, mann 2.487.075 (2018)

Innlandet, Søndre Land, mann 1.443.911 (2000)

Innlandet, Søndre Land, mann 2.196.987 (2005)

Innlandet, Søndre Land, mann 1.803.981 (2010)

Innlandet, Søndre Land, mann 2.215.395 (2015)

Innlandet, Sør-Aurdal, mann 31.757.257 (2010)

Innlandet, Sør-Fron, mann 2.215.260 (2015)

Troms og Finnmark, Sør-Varanger, mann 1.783.616 (1996)

Troms og Finnmark, Sør-Varanger, mann 10.410.413 (1999)

Troms og Finnmark, Sør-Varanger, mann 5.325.065 (2013)

Troms og Finnmark, Tana, mann 5517214 (2006)

Troms og Finnmark, Tana, kvinne 1.761.550 (2008)

Rogaland, Time, mann 12.043.391 (2011)

Troms og Finnmark, Tjeldsund, kvinne 3.834.420 (1999)

Troms og Finnmark, Tjeldsund, kvinne 1.761.550 (2008)

Vestfold og Telemark, Tokke, kvinne 5.744.649 (2004)

Vestfold og Telemark, Tokke, mann 2.585.217 (2011)

Troms og Finnmark, Tromsø, kvinne 4.293.872 (1999)

Troms og Finnmark, Tromsø, kvinne 3.070.490 (2003)

Troms og Finnmark, Tromsø, mann 4.836.800 (2003)

Troms og Finnmark, Tromsø, mann 2.409.835 (2004)

Troms og Finnmark, Tromsø, kvinne 4.688.841 (2004)

Troms og Finnmark, Tromsø, mann 1.299.970 (2004)

Troms og Finnmark, Tromsø, mann 4.601.672 (2007)

Troms og Finnmark, Tromsø, mann 3.937.800 (2011)

Troms og Finnmark, Tromsø, mann 3.072.320 (2012)

Troms og Finnmark,, Tromsø, mann 3.221.550 (2014)

Troms og Finnmark, Tromsø, mann 5.745.040 (2014)

Troms og Finnmark, Tromsø, mann 1.000.000 (2014)

Troms og Finnmark, Tromsø, kvinne 4.217.430 (2017)

Troms og Finnmark, Tromsø, mann 2.284.950 (2017)

Trøndelag, Trondheim, mann 9.341.928 (1993)

Trøndelag, Trondheim, mann 5.841.749 (1994)

Trøndelag, Trondheim, mann 4.170.470 (1994)

Trøndelag, Trondheim, mann 2.294.690 (1994)

Trøndelag, Trondheim, mann 4.506.390 (1995)

Trøndelag, Trondheim, mann 3.396.955 (1995)

Trøndelag, Trondheim, mann 1.417.829 (1996)

Trøndelag, Trondheim, kvinne 5.232.108 (1997)

Trøndelag, Trondheim, mann 10.582.998 (2000)

Trøndelag, Trondheim, kvinne 2.372.348 (2000)

Trøndelag, Trondheim, mann 4.107.418 (2003)

Trøndelag, Trondheim, kvinne 1.129.102 (2003)

Trøndelag, Trondheim, kvinne 2.069.667 (2006)

Trøndelag, Trondheim, kvinne 2.181.119 (2007)

Trøndelag, Trondheim, kvinne 4.743.929 (2008)

Trøndelag, Trondheim, mann 13.729.277 (2008)

Trøndelag, Trondheim, mann 1.669.905 (2009)

Trøndelag, Trondheim, mann 2.456.779 (2009)

Trøndelag, Trondheim, mann 1.667.810 (2010)

Trøndelag, Trondheim, mann 3.526.300 (2012)

Trøndelag, Trondheim, mann 1.941.785 (2013)

Trøndelag, Trondheim, mann 1.809.860 (2013)

Trøndelag, Trondheim, mann 2.373.380 (2014)

Trøndelag, Trondheim, kvinne 2.373.430 (2014)

Trøndelag, Trondheim, kvinne 5.111.880 (2014)

Trøndelag, Trondheim, mann 15.467.645 (2014)

Trøndelag, Trondheim, kvinne 7.305.315 (2015)

Trøndelag, Trondheim, mann 30.540.475 (2016)

Trøndelag, Trondheim, mann 3.440.280 (2016)

