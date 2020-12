Seks Lotto-millionærer tar ikke telefonen

Lørdag prøvde Norsk Tipping å få tak i 42 Lotto-millionærer, men seks av anropene deres ble ubesvart. Hva nå?

Summa summarum er det 36 av de 42 millionærene som kunne sove natt til søndag vel vitende om at de har vunnet. På en annen side er det seks stykker som kan oppholde seg i det norske land uten å vite noe som helst om lørdagens hendelser.

En million vil du vel helst ikke gå glipp, så hvis dette kan være deg hadde jeg sett etter Norsk Tippings vinnernummer: 625 60 000. Hver av vinnerne skal ha blitt oppringt minst en gang. Dette er de seks som Norsk Tipping ikke fikk presentert nyheten til lørdag:

Kvinne i 70-åra fra Hamar i Innlandet.

Mann i 60-åra fra Hitra i Trøndelag.

Mann i 60-åra fra Kristiansund i Møre og Romsdal

Mann i 40-åra fra Oslo.

Mann i 30-åra fra Oslo.

Kvinne i 90-åra Arendal i Agder.

Høres en eller flere av disse ut som deg eller noen du kjenner, er det altså dette nummeret du må se etter: 625 60 000. Flere lagrer dette nummeret, slik at de vet fra start at de ikke blir offer for en tulleringing. Ikke å se bort i fra at man kan bli litt tullete av slike budskap derimot.

Søndag prøver Norsk Tipping standhaftig å komme i kontakt med vinnerne på nytt.

Ikke bare bomtelefoner

En mann i 50-åra fra Iveland var blant vinnerne. Her har vi med en mer forberedt vinner å gjøre. Mannen hadde allerede fått med seg resultatet av trekningen. Slik reagerte han da han mottok Telefonen fra Hamar.

- Endelig, utbryter mannen i det vi ringer. - Jeg har ventet på denne telefonen lenge, men jeg har visst om premien en times tid. Det er godt å få det bekreftet, sier han og ler. Nå skal mannen feire premien i godt lag. Kupongen kjøpte han via mobil.

Hva betyr Supertrekning?

Grunnen til at det var så mange vinnere var fordi det var Supertrekning i Lotto denne helgen. For å kunne vinne millionen denne gangen trengte du ikke et eneste riktig tall. I Supertrekning trenger man kun å ha spilt siden forrige Supertrekning, som sist var 12.september. Disse vinnerne ble rett og slett bare trukket ut tilfeldig. Du trengte altså ikke å ha kjøpt Lotto denne respektive uka engang for å kunne vinne.

Derfor er det ikke så usannsynlig at noen av disse vinnerne ikke har spilt akkurat denne uken, og har glemt å følge med på ukens trekning.

Tre vant 5 millioner kroner

I tillegg til Supertrekning er det vanlig tevling om de sju rette. Her gikk fire kuponger inn hvor en av de var en andelsbank. Det ga oss tre stykker som ble 5 millioner kroner rikere, samt en gjeng til som tilsammen ble 5 millioner kroner rikere. Igjen har vi med en beredt vinner, som også før Telefonen fra Hamar var klar over nyheten.

Det er en blid kvinne som raskt plukker opp Telefonen fra Hamar

- Jeg har sjekket tallene på appen og er helt i sjokk! Jeg begynte å hyle umiddelbart, sier kvinnen som er hjemme hos familien for å feire jul.

Da vinnerhylet kom begynte familien å lure på hva i all verden det var som foregikk. Da viste hun frem tallene og leste de om og om igjen og da ga det mening. Planen for premien er klinkende klar.

- Jeg så på et hus i sommer som jeg hadde så lyst på. Det ligger fortsatt ute til salgs, så nå skal jeg jammen kjøpe det! Det var som om det var meningen at det skulle skje, sier kvinnen med et flir.

Kvinnen, som ønsker å være anonym, kjøpte Lotto via mobilen

Neste ukes pott anslås å være på rundt 14 millioner kroner.

