Sensasjonell odds på at Watford scorer på Etihad

Det er en herlig fotballørdag vi har foran oss. Langoddsprogrammet byr blant annet på fem kamper fra Premier League. I Championship er det full runde og det er også full rulle i League One og i League Two. Det er ellers flere interessante kamper i de andre store europeiske ligaene, hvor blant annet Inter og AC Milan barker sammen i et brennhett byderby i Milano. Her hjemme spilles er det blant annet Eliteseriefotball mellom Brann - Haugesund på Brann stadion.

Manchester City - Watford - begge lag scorer - 1,95 (spillestopp kl 15.55)

Til tross for enorm dominans, gikk Manchester City på et sjokktap borte mot Norwich sist helg. Defensivt er det store utfordringer for Guadiola med tanke på at både Laporte og John Stones er ute med skader. Og Norwich scoret altså tre ganger på City forrige helg. John Stones var med i den kampen, men han ute med skade nå og gjør at Pep Guardiola nå kun har Otimendi som midtstopper i sin tropp. Fernandinho blir makker med Otamendi i dag.

Watford gjorde en strålende 2. omgang mot Arsenal og kommer garantert til å klatre på tabellen etterhvert. Har fått en dårlig start, men ingen tvil om at det finnes godt med kapasitet i dette laget.

Det endte 3-1 i tilsvarende kamp på Etihad forrige sesong. Med tanke på de defensive utfordringene Manchester City nå har, er det ingen tvil om at Watford kan score på Etihad i ettermiddag. Det er smått sensasjonell odds på objektet begge lag scorer og 1,95 må være et av dagens beste spill i Premier League. Det er dog litt snaut til et singelspill, så vi hekter på en hjemmeseier fra Championship.





Nottingham Forest - Barnsley H 1,65 (spillestopp kl 15.55)

Til tross for tøff motstand i innledningen, har Nottingham Forest levert en bra seriestart. Sist lørdag ble laget det første til å påføre daværende serieleder Swansea sesongens første tap. Forest vant fortjent 1-0 i Wales. Står med 12 poeng etter de sju første seriekampene. Normalt sterke hjemme på City Ground.

Nyopprykkede Barnsley innledet sesongen med 1-0 hjemme mot Fulham, men har kun tatt to poeng på de seks neste. Hadde ikke bedre enn 11-5-7 på bortebane til tross for andreplass i League One i fjorårssesongen, og er uten scoringer og står kun med ett poeng på tre spilte bortekamper i Championship denne sesongen.

Forest skal stå som klare favoritter her. 1,65 er ikke allverden til odds, men fungerer greit i en dobbel med objektet begge lag scorer i kampen Manchester City - Watford. Totalodds på denne dobbelen blir da 3,22.