Serieleder Bodø/Glimt får ny tillit på lørdagskupongen

1. Mjøndalen - Rosenborg

Tilsvarende oppgjør forrige sesong endte 1-2. Etter sju strake tap har Vegard Hansens Mjøndalen virkelig våknet til liv og tatt to strake seire og seks viktige poeng i kampen for tilværelsen i Eliteserien. Søndag ødela de festen for Bergenserne i Kåre Ingebrigtsens første kamp som Brann-trener da de vant 1-0 borte på Brann Stadion. De har dermed klatret opp på 13. plass med 14 poeng og vekk fra kvalikkplassen. Har to seire og fire tap hjemme på Consto Arena til nå, der trepoengerne har kommet mot Sarpsborg 08 tidlig i sesongen og FK Haugesund i forrige hjemmekamp. Diomande er ute med skade, mens lagkaptein Gauseth har stått over de siste kampene.

Rosenborg slapp til slutt med skrekken da laget slo tabelljumbo Aalesund 3-2 hjemme på Lerkendal i hovedkampen på Lerkendal søndag kveld. Har med det to strake hjemmeseire på samvittigheten i løpet av én uke og er oppe på 4. plass med 24 poeng. Hele 14 poeng skiller opp til serieleder Bodø/Glimt for klubben som tirsdag presenterte Åge Hareide som sin nye hovedtrener fra 1. september. 2-1-3 borte, der de to siste på reisefot mot Odd og FK Haugesund begge har endt med tap. Keeper Hansen, Skjelbred og Konradsen er fortsatt ute, mens Zachariassen trolig blir klar etter smellen sist. Holse var syk i begynnelsen av uken, men rapporteres klar igjen.

Mjøndalen borte kan bli tøft nok for trønderne. Det blir UB på begge våre kupongforslag lørdag.

2. Bodø/Glimt - Start

Det endte 1-2 her i 2018 sist Start var oppe i Eliteserien. Bodø/Glimt-toget ruller videre og etter snart halvspilt serie har Kjetil Knutsens mannskap fortsatt tilgode å tape i Eliteserien 2020. De gule har 12-2-0 på sine første 14 kamper og topper nå tabellen sju poeng foran Molde og har i tillegg én kamp mindre spilt. Feilfrie 6-0-0 hjemme på Aspmyra. Søndag tok de en typisk sliteseier da Sandefjord ble slått 2-1 på bortebane. Junker sto over sist og er et usikkert kort inn mot denne, mens både Skytte og Solbakken er tilbake. Moe og Konradsen mangler fortsatt.

Start avgjorde på overtid og tok tre livsviktige poeng da Vålerenga ble slått 2-1 hjemme i Kristiansand mandag kveld. De ligger fortsatt under streken med sine tolv poeng, men avstanden opp til Viking (én kamp mindre spilt) er nå bare ett poeng før møtet med serielederen på bortebane lørdag. Venter fortsatt på sesongens første borteseier: 0-2-5. De to seirene så langt har kommet på hjemmebane mot henholdsvis Mjøndalen og Vålerenga. Gjesdal er langtidsskadd og ikke aktuell, mens trioen Aremu, Bringaker og Ramsland har stått over de siste kampene. Torsdag ble den tidligere Start-spilleren Christian Bolanos presentert av klubben - en solid forsterkning i kampen for ny kontrakt!

Serieleder Bodø/Glimt er sikkerheten selv hjemme i nord og blir et av holdepunktene på lørdagskupongen. En H i Bodø.

3. Kristiansund BK - Sarpsborg 08

Det ble 4-0 seier til Kristiansund BK i tilsvarende møte forrige sesong, mens de vant 1-0 da de gjestet Sarpsborg tidligere i sesongen. KBK gikk på sesongens tredje nederlag søndag da laget røk 1-2 borte mot tabelltreer Odd i Skien og ligger nå på en finfin 6. plass med 21 poeng (5-6-3) når sesongen nærmer seg halvspilt i Eliteserien. De har pene 3-2-1 hjemme på Nordmøre så langt. Aasbak og Diop sto begge over sist, men er trolig tilbake til denne. Fra før er keeper McDermott som kjent ute.

Sarpsborg 08 reiste seg mesterlig etter 1-5 smellen på Lerkendal da de slo fjorårsmester og tabelltoer Molde 2-1 hjemme i Sarpsborg forrige lørdag. Åpnet som kjent sesongen med fem strake ettmålstap, men har nå klatret opp på 10. plass med 17 poeng. 1-1-4 viser bortefasiten for Stahres mannskap, der seieren kom i Sandefjord i juli måned. Horn og Vetti er fortsatt ute, mens Utvik returnerer fra karantne etter å ha sonet sist. Dyrestam imponerte i sin første kamp for klubben sist og kan fort få fornyet tillit i den bakre treeren.

