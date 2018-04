Semifinalen i FaCupen på lørdagens tippekupong

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Forus: Du kan vinne 13 millioner i V75 på lørdag

Dagens oddssingel: Vi tror Bolton kan slå opprykksklare Wolverhampton

Dagens oddsdobbel 1: Brann knuser Stabæk lørdag

Dagens oddsdobbel 2: Spurt på full fart mot finalen

Lørdagens tippekupong består av Tippeligaen, Premier League, Championship og FaCupen. Bonuspotten ligger nå på 1,9 millioner. Innleveringsfristen er som vanlig 15:55. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper.









1. BRANN – STABÆK:

Lørdagskupongen innledes med et oppgjør i tippeligaen fra Brann stadion, hvor Stabæk kommer på besøk. Det ventes storinnrykk på stadion, etter en meget god Brann start på sesongen.

Brann er ubeseiret etter 4 kamper, hvor Bodø Glimt og Kristiansund er slått på eget gress. Minst like imponerende er det at Brann har fire poeng på to knallharde bortekamper. 1 -1 mot Godset i Drammen, samt en virkelig sterk prestasjon i helgen, med 2 -1 seier i Sarpsborg. Branntrener Lars Arne Nilsen stiller nok med samme ellever som startet i Sarpsborg. Brann er vanligvis et veldig sterkt hjemmelag, til tross for 3 tap i forrige sesong.

Gjestene fra Bærum har hatt en helt annen start på 2018 sesongen. Laget venter fortsatt på den første seieren, etter tre uavgjorte (Godset og Sandefjord borte samt Tromsø hjemme) De røyk på et meget svakt 1-4 tap borte mot Ranheim. Det er veldig tidlig i sesongen, men Stabæk må opp mange hakk for ikke å bli værende i nedrykksstriden.

Vi blir meget overrasket om Stabæk returnerer fra Vestlandet med poeng. H.

2. MANCHESTER UNITED – TOTTENHAM:

Det er altså semifinalen i FaCupen. Til tross for at Manchester United står som hjemmelag, spilles kampen på Wembley, som i år har vært Tottenham sin hjemmearena, mens White Hart Lane bygges ut. Derfor blir denne kampen som en hjemmekamp for Spurs. Dette er altså andre og fjerdeplassen i Premier League som møtes. Tottenham vant tilsvarende serieoppgjør denne sesongen med 2-0, mens United vant 1-0 i Manchester.

Manchester United hadde fem strake seire før sjokktapet mot bunnlaget West Bromwich på Old Trafford sist helg. Mourinho sitt mannskap var rett og slett elendige og prestasjonen var under en hver kritikk. Laget tok seg kraftig opp i midtuken og tok en sterk borteseier borte mot Bornemouth 0-2. Jose Mourinho gjorde syv bytter på laget i midtuke-kampen, og spillere som Lukaku, Sanchez, Matic og Bailly ventes å være tilbake i startelleveren i lørdagens semifinale.

Tottenham hadde i likhet med United fem strake vinster i ligaen, før helgen. Spurs fikk kjørt seg kraftig på Wembley mot seriemester Manchester City i 1-3 tapet. Pocchetino sitt mannskap har dog vært gode i hele år. 8-2-2 er hjemmestatistikken på de siste 12 kampene, og da har vi innregnet alle turneringer. Harry Winks er ute, og Danny Rose tvilsom.

Vi tror ikke Tottenham taper dette. (merk at om uavgjort etter 90 minutter er tippetegnet U til tross for ekstraomganger) UB

3. WATFORD – CRYSTAL PALACE:

Dette er to lag som trolig fornyer kontrakten i premier league. De møtes på Vicarage Road rett utenfor London. Palace har nok mest å spille for, da de muligens trenger en seier til for å være helt sikre i nedrykks kampen.

Hjemmelaget har 2-1-5 på de åtte siste i ligaen, hvor eneste seier var mot bunnlaget West Bromwich. Ting tyder på at man venter på avslutningen av sesongen. Laget var ikke gode i sin forrige hjemmekamp, og røyk 2-1 for Burnley. Kaboul er tilbake i trening etter benbrudd, men spiller ikke. Tom Cleverly den tidligere Man United spilleren er fortsatt skadet.

Crystal Palace kommer til dette London oppgjøret med 2-1-3 på de seks siste i ligaen. Tapene har dog kommet mot Liverpool, Chelsea og Man. United. Roy Hodgson ser ut til å styre skuta til fornyet kontrakt. Laget har et godt tak på Norwich, og har slått dem i fire av de siste seks oppgjørene. Sesongen er over for Sako og Dann, men ellers har Hodgson en full tropp og velge fra. Vi tror på et jevnt London derby, hvor Palace har litt mer å spille for. UB

4. BOLTON – WOLVERHAMPTON:

Da dette skrives kan vi gratulere Wolverhampton med opprykk til Premier league. Den gamle storheten fra tippekampenes morgen blir et fint tilskudd til ligaen neste år.

