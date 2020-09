Serieleder Bodø/Glimt har neppe tatt skade av Milano-eventyret

Mye skal gå galt hvis ikke Bodø/Glimt tar sitt første seriegull noensinne i år. Lørdag kveld kom det nok en hjelpende hånd til serielederen da Sandefjord overrasket med å slå Molde på bortebane.

Bodø/Glimt bøtter inn mål om dagen og var ikke mer beskjedne enn at de scoret to mål på selveste San Siro torsdag. Ny målfest på gang i kveldens hovedkamp?

Bodø/Glimt - Vålerenga Over 3.5 mål 1.85 (spillestopp 20:25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Rundens storkamp. Serieleder Bodø/Glimt leverte en heroisk innsats borte mot Milan på San Siro torsdag kveld, men måtte til slutt strekke våpen mot den italienske storheten i oppgjøret de til slutt tapte 2-3. Dermed kan laget fullt og helt fokusere på innspurten i Eliteserien denne høsten der de har meget imponerende 16-2-0 og 50 poeng etter 18 kamper. Feilfrie 8-0-0 hjemme på Aspmyra og forrige helg slo de Brann 3-1 på bortebane. Både Junker og Konradsen er også tilbake etter sine skadeavbrekk, men det kan muligens være duket for Boniface på topp igjen her med tanke på at Junker spilte nesten hele kampen i Europa torsdag og har vært lite involvert de siste ukene. Det omvendte møtet mellom lagene i Oslo i sommer endte 2-2.

Vålerenga har slått Brann 5-1 og Molde 2-1 hjemme i de to siste kampene etter landslagspausen der nykommer Vidar Ørn Kjartansson har notert seg for fire scoringer på to kamper til tross for straffebommen mot Molde sist. Samtidig har Fagermos menn meldt seg på i medaljekampen for alvor igjen. Ligger på 5. plass med 32 poeng før denne, men det skiller bare tre opp til Odd som er nummer tre. 3-2-4 er bortefasiten før møtet med den suverene serieleder. Høyreback Borchgrevink fikk seg en smell og måtte ut i seieren mot Molde, men rekker trolig storkampen i nord.

Med mindre Bodø/Glimt har tatt veldig stor skade av midtukens Europa-eventyr, så tror vi de fikser dette også. Vi setter pengene våre på nye scoringer og Over 3.5 mål til ok odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset