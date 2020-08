Sensasjonell odds på Paris Saint-Germain

Over tre i odds på at Paris Saint-Germain vinner Champions League-finalen er overodds og må prøves.

Det er ingen tvil om at Champions League-finalen mellom Paris Saint-Germain og Bayern München er søndagens soleklare høydepunkt. For nøytrale fotballfans må dette være en drømmefinale. Kampen spilles på Estadio da Luz i Lisboa.

Paris Saint-Germain - Bayern München H 3,05 (spillestopp kl 20.55)





Det er mildt sagt overraskende at bookmakerne er så samstemte på at Bayern München er satt til så klare favoritter. Det er i og for seg greit at de er favoritt, men likevel synes oddssettingen pussig.

Stjernespekkede Paris Saint-Germain har ingen konkurranse i hjemlig Ligue, men de har ikke lykkes i Champions League. I 2016/17-sesongen presterte de å ryke ut for Barcelona i åttedelsfinalen, til tross for at de vant 4-0 hjemme i den første kampen. I 2017/18-sesongen røk de ut i kvartfinalen mot Real Madrid med totalt 2-5. Forrige sesong rundspilte de Manchester United på Old Trafford og vant 2-0. Således burde hjemmekampen vært en formalitet. Var også klart best i den kampen, men på uforklarlig vis tapte de 1-3 og røk ut på bortemålsregelen.

Fikk ingen motstand av RB Leipzig i semifinalen tirsdag og vant svært så komfortabelt 3-0. Angel Di Maria var tilbake etter karantene i den kampen og midtbanemotoren Marco Veratti fikk seg også noen minutter på slutten av den kampen etter skadefravær. Han er nok med fra start i finalen og dermed kan Thomas Tuchel glede seg over tilnærmet skadefritt mannskap, minus førstekeeper Keylor Navas som heller ikke var med i kvartfinalen.

Bayern München med fantastisk imponerende 27-1-0 på sine 28 spilte kamper. alle turneringer medregnet. Det er enestående tall. Moste et svakt Barcelona-lag 8-2 i kvartfinalen, men var langtfra like imponerende mot Lyon i semifinalen til tross for at det vant 3-0. Hansi Flick har hele sitt stjernegalleri disponibelt til finalen.

Uansett så kan vi ikke motstå den feite oddsen på PSG. Bayern München er bedre offensivt enn defensivt og med tanke på PSG's supertrio på topp, taler det for PSG. Vi stikker ut haken og lanserer PSG som vinnere av søndagens Champions League-finale til praktfulle 3,05 i odds.