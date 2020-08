Se opp for disse unge spillerne hos Liverpool

Flere unge Liverpool-spillere imponerte i treningskampen mot Stuttgart. Du får sjansen til å se dem i aksjon i ettermiddagens kamp mot RB Salzburg som vises på Direktesport.

Tolv innbytter, et tropisk regnskyll og en bane som lignet en åker i andre omgang. Det var ikke enkelt å imponere under slike forhold i den første oppkjøringskampen til Liverpool i 2020-2021-sesongen. Men det var noen spillere som viste at de kan komme til å prege Premier League denne sesongen.

Jürgen Klopp brukte 19-åringene Curtis Jones og Neco Williams fra start i treningskampen mot Stuttgart, i tillegg slapp han til Ki-Jana Hoever, Nathaniel Phillips, Sepp van den Berg, Harvey Elliott, Rhian Brewster og Billy Koumetio i de siste 45 minuttene.

Og det var den 17 år gamle midtstopperen Koumetio som gjorde seg mest bemerket. Den franske tenåringen kom inn i de siste 20 minuttene av kampen. Koumetio var faktisk ballgutt på Anfield da Liverpool vant 4-0 mot Barcelona i 2019. Nå har han debutert for seniorlaget.

Billy Koumetio

Den 191 centimeter høye 17-åringen dominerte i luftrommet mot Stuttgart, hvor han raget høyest i to hodedueller. Koumetio er født i Lyon, og han gikk på fotballakademiet til Ligue 1-klubben før han endte opp i Orleans FC. I 2018 ble han hentet til Anfield.

Midtstopperen startet sesongen 2019-2020 for Liverpools U18, men kom med i kamptroppen til førstelaget i ligacupkampen mot Arsenal på Anfield. Den 12. august 2020 signerte den unge franskmannen sin første profesjonelle kontrakt med Anfield-klubben. Med den utviklingen unggutten har hatt, er det stor sannsynlighet for at han tar over for Dejan Lovren som en backup i midtforsvaret til Liverpool.

Rhian Brewster var på lån hos Swansea sist sesong. Foto: Lindsey Parnaby (AFP)

Rhian Brewster

En annen ung Liverpool-spiller som blir spennende å følge denne sesongen er Rhian Brewster, som halve sist sesong var på utlån hos Swansea. Han scoret 3-0-målet mot Stuttgart, og jobber stadig med å vise Jürgen Klopp at han har det som trengs for å spille på topp hos Premier League-mesterne.

Brewster gjorde en bra kamp, scoret ett mål fra kort hold, etter å ha gjort noen smarte bevegelser i boksen som lurte hele Stuttgart-forsvaret. Han viste også at han kan drible og utfordre med farten.

Harvey Elliott har lovet å klippe håret hvsi han scorer for klubbens seniorlag. Foto: Joe Giddens (Pa Photos)

Harvey Elliott

Liverpools stortalent Harvey Elliott, som kom til Merseyside sist sommer, spilte de siste 45 minuttene i lørdagens kamp, men scoret ikke. 17-åringen, som er yngste mann på treningsleieren til Liverpool, har en svært gjenkjenbar sveis. Han har håret satt opp i palme, men nå kan den upopulære frisyren ryke. Eliott har ifølge Liverpool Echo lovet at han skal klippe håret etter at han har scoret sitt første profesjonelle mål for klubben.

Elliott fikk allerede slippe til åtte ganger på førstelaget forrige sesong, og er higen på mer når ligaen starter opp igjen 12. september. Unggutten viste bra takter mot Stuttgart.

Curtis Jones

19-åringen Curtis Jones var en av spillerne som brukte treningskampen mot Stuttgart til å vise seg frem. Han startet kampen mot Bundesliga-laget på midtbanen sammen med Fabinho og Naby Keita. Han gjorde en god kamp. Jones var nest sist på ballen da Roberto Firmino ordnet 1-0 til Liverpool.

- Jeg spilte sammen med gode spillere som hjalp meg. Alt i alt så var det en god prestasjon og en sterk seier, sa han til LFC TV.

Neco Williams (t.v.) spilte fra start i treningskampen mot Stuttgart. Han er en mann Jürgen Klopp har stor sans for. Foto: Laurence Griffiths (AFP)

Neco Williams

Med Trent Alexander-Arnold ute med skade, fikk Neco Williams startet på høyrebacken mot Stuttgart. Waliseren brukte sjansen han fikk godt. Han var aktiv i første omgang, særlig offensivt, men avleveringene hadde ikke alltid riktig adresse.

Jürgen Klopp har sansen for 19-åringen som fikk elleve kamper for seniorlaget sist sesong. Wiliams har under treningsoppholdet i Østerrike skrevet under på en ny langtidskontrakt med Liverpool.

Kostas Tsimikas

Kostas Tsimikas debuterte i lørdagens treningskamp mot Stuttgart. Liverpools nysignering spilte de siste 45 minuttene av kampen, og han imponerte i sin første kamp for Merseyside-laget. Jürgen Klopp var fornøyd med prestasjonen til den greske 24-åringen.

- Han er rask, og han spiller med selvtillit. Det er en god spiller, veldig god spiller. Og han gjorde en god debut, sa Klopp til klubbens hjemmeside etter Stuttgart-kampen.

- Nå må han bruke tiden til å bli vant til hvordan vi forsvarer oss. Det vil ta tid, ikke tvil om det, men når han har ballen ser det slett ikke verst ut, mener Liverpool-manageren.