Trøndelag, Trondheim, mann 27.502.270 (2017)

Trøndelag, Trondheim, mann 1.133.810 (2019)

Trøndelag, Trondheim, mann 6.810.630 (2019)

Trøndelag, Trondheim, mann 7.307.700 (2020)

Trøndelag, Tydal, kvinne 2.413.075 (2015)

Vestfold og Telemark, Tønsberg, kvinne 1.712.728 (1997)

Vestfold og Telemark, Tønsberg, mann 2.029.103 (2010)

Vestfold og Telemark, Tønsberg, mann 5.414.362 (2010)

Vestfold og Telemark, Tønsberg, kvinne 5.142.270 (2018)

Viken, Ullensaker, mann 13.697.200 (1993)

Viken, Ullensaker, mann 1.775.844 (2004)

Viken, Ullensaker, mann 2.281.399 (2006)

Viken, Ullensaker, mann 1.003.358 (2008)

Viken, Ullensaker, kvinne 6.439.567 (2009)

Viken, Ullensaker, mann 4.932.985 (2015)

Viken, Ullensaker, mann 27.502.270 (2017)

Vestland, Ullensvang, kvinne 1480871 (2000)

Vestland, Ullensvang, kvinne 6.182.115 (2016)

Møre og Romsdal, Ulstein, mann 4.835.854 (2009)

Møre og Romsdal, Ulstein, mann 4.171.515 (2016)

Troms og Finnmark, Vadsø, mann 1.502.102 (2000)

Troms og Finnmark, Vadsø, mann 5.909.985 (2016)

Vestland, Vaksdal, mann 5.909.985 (2016)

Innlandet, Vang, kvinne 5.313.286 (2005)

Møre og Romsdal, Vanylven, mann 2.465.026 (2005)

Nordland, Vefsn, kvinne 2.571.185 (2014)

Nordland, Vefs, kvinne 4.882.365 (2016)

Nordland, Vefsn, kvinne 7.074.445 (2017)

Agder, Vegårshei, kvinne 1.325.010 (1999)

Agder, Vennesla, kvinne 1.000.000 (2008)

Agder, Vennesla, kvinne 4.925.561 (2010)

Agder, Vennesla, mann 5.505.130 (2012)

Trøndelag, Verdal, mann 8.230.945 (1997)

Trøndelag, Verdal, mann 4.199.961 (2002)

Trøndelag, Verdal, mann 3.711.068 (2002)

Trøndelag, Verdal, mann 3.165.176 (2007)

Trøndelag, Verdal, mann 4.270.800 (2011)

Trøndelag, Verdal, mann 1.707.545 (2012)

Viken, Vestby, mann 5.196.810 (2000)

Viken, Vestby, mann 1.669.905 (2009)

Viken, Vestby, mann 19.293.885 (2012)

Møre og Romsdal, Vestnes, mann 1.108.160 (2019)

Innlandet, Vestre Toten, kvinne 4.576.117 (1998)

Innlandet, Vestre Toten, kvinne 7.468.784 (2006)

Nordland, Vestvågøy, kvinne 1.102.680 (2012)

Rogaland, Vindafjord, kvinne 4.490.773 (1997)

Rogaland, Vindafjord, mann 5.550.311 (2001)

Rogaland, Vindafjord, mann 1.459.518 (2011)

Vestfold og Telemark, Vinje, mann 4.147.464 (2000)

Vestfold og Telemark, Vinje, mann 27.502.270 (2017)

Møre og Romsdal, Volda, mann 4.474.774 (2011)

Møre og Romsdal, Volda, mann 37.595.075 (2015)

Møre og Romsdal, Volda, mann 2.413.075 (2015)

Vestland, Voss, mann 4.279.738 (1996)

Vestland, Voss, mann 2.119.761 (2000)

Vestland, Voss, mann 2.181.553 (2001)

Vestland, Voss, mann 2.167.011 (2008)

Vestland, Voss, kvinne 5.045.446 (2011)

Nordland, Vågan, mann 1.262.328 (2008)

Innlandet, Våler, mann 1.384.705 (2012)

Viken, Våler, kvinne 2.482.175 (2019)

Nordland, Øksnes, mann 1.032.890 (2002)

Trøndelag, Ørland, mann 2.277.112 (2006)

Trøndelag, Ørland, kvinne 24.073.720 (2012)

Møre og Romsdal, Ørsta, kvinne 1.032.860 (2002)