Hjemmelaget Bolton er bare to poeng fra nedrykk, og de har kun tre kamper igjen å spille. Phil Parkinson sitt mannskap kommer garantert til kampen som meget tente. Bolton kommer til kampen med 1-1-4 på de siste seks kampene. Laget spilte 2-2 borte mot Barnsley sist helg, og mønstrer en full tropp til denne kampen.

Wolverhampton har 5-1-0 på de siste 6 og vant Midlansderbyet mot Birmingham 2-0 hjemme på Molineux i helgen. Nuno Santo sine gutter har virkelig vært gode i år. Nettopp at laget allerede har rykket opp gjør denne kampen mer åpen. Ulvene fra Midlands vil nok ikke være like tent som før opprykket var sikret. Jeg blir langt fra overrasket om laget kaster inn på et par spillere som har spilt lite tidligere i år. HB

5. IPSWICH – ASTON VILLA:

Lagene møtes på Portman Road i Ipswich. Dette er en kamp hvor bortelaget fortsatt er med og kjemper om direkte opprykk. Det er dog ikke veldig sannsynlig, men heller ikke umulig. Ipswich ligger i midtsjiktet uten mulighet til hverken kvalik spill eller nedrykk.

Den tidligere Wolverhampton-treneren Mick McCarthy, som nå trener hjemmelaget, er neppe fornøyd med de siste resultatene. Ipswich kommer til kampen med svake 1-2-4 på siste syv kampene, og bærer preg av å være rundt midten av tabellen med lite å spille for. Mc Goldrick ute for resten av sesongen, ellers full tropp for Ipswich Town.

Steve Bruce sitt Aston Villa er sikker på kvalik spill, og kan fortsatt rykke rett opp. Har 6-1-3 på de siste 10 kampene, og må vinne her for å holde liv i sjansen til direkte opprykk. De har 5-3-1 på de siste ni bortekampene. Agbonlahor og tidligere Chelsea-legende John Terry er tvilsomme, mens Tuanzebe på lån fra Man United ikke spiller. Vi heller mot B (UB på 432 rekker forslaget )

6. DERBY – MIDDLESBROUGH:

En uhyre viktig kamp på Pride Park i Derby. Et poeng skiller lagene. Dette poenget gjør at bortelaget ligger på kvalik plass, mens hjemmelaget ligger på plassen under kvalik streken.

Derby kan vise til 2-2-4 på de siste ti kampene. Gary Rowett og har Olsson og Anya tvilsomme. Winnall ute resten av sesongen.

Middlesbrough har 2-2-2 på de siste seks kampene i ligaen, og 4-2-6 på de siste 12 bortekampene. De er i likhet med hjemmelaget ikke i en strålende stim for øyeblikket, men har levert gjevnt over hele sesongen. Gestede har ankelbrudd, og er således ikke aktuell til dagens kamp, ellers ingen store problemer. Vi heller i favør hjemmelaget. HU ( HUB på 432 rekker spillet )



7. BRISTOL CITY – HULL:

Lagene møtes til dyst på Ashton Gate i Sør England med litt forskjellige forutsetninger. Hjemmelaget har fortsatt en liten sjanse til kvalik spill. Hull derimot har ikke noe å spille for.

Bristol City som klarte å slå ut Manchester United av ligacupen tidligere i sesongen. Lee Johnson sitt mannskap har 3-1-2 i på de siste seks kampene. De tapte det viktige oppgjøret sist helg mot Middlesbrough på Riverside. Laget har spilt godt på hjemmebane den siste tiden, og har 3-2-1 på de siste seks. Har Wright ute med skade, ellers små problemer.

Hull har ikke noe å spille for. Trygg plass med ni poeng ned til nedrykk, med tre kamper igjen. Laget har 2-2-2 på de siste seks kampene og tapte 0-1 hjemme for Sheffield Wednesday sist helg. Evandro og Weir ute. Vi tror viktighet og innstilling blir avgjørende. H



8. BIRMINGHAM – SHEFFIELD UNITED:

To gamle storheter møtes på St. Andrews i Birmingham. En meget viktig kamp hvor hjemmelaget bare har to poeng ned til nedrykk, mens Sheffield United har en liten sjanse til kvalik spill med seier her.

Birmingham kan vise til brukbare 3-1-2 på sine siste seks kamper, men har tapt sine siste to. De står med brukbare 3-3-1 på de siste syv hjemmekampene i Championship. Gallagher og Vassell er ute, mens Dean har to kamper igjen av karantenen for direkte rødt kort.

Sheffield United ankommer St Andrews med 3-5-3 på de siste 11 kampene. Laget virker til å være i godt slag for tiden. 1-1 mot Milwall sist, og sterke 2-1 mot Middlesbrough nest sist. Coutts er ute med benbrudd, ellers er skadesituasjon fin for gjestene. Vi tror på avgjørelse i denne viktige kampen. HB ( HUB på 432 rekker spillet )

9. BRENTFORD – QUEENS PARK RANGERS:

London oppgjør på Griffin Park. Hjemmelaget har fortsatt en liten sjanse til kvalik spill, som mange andre lag har. QPR har kun æren å spille for, da de ligger på en komfortabel 15. plass.

