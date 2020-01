Sensasjonell odds på Johannes Thingnes Bø

Johannes Thingnes Bø er tilbake i verdenscupen i dag. Men han er ikke favoritt på normaldistansen i Pokljuka.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips: Fotball, ishockey og skiskyting - sjekk våre analyser

Oddstips PL: Liverpool får problemer på Molineux

Oddstips skiskyting: Sensasjonell odds på Thingnes Bø

Håndball-EM herrer: Her er kampoversikten og sendetidspunkter

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på godbiten Wolverhampton - Liverpool fra Premier League, i tillegg spiller Watford omkamp i FA-cupen borte mot League One-klubben Tranmere. Ellers spilles det fem kamper i den spanske cupen, og det er også cupkamper fra Belgia og Nederland på menyen. På hockeyfronten er det full runde i den norske Get-ligaen og i svensk SHL. I Pokljuka er det duket for verdenscup skiskyting for menn. Johannes Thingnes Bø er tilbake etter å ha blitt pappa og det er normaldistanse som står på programmet i ettermiddag.

Fredag er det ca 672 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Verdenscup skiskyting - normaldistanse - Johannes Thingnes Bø vinner - 3,25 (spillestopp kl 14.10)



Verdenscupsirkuset i skiskyting har ankommet Pokljuka og i dag er det normaldistanse for menn som gjelder. Martin Fourcade har virkelig levert i Johannes Thingnes Bøs fravær. For to uker siden vant han både sprinten og fellesstarten i Oberhof, mens han forrige helg vant både sprinten og jaktstarten i Ruhpolding og franskmannen har dermed gjort rent bord i de fire individuelle øvelsene som er avviklet mens Thingnes Bø har ventet på å bli pappa.

Denne helgen er Johannes Thingnes Bø tilbake i verdenscupsirkuset og det innledes altså med 20 km i Pokljuka i dag. Det er kun gått en 20 km tidligere denne sesongen. Det var i verdenscuppremieren i Østersund og Martin Fourcade vant da, det er samtidig eneste gangen Fourcade har slått Thingnes Bø denne sesongen. Den dagen hadde de franske løperne ekstremt gode ski og tok de fire første plassene, mens samtlige nordmenn sleit i sporet. Johannes Thingnes Bø har vunnet fem av seks verdenscuprenn etter åpningsdistansen i Østersund. Den eneste gangen han er slått var sprinten i franske Annecy like før jul. Da vant tyskeren Benedikt Doll.

Johannes Thingnes Bø er nok aller best på sprint, jaktstarter og fellesstart. Men samtidig tok han OL-gull på 20 km i Pyeonchang i 2018 og han vant også den ene av de to verdenscupløpene på distansen i 2017/18-sesongen. Forrige sesong ble det kun gått normaldistanse to ganger. Da var det verdenscuppremiere i Pokljuka og Fourcade vant. I VM i Østersund i mars 2019 tok Arnd Peiffer et overraskende gull. Johannes Thingnes Bø ble nummer ni, mens Martin Fourcade endte helt nede på 39. plass.

Det var ikke verdenscup i Pokljuka forrige sesong. Men i 2017/18-sesongen var det både 20 km, sprint og jaktstart. Det var det første verdenscupstevnet den sesongen- Da vant Fourcade 20 km, mens Thingnes Bø både vant sprinten og jaktstarten.

Martin Fourcade er satt til favoritt i ettermiddag og seier til franskmannen betales med 2,40 i odds. Seiersmaskinen Johannes Thingnes Bø står til 3,25 i odds. Det er en sensasjonelt høy odds på Thingnes Bø. Selv med tanke på at han vært hjemme og blitt pappa og ikke konkurrert siden før jul og med tanke på at 20 km heller ikke er hans aller beste øvelse. Men han er altså regjerende olympisk mester på distansen og da må det være verd å sette pengene på verdens beste skiskytter de siste sesongene.

Klikk her for å levere dette tipset