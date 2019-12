Sensasjonell høy odds på Liverpool-seier

Liverpool stiller med sin yngste startellever noensinne i tirsdagens ligacupkamp mot Aston Villa. Det gir ellevill odds på Liverpool-seier.

Tirsdagens langoddsprogram er ganske så innholdsrikt. Det er midtukerunde i Bundesliga og ellers er det kvartfinaler i den engelske ligacupen, mens det også er cup i både Frankrike og Nederland. På hockeyfronten er det full serierunde i SHL, mens det spilles en kamp i Get-ligaen her hjemme. I tillegg er det en rekke kamper i KHL og natt til onsdag spilles 11 kamper i NHL.

Aston Villa - Liverpool over 1,5 mål til pause 1,85 (spillestopp kl 20.40)

Under normale omstendigheter, ville ikke Aston Villa vært storfavoritter før en kamp mot et Liverpool-lag som cruiser mot Premier League-tittelen, men omstendighetene rundt ligacupkvartfinalen er alt annet enn normale. Liverpool møter Aston Villa i kvartfinalen i ligacupen tirsdag kveld. 22 timer senere skal Liverpool spille klubb-VM i Qatar.

Det gjør at Liverpool stiller med et rent U23-laget på Villa Park.

U23-trener Neil Critchley leder laget i Birmingham, ikke Jürgen Klopp. Critchley har med seg Alex Inglethorpe, Barry Lewtas og Vitor Matos på benken. Liverpools akademi-lag får en tøff oppgave mot Aston Villa. Villa-manager Dean Smith vil ikke ta lett på denne kampen siden det står om en plass i semifinalen.

At Liverpool stiller med U23-laget har vært klart en stund, men hvilke spillere Merseyside-laget kommer til å mønstre mot Aston Villa er usikkert.

Uansett; Liverpool kommer til å stille med sin yngste startellever i historien på Villa Park. Sist gang de var i nærheten med i stille et så ungt lag var i januar 2017. Den gangen mønstret Klopp et mannskap med en gjennomsnittsalder på bare 21 år og 296 dager til FA-cupoppgjøret mot Plymouth Argyle.

Spenningsmomentet for Liverpool er om Larouci og Brewster friskmeldes til tirsdagens kamp. Dersom de blir spilleklare, vil Liverpool stille med et brukbart lag, som iallfall har en del erfaring med spill for førstelaget. Men selv med disse på banen, er det ikke sikkert du har hørt om halvparten av spillerne – om du så er svoren supporter av Anfield-klubben!

Kelleher kommer til å stå i mål. Han vil ha et forsvar foran seg bestående av Gallacher, Hoever, Van den Berg og Larouci. Det betyr at Liverpool vil ha et rent hollanske midtstopperpar.

Chirivella og Kane ligger an til å få med seg Christie-Davies på midtbanen. Da vil Dixon-Bonner, som spilte samtlige 90 minutter for U23-laget mot Chelsea, starte på benken. I så fall vil Elliott og Longstaff kunne starte på hver sin flanke, og Brewster ligge i midten. Det vi være en bra test for 19-åringen før han sannsynligvis blir utlånt til en Championship-klubb i januar.

Curtis Jones og Neco Williams har reist til Qatar sammen med førstelaget, og spiller ikke tirsdagens kamp mot Villa.

Mot et Villa-lag som trolig vil bruke fysikken, vil dette bli en vanskelig kamp for Liverpool-ungguttene. De må få spillet til å fungere fra start hvis de ikke skal unngå å bli overkjørt. Samtidig kan det være lett for Aston Villa å undervurdere det unge Liverpool-laget.

Med Chirivella, som har erfaring fra den nederlandske Æresdivisjonen, pluss spillere som Kelleher, Hoever og Elliott, som alle er i søkelyset til forskjellige klubber i Championship, kan Liverpool overraske, men jeg tror likevel ikke at de vinner her. Manglende erfaring vil være en betydelig faktor.

Villa vil antakeligvis gjøre en del endringer på laget, og det antydes at Dean Smith vil la flere av benkesliterne få spilletid.

Ifølge Independent vil Villa trolig stille med dette laget: Nyland, Elmohamady, Hause, Konsa, Taylor, Luiz, Lansbury, Hourihane, Jota, Trezeguet, Kodija. Det betyr at spillere som Wesley og Grealish blir spart. Det er kanskje ikke så rart. Villa ligger på plassen over nedrykksstreken før julekjøret starter. Smith må ta hensyn til at Villa har tre viktige kamper på rad i Premier League. De skal møte bunnlagene Southampton, Norwich og Watford i de tre neste kampene.

Liverpools U23-lag både scorer og slipper inn mye mål, akkurat som klubbens Premier League-lag. Det ligger an til å bli en målrik kamp på Villa Park tirsdag.

Oddsen på Liverpool-seier er 6,00, men det tror jeg ikke på. Jeg tror heller det blir scoret to mål eller mer i løpet av de første 45 minuttene. Oddsen på et slikt scenario gir 1,85 i odds. Denne kan ikke spilles som en single, men vi bruker den i en dobbel sammen med Augsburg.

Augsburg - Fortuna Düsseldorf H 1,65 (spillestopp kl 20.25)

Det er midtukerunde i Bundesliga. Augsburg viser strålende form. De er ubeseiret i de fem siste kampene i Bundesliga. Det er bare de to topplagene i Tyskland, M'gladbach og Leipzig som har sanket flere poeng enn dem i løpet av de siste seks kampene.

Det ser tyngre ut for Fortuna Düsseldorf som ligger tredje sist med kun tolv poeng. Borteformen til gjestene er elendig. De har ikke vunnet noen av de siste syv bortekampene. Den eneste seieren på fremmed gress denne sesongen kom i første serierunden mot Werder Bremen. Bortestatistikken viser 1-2-5 og 10-19 i målforskjell. Kun to lag har sluppet inn flere mål enn dem på bortebane så langt denne sesongen.

Godtgående Augsburg må ha en flott sjanse her og 1,65 i odds funker i en dobbel sammen med at det scores over to mål i løpet av første omgang i ligacupkampen mellom Villa og Liverpool. Oddsen på denne dobbelen er 3,05. Det er ok.