Brentford går til denne kampen med solid form. De er faktisk ubeseiret på sine siste seks kamper i ligaen. De scoret i siste minut på Craven Cottage borte mot Fulham sist, og sluttresultatet ble 1-1. Det var et meget sterkt bortepoeng. Laget er veldig gode på hjemmebane, med bare tre tap på 21 kamper på eget gress. Alan Judge er ute, ellers så er skadelisten kort.

QPR ligger trygt plassert på tabellen, og londonlaget har lite å spille for. Merk at QPR er svake borte, med bare tre seiere på 21 spilte. De står med 2-1-3 på de siste seks kampene, og formen er midt på tre for tiden. Hall er ute med skade, og Onuoha soner siste kamp etter direkte rødt. Vi tror Brentford tar dette. H

10. PRESTON – NORWICH:

Ny kamp med et hjemmelag som kan greie kvalik spill om opprykk, og et bortelag med bare æren å spille for. Preston ligger i øyeblikket tre poeng unna en kvalikplass til neste års Premier league. Norwich innehar en trygg 13. plass for øyeblikket.

Hjemmelaget står med 5-3-4 på de siste 12 kampene. Formen til Preston er for tiden meget god. De tok en finfin 3-1-seier hjemme mot Leeds nest sist. De fulgte deretter opp med å slå QPR 1-2 på bortebane. Alex Neil sitt mannskap er med å kjemper om kvalikplassen, men med tap i dag blir dette tøft. Derfor tror jeg dem vinner dagens kamp. Laget fra Deepdale har Maguire tvilsom til kampen, ellers en grei skadesituasjon.

Norwich spiller for æren, og ankommer Deepdale med 2-1-3 på de siste seks kampene. Sist tapte laget hjemme 0-2 for Cardiff, og var direkte svake. Thomson og Trybull er ute, mens Hernandez er tvilsom. Preston bør ta dette. H



11. LEEDS – BARNSLEY:

Kamp mellom Lillebror og storebror her. To naboer møtes på Elland Road i en kamp som betyr klart mest for gjestene fra Barnsley. Laget ligger under nedrykksstreken, med to poeng opp til trygg plass. Leeds har falt veldig av, og er helt nede på 14 plass på tabellen, men de kan ikke rykke ned.

Leeds startet sesongen bra, man har som sagt falt veldig av. Går til dette Yorkshire derbyet med 2-2-6 på de siste ti kampene. Tap for Aston Villa og Preston i sine siste to. Cooper tilbake i trening, men tvilsom. Berardi soner for direkte rødt. Syv hjemmetap på 21 spilte er langt fra Leeds sine ambisjoner.

Barnsley har 1-3-2 på de seks siste, og spilte 2-2 mot Bolton hjemme sist helg. Laget kjemper en kamp for å overleve i Championship. De virker til å være helt ute av form for tiden. Har ingen skader foran dette oppgjøret. Til tross for Barnsley sin kamp for å overleve, tror vi Leeds vil gi sine meget frustrerte tilhengere et lite løft med seier i dette derbyet. H



12. SHEFFIELD WEDNESDAY – READING:

En ikke veldig interessant kamp avslutter kupongen på Hillsborough stadium. Wednesday er i ingenmannsland midt på tabellen, mens gjestene Reading, muligens kan trenge en seier for å sikre fortsatt spill i Championship, men er på god vei til å klare dette.

Hjemmelaget har småpene 4-0-2 på de siste seks kampene. Sist helg ble Hull slått 1-0 på bortebane. og Wedenesday var gode kampen gjennom. Det ser ut som om laget holder fokus, selv om det bare er æren å spille for. De har dog ingen tiltalende hjemmestatistikk og står med 2-1-4 på de siste syv kampene. Westwood er tvilsom, og gode Fletcher er ute til denne kampen.

Reading trenger muligens en seier til for å være helt sikre på ny kontrakt. Fem poeng over nedrykksstreken med tre kamper igjen bør holde. Laget har 2-1-3 på de siste seks og fikk bare 2-2 mot svake Sunderland sist. Reading har mye skader, med blant annet Queen, Obita og Mc Shane ute. I tillegg soner Bacuna for direkte rødt kort. Åpen kamp dette. HUB

96-rekker:

1. Brann - Stabæk H

2. Manchester United - Tottenham UB

3. Watford - Crystal Palace UB

4. Bolton - Wolverhampton HB

5. Ipswich - Aston Villa B

6. Derby - Middelsborough HU

7. Bristol City - Hull H

8. Birmingham - Sheffield United HB

9. Brentford - Queens Park Rangers H

10. Preston - Norwich H

11. Leeds - Barnsley H

12. Sheffield Wednesday - Reading HUB











432-rekker

1. Brann - Stabæk H

2. Manchester United - Tottenham UB

3. Watford - Crystal Palace UB

4. Bolton - Wolverhampton HB

5. Ipswich - Aston Villa UB

6. Derby - Middelsborough HUB

7. Bristol City - Hull H

8. Birmingham - Sheffield United HUB

9. Brentford - Queens Park Rangers H

10. Preston - Norwich H

11. Leeds - Barnsley H

12. Sheffield Wednesday - Reading HUB