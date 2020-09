Norges playoffmotstander Serbia røk 1-3 borte mot Russland torsdag. I kveld slår laget tilbake hjemme mot Tyrkia.

Nations Leagues ruller videre og søndag spilles hele 10 kamper i turneringen. Samtlige lag som spiller søndag, var også i aksjon torsdag. Vi tror Norges playoffmotstander Serbia, har gode vinnersjanser hjemme mot Tyrkia.

Serbia - Tyrkia H 1,90 (spillestopp kl 20.40)

Det var meldt på forhånd at Serbia ville mangle viktige spillere som Nemanja Matic, Sergej Milinkovic-Savic og Luka Jovic i åpningskampen mot Russland torsdag, men Milinkovic-Savic spilte hele kampen og Jovic satt på benken. Det endte uansett med 1-3 tap. Landslagssjef Yevgei Lutsenko som ellers har hatt en heldig hånd med Serbia etter at han tok over. 4-1-1 er fasiten under hans regi. Serbia er som kjent Norges motstander i EM-playoff om en drøy måned.

Senol Günes har levert bra som tyrkisk landslagssjef etter at han tok over og Tyrkia står med 9-2-1 etter at han overtok roret. Tok 2. plassen bak Frankrike i sin EM-gruppe. Men Tyrkia sviktet hjemme som storfavoritt i åpningskampen mot Ungarn torsdag og endte opp med å tape 0-1. Gjorde en meget skuffende kamp der, og er normalt vesentlig svakere på bortebane.

Vi tror Serbia slår tilbake og tar alle poengene søndag og 1,90 på hjemmeseier duger helt fint som et singelspill.