Litt sånn typisk HU-kamp dette. KBK er solide hjemme, mens Sarpsborg 08 har tatt sine fleste poeng på eget kunstgress. Vi ender opp med HU.

4. Strømsgodset - Viking

Det endte 0-0 her i 2019, mens Viking vant hele 4-0 hjemme i Stavanger i det omvendte møtet mellom lagene på samme tid i fjor. Strømsgodset vant det dramatiske og hendelsesrike bortemøtet med FK Haugesund 3-2 søndag i en kamp de ledet 2-0 og så ut til å ha kontroll på, før de slapp inn to sene til 2-2 og avgjorde på overtid. En solid revansje for 3-4 tapet mot Sandefjord én uke tidligere. Henrik Pedersens elever ligger med det på 9. plass med 18 poeng og har foreløpig fått et lite pusterom til lagene under streken. 3-2-2 hjemme i Drammen så langt. Både Tokstad og Jack måtte ut med skade sist, mens Parr, Stengel, Mendy og Tschamba er ute fra før. Gunnarsson returnerer etter å ha sonet for fire gule sist.

Det vil seg ikke helt for Viking om dagen. For mange billige baklengsmål og for lite poeng har vært en gjenganger gjennom hele sommeren for Bjarne Berntsens mannskap. Søndag snudde de 0-2 til 3-2 hjemme mot Stabæk, men nok et sent baklengsmål imot betød 3-3 og kun ett poeng. I forrige runde ble det 2-2 borte tabelljumbo Aalesund. De er på den utsatte kvalikkplassen med 13 poeng etter 14 kamper i øyeblikket og har 1-2-4 borte før turen til Drammen lørdag. Keeper Austbø, Bjørshol, Hove og Østensen er alle trolig ute også her.

Vi endte opp med HU på 96-rekkeren, men på 432-rekkeren blir det HUB. Det kan være farlig å utelate borteseieren helt med et heltent Viking-lag mot et skadeskutt Godset.

5. Vålerenga - Sandefjord

Vålerenga måtte reise tomhendte hjem fra Kristiansand mandag i det bitre 1-2 tapet på overtid i bortekampen mot Start. Det betyr at Oslo-klubben ligger på 5. plass med 23 poeng før denne runden, ett poeng bak Rosenborg som så smått har begynt å klatre oppover og melde seg på i medaljekampen for alvor. Pene 3-3-0 hjemme på Intility. Tilsvarende møte her i 2018 sist Sandefjord var oppe endte 2-2. Høyreback Borchgrevink sonet for fire gule sist, men er tilbake her.

Sandefjord har klart seg langt bedre mange trodde denne sesongen, selv om de til slutt mått gi tapt mot serieleder Bodø/Glimt på hjemmebane søndag (1-2). Ligger med det resultatet på 11. plass med 16 poeng og har nå tre poeng ned til Viking på kvalikkplassen. To seire og fem tap er fasiten på utbane så langt for Cifuentes sine gutter. Kreuzriegler returnerer fra karantene, men her soner isteden forsvarssjef Vales.

Det må bli H i hovedstaden. Har god tro på at Vålerenga reiser seg etter overtidssmellen sist.

6. Aalesund - FK Haugesund

Til tross for to mål av toppscorer Holmbert Fridjonsson måtte tabelljumbo Aalesund reise tomhendte hjem fra Lerkendal og bortemøtet med Rosenborg søndag (2-3). Har fattige sju poeng etter 14 kamper (1-4-9) og har kun slått Start på hjemmebane når Eliteserien nå straks er halvspilt. Det skiller seks poeng opp til Viking på kvalikk, mens det er sju opp til Mjøndalen på sikker mark. 1-2-4 hjemme på Color Line. Bizoza og Sno er begge tilbake etter å ha sonet mot Rosenborg sist, mens både Mutch, Nenass og Carlsen er tilbake fra sine respektive skader. Orry Larsen, Agdestein og Sæthre er ute.

FK Haugesund hentet opp til 0-2 til 2-2 på tampen hjemme mot Strømsgodset søndag, men tapte kampen på overtid og måtte dermed gå poengløse av banen etter en forholdsvis svak forestilling på eget gress. De er på 12. plass med 15 poeng og røk borte mot Mjøndalen sist gang de var på tur for to uker siden. 1-2-3 på reisefot. Våge Nilsen og Krygård sto over grunnet skade sist, mens spissen Källman har reist. Pallesen Knudsen og Leite er begge tilbake for fullt etter sine skader.

Har litt feeling for Aalesund i denne, men det må bli HU på 96-rekkeren og HUB på det største kupongforslaget.

7. Bryne FK - Sotra SK

Over til PostNord-ligaen avdeling 2. Toppkamp på Jæren. Bryne har 14 poeng etter seks kamper (4-2-0) og ligger på 2. plass på tabellen, to poeng bak dagens motstander som noe overraskende leder serien. De har vunnet tre av tre hjemme på Bryne så langt og kommer fra 1-1 borte mot Arendal sist helg. Duoen Holtan (6) og Dabove (5) har begge vært en suksess for sin nye klubb og topper i skrivende stund toppscorer-ligaen i avdelingen.

