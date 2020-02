Sensasjonell odds på Chelsea-seier

Høykapable Chelsea skal ha vinnersjanser hjemme mot Bayern München i kveldens åttedelsfinale i Champions League.

To nye åttedelsfinaler i Champions League er det store høydepunktet på tirsdagens langoddsprogram. Napoli tar imot Barcelona, mens Chelsea skal opp mot Bayern München. Ellers er det fem kamper i engelsk Championship der serieleder West Bromwich er blant lagene som skal i aksjon.

Chelsea - Bayern München H 4,00 (spillestopp kl 20.55)

19. mai 2012 møttes disse to lagene til Champions League-finale på Alliana Arena. Thomas Müller ga da Bayern ledelsen 1-0 sju minutter før slutt, men to minutter før slutt utlignet Didier Drogba for Chelsea. Kampen gikk til ekstraomganger og deretter straffesparkkonkurranse som Chelsea gikk seirende ut av.

Klikk her for å levere dette spillet

Chelsea tok seg ellers til semifinalen i Champions League sesongen 2013/14, men røk da mot Atletico Madrid. Sesongen 2014/15 ble det exit i åttedelsfinalen mot PSG etter tap på bortemålsregelen. Også sesongen 2015/16 ble det exit i åttedelsfinalen mot PSG. Sesongen 2017/18 endte det også i åttedelsfinalen, da ble Barcelona for sterke over to oppgjør. Forrige sesong var ikke Chelsea kvalifisert for Champions League.

Bra suksess med Lampard

Foran denne sesongen ble Frank Lampard ansatt som manager og Chelsea har levert bra. Ligger på 4. plass i Premier League med 44 poeng. I gruppespillet til CL leverte Chelsea ujevnt, men med 2-1 seier hjemme mot Lille i den siste gruppespillkampen ble det 2. plass i gruppa. Chelsea har variert en del i hjemmekampene sine denne sesongen, og har faktisk ikke bedre enn 6-3-5. Men toppnivået er meget bra. N'Golo Kante er dessverre ute med skade for Chelsea.

Bayern München er alltid med i gruppespillet

Bayern München tok full pott i høstens gruppespill og slo blant annet Tottenham hele 7-2 på Tottenham Hotspur stadium. Bayern røk ut allerede i åttedelsfinalen forrige sesong. Tapte da 1-3 hjemme mot Liverpool i den første kampen og det endte 0-0 på Anfield i returmøtet. Sesongen 2017/18 ble det 1-2 tap hjemme for Real Madrid i den første semifinalen og 2-2 i returmøtet i Madrid. Også sesongen 2016/17 ble det tap for Real Madrid, da i kvartfinalen. I 2015/16 ble det stopp i semifinalen, da mot Atletico Madrid.

Bayern har fått opp farten

Etter en litt trøblete innledning på sesongen hjemme i Bundesliga, står Bayern München med knallsterke 8-1-0 på de ni siste seriekampene og topper Bundesliga, med ett poeng ned til RB Leipzig på 2. plass. 7-2-2 totalt på bortebane. Den nye manageren Hans-Dieter Flick må fortsatt klare seg uten Ivan Perisic og Niklas Süle, men Javi Martinez er usikker.

Det er forståelig at Bayern München er satt til favoritt i kveldens oppgjør på Stamford Bridge, men 1,75 synes likevel veldig lavt. Chelsea er kapable til å slå de fleste hjemme på Stamford Bridge og 4,00 på hjemmeseier er for høyt. Vi knaller til og setter pengene på at Chelsea tar første stikk og vinner det første oppgjøret hjemme i London.

Klikk her for å levere dette spillet