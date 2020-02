Se opp for en skrell på Old Trafford

Manchester United er gjort til altfor store favoritter. Vi tror bortesterke Wolves kan vinne på Old Trafford lørdag.

Det er en deilig lørdag vi har foran oss. Det spilles åtte kamper i Premier League, hvor blant andre serieleder Liverpool og Ole Gunnar Solskjærs Manchester United er i aksjon. Det er også full serierunde i Championship. I Bundesliga har Erling Braut Haaland herjet i de to siste serierundene, og det blir spennende om han får sjansen fra start i Dortmunds kamp mot Union Berlin lørdag. Ellers er det kamper fra alle de store europeiske ligaene på menyen. I Sapporo i Japan er det verdenscup i hopp, og i Garmisch er det verdenscup utfor for menn. I tillegg er det verdenscup i utfor fra Rosa Kuhtor for jentene.

Manchester United - Wolverhampton B 3,45 (spillestopp kl 18.25)

Manchester United slo Manchester City 1-0 i returoppgjøret i ligacupsemifinalen onsdag, men tapte 2-3-sammenlagt. Det var likevel en brukbar forestilling på Etihad Stadium, og en viktig opptur i en vanskelig tid for storklubben. De røde djevlene ligger på femteplass og har fortsatt ikke gitt opp fjerdeplassen, men spilllemessig har de tidvis vært forferdelig svake. Ole Gunnar Solskjær håper nok at Bruno Fernandes kan bringe inn en ny dimensjon i spillet, men lørdagens kamp mot Wolves kommer antakeligvis litt for tidlig for ham.

United er enormt ustabile, og resultatene illusterer. De har tre seire, én uavgjort og fire tap på de åtte siste Premier League-kampene. Old Trafford har vanligvis vært en fryktet bortebane, men ikke nå lenger. Manchester United står uten seier i halvparten av hjemmekampene denne sesongen. Det forteller litt om hvilke utfordringer Ole Gunnar Solskjær har om dagen.

Wolves er en av klubbene som kan passere Manchester United med seier i lørdagens kamp, og det viser hvilken suveren jobb Nuno Espírito Santo har gjort med laget siden de rykket opp fra Championship. De spilte seg inn i Europa League denne sesongen, og har klart å balansere spill i Europa og i Premier League veldig bra. Ulveflokken har opplevd en liten formdupp nå, og har tapt tre av de siste syv Premier League-kampene. Men: To av tapene kom mot serieleder Liverpool.

Wolverhampton har vært solide på bortebane i Premier League denne sesongen. De har kun tapt tre av tolv bortekamper så langt. Samtidig har de vært en pest og en plage for topp seks-lagene i divisjonen. De har nemlig kun tapt tre av ni ligakamper på bortebane mot Premier Leagues Topp seks-klubber siden de returnerte til Premier League.

Manchester Uniteds midtbanespiller Nemanja Matic er suspendert, mens Paul Pogba, Marcus Rashford, Scott McTominay og Axel Tuanzebe er alle skadet. Nysigneringen Bruno Fernandes kan debutere, men han har fått liten tid sammen med sine nye lagkamerater.

Wolverhampton mangler backen Ruben Vinagre som er skadet, men nykommeren Daniel Podence kan få spilletid etter overgangen fra Olympiakos. Også Diogo Jota er friskmeldt.

Manchester United er gjort til for store favoritter lørdag. De har kun vunnet halvparten av hjemmekampene sine denne sesongen og uten Marcus Rashford har de vært fryktelig tamme, og de møter et Wolves-lag som har en meget sterk bortestatistikk. I tillegg er svært viktige Matic ute med karantene.

Wolves har imponert de gangene jeg har sett dem. De var gode mot Liverpool sist, og storspilte da de snudde 0-2 til 3-2-seier borte mot Southampton. Et skaderammet United-lag får problemer mot ulvene. 3,45 i odds på Wolves-seier er spillbart.