Sotra har overrasket stort under Renate Blindheims ledelse og topper serien med 16 av av 18 mulige poeng etter imponerende 5-1-0 på sine seks første kamper. Mandag slo de Odds 2.lag 2-0 hjemme på Sotra, mens det ble overtidsseier i forrige bortekamp mot Rosenborg 2 i Trondheim.

Med all respekt for Sotras solide sesongstart, men vi tror de taper på Jæren i ettermiddag. En H på Bryne.

8. Egersund - Arendal

2-2 her i fjor. Egersund var manges favoritter i denne avdelingen før seriestart, men laget har når sant skal sies skuffet stort og kommer fra to strake hjemmetap mot overkommelig trøndersk motstand. Søndag røk de 3-5 hjemme på gresset mot Levanger og de tapte også lokaloppgjøret mot tabelltoer Bryne nettopp. Ligger på en 9. plass med seks poeng (2-0-4) og må få opp dampen nå dersom opprykkshåpet og en plass blant de sju beste skal leve videre.

Arendal spilte 1-1 hjemme mot Bryne sist helg og ligger med det resultatet på 5. plass med ti poeng. Det har blitt 3-1-2 for Steinar Pedersens mannskap til nå som hadde tydelige opprykksambisjoner før sesongen ble sparket i gang i juli. De åpnet med tre strake seire, men ett poeng på de siste tre er fasiten.

Egersund fortsetter å skuffe oss. Vi gir de en siste sjanse til å motbevise oss og spiller H i kamp åtte på lørdagskupongen.

10. GAIS - Örgryte

Et realt lokaloppgjør på nivå to i Göteborg. Det endte 0-0 her i fjor, mens Örgryte vant 1-0 i sin hjemmekamp mellom lagene. GAIS er en gammel storhet som i likhet med dagens motstander lever litt i skyggen av IFK Göteborg. De grønne og svarte er på 12. plass med tolv poeng før denne runden (2-6-5) og har kun tre lag bak seg på tabellen etter forrige helgs 0-3 tap borte mot tabelltreer GIF Sundsvall.

Örgryte er midt i haugen med sine 18 poeng etter 13 kamper (5-3-5). Tirsdag tok de en sterk 2-0 seier hjemme over Jönköpings Södra. Har dermed seks poeng opp til GIF Sundsvall på en kvalikkplass, mens det skiller sju opp til Halmstad på direkte opprykk i en serie der Degerfors allerede har skilt seg litt ut i toppen etter en solid første halvdel på sesongen. Hannes Sahlin er ute med karantene og mister denne.

Det blir som regel alltid tett, jevnt og målfattig i disse oppgjørene. Vi sjanser litt med U på 96-rekkeren, mens vi har råd til UB på det største kupongforslaget.

11. Halmstad - GIF Sundsvall

Et herlig toppoppgjør i Halmstad mellom to lag som trolig vil kjempe om å slå følge med suverene Degerfors opp til Allsvenskan neste sesong. To lag rykker som kjent direkte opp, mens treeren spiller kvalikk mot lag 14 på øverste nivå. Halmstad er nummer to med 25 poeng og skaffer seg en fire poengs luke på gjestene med seier i denne. Lørdag spilte de 1-1 borte mot relativt svakt plasserte Dalkurd.

GIF Sundsvall hadde få problemer med å slå GAIS 3-0 hjemme på Norrporten Arena forrige lørdag og ligger med det hakk i hæl på vertene med sine 24 poeng. Det har blitt 6-6-1 og kun ett tap på de første 13 for laget som har den tidligere Sandefjord-spissen Pontus Engblom i sine rekker. Elleve mål har det allerede blitt denne sesongen på den rutinerte ringreven som mange kjenner fra norsk fotball de siste årene.

Halmstad får tillit i toppkampen. En H.

12. Ljungskile SK - Öster

Ljungskile er nest sist med ti poeng etter 2-4-7 på sine første 13 og har som ventet fått det tøft etter opprykket foran inneværende sesong. De har kun AFC Eskilstuna bak seg på tabellen når sesongen nå straks er halvspilt i Superettan. Poenget skiller opp til Umeå på kvalikk, mens det er tre opp til Dalkurd på trygg grunn. Søndag røk de hele 1-4 borte mot den suverene serielederen Degerfors.

Öster slo Brage 4-2 hjemme i Växjö lørdag for én uke siden og ligger med den trepoengren på 9. plass med 17 poeng. 4-5-4 er fasiten så langt for den tidligere storklubben som nå frister tilværelsen på nivå to i vårt naboland.

HUB blir eneste utvei i kamp tolv. Dette er en vidåpen affære - noe oddsen også indikerer.