Innlandet, Østre Toten, mann 1.127.230 (2019)

Viken, Øvre Eiker, mann 4073925 (2003)

Innlandet, Øyer, kvinne 2.019.407 (2003)

Vestland, Øygarden, mann 1.414.980 (1996)

Vestland, Øygarden, mann 5.219.860 (1997)

Vestland, Øygarden, kvinne 4.110.323 (1997)

Vestland, Øygarden, mann 8.940.902 (1998)

Vestland, Øygarden, kvinne 8.847.013 (1999)

Vestland, Øygarden, kvinne 2.161.444 (2002)

Vestland, Øygarden, mann 2.091.536 (2008)

Vestland, Øygarden, mann 7.798.939 (2010)

Vestland, Øygarden, mann 1.459.563 (2011)

Vestland, Øygarden, kvinne 1.384.260 (2012)

Vestland, Øygarden, mann 48.391.160 (2015)

Vestland, Øygarden, kvinne 27.502.270 (2017)

Trøndelag, Åfjord, kvinne 7.299.936 (2007)

Trøndelag, Åfjord, kvinne 4.876.993 (2009)

Trøndelag, Åfjord, kvinne 4.537.286 K 2011

Trøndelag, Åfjord, mann 2.532.415 (2014)

Møre og Romsdal, Ålesund, mann 1.833.237 (1994)

Møre og Romsdal, Ålesund, kvinne 2.966.324 (1994)

Møre og Romsdal, Ålesund, kvinne 3.541.399 (1995)

Møre og Romsdal, Ålesund, mann 1.132.448 (1997)

Møre og Romsdal, Ålesund, kvinne 1.362.278 (1997)

Møre og Romsdal, Ålesund, mann 8.412.576 (2001)

Møre og Romsdal, Ålesund, mann 4.224.270 (2003)

Møre og Romsdal, Ålesund, mann 2.232.035 (2006)

Møre og Romsdal Ålesund, kvinne 7.299.936 (2007)

Møre og Romsdal Ålesund, mann 1.000.000 (2008)

Møre og Romsdal Ålesund, kvinne 1.594.108 (2009)

Møre og Romsdal Ålesund, mann 6.161.070 (2015)

Møre og Romsdal Ålesund, kvinne 2.313.690 (2019)

Innlandet, Åmot, mann 1.309.371 (1993)

Innlandet, Åmot, mann 1.101.930 (2018)

Vestland, Årdal, mann 3.135.125 (2003)

Viken, Ås, kvinne 2.231.900 (2020)

Agder, Åseral, mann 3.142.739 (1998)

Innlandet, Åsnes 4.101.595 (1994)

Innlandet, Åsnes, kvinne 2.287.757 (1995)

Innlandet, Åsnes, kvinne 4.261.249 (2002)

43 av millionvinnerne står ikke oppført med bostedskommune:

1.309.426, mann (1993)

4.490.773, mann (1997)

6.254.681, mann (2004)

5.073.127, mann (2006)

2.181.119, mann (2007)

16.725.470, kvinne (2009)

3.279.435, kvinne (2010)

63.243.750, mann (2012)

1.742.795, mann (2012)

4.802.075, mann (2012)

2.743.905, kvinne (2013)

216.125.520, mann (2013)

115.901.245, mann (2013)

106.577.325, mann (2013)

71.167.445, mann (2014)

71.167.495, kvinne (2014)

55.954.880, kvinne (2014)

55.954.880, mann (2014)

127.646.660, kvinne (2014)

58.688.775, mann (2015)

58.688.775, kvinne (2015)

62.498.790, kvinne (2015)

27.502.270, mann (2017)

2.260.575, mann (2017)

102.966.990, mann (2017)

319.332.895, mann (2018)

199.962.175, mann (2018)

2.199.115, kvinne (2018)

70.386.260, mann (2018)

4.779.405, kvinne (2018)

2.485.635, mann (2018)

5.461.920, kvinne (2018)

142.833.350, kvinne (2018)

142.833.350, kvinne (2018)

72.277.780, kvinne (2018)

221.351.890, kvinne (2019)

88.922.210, mann (2019)

103.391.395, mann (2019)

1.127.230, mann (2019)

69.054.825, mann (2019)

101.646.585, mann (2019)

117.782.655, kvinne (2019)

2.557.765, mann (2019)