Serieleder Bodø/Glimt kan snart sprette champagnen

Bodø/Glimt nærmer seg sitt første seriemesterskap i klubbens historie. Søndag venter Kristiansund BK i en vanskelig bortekamp på Nordmøre.

Det er seks kamper fra Eliteserien, tre kamper fra OBOS-ligaen og tre kamper fra engelsk Premier League på søndagskupongen denne uken.

Bonuspotten er nå oppe i x,x millioner kroner og spillestopp er allerede klokka 14:55.





1. Strømsgodset - Vålerenga

Rundens hovedkamp fra Eliteserien søndag kveld kan bli en aldri så liten godbit fra Marienlyst i Drammen. Det endte 3-2 her sist sesong, mens Vålerenga vant det omvendte møtet mellom lagene med 2-0 på Intility i slutten av juli tidligere denne sesongen. Strømsgodset hadde intet mindre enn seks strake uavgjort før laget tapte 1-2 borte mot tabelltoer Molde sist helg. Ligger dermed på 12. plass med 24 poeng når åtte runder gjenstår. Fem poeng skiller ned til Start på kvalik. 3-5-3 hjemme i Drammen. Jack, Gunnarsson og Mickelsson er alle tilbake etter å ha sonet i Molde, mens Stengel omsider er skadefri. Parr og Mendy er fortsatt ute.

Vålerenga måtte nøye seg med bare ett poeng i den mye omtalte 1-1 kampen hjemme mot Kristiansund BK i hovedstaden forrige søndag. De er fortsatt ubeseiret hjemme (7-4-0), men på utebane har det blitt langt mer beskjedne 4-2-5 for Fagermos mannskap som røk 2-3 her forrige sesong. De ligger på 4. plass med 39 poeng i øyeblikket, tre bak Rosenborg på bronseplass. Oldrup Jensen har ikke spilt de siste kampene grunnet skade, ellers ser det greit ut for gjestene.

En vidåpen affære i Drammen gjør at vi kliner til med helgarderingen allerede på søndagskupongens første kamp. HUB.

2. Kristiansund BK - Bodø/Glimt

Tilsvarende møte på Nordmøre forrige sesong endte med 1-2 til gjestene fra Bodø, mens Bodø/Glimt vant 2-1 på hjemmebane da de disse møttes på Aspmyra i sommer i en kamp som sikkert mange husker for Marius Lodes kjempetreff. KBK fikk med seg ett poeng hjem fra Oslo forrige helg i bortekampen mot Vålerenga (1-1) takket være innbytter Bendik Byes scoring. De har nok en gang gjort forhåndstipsene til skamme og befinner seg på en finfin 6. plass med 36 poeng før møtet med den suverene serieleder søndag kveld. 4-4-2 hjemme på Nordmøre. Amidou Diop er tilbake fra karantene, mens Flamur Kastrati er suspendert i fire kamper for episoden i Oslo sist.

Bodø/Glimt slo tilbake på direkten etter at laget gikk på sitt første tap for året i bortekampen mot Molde for to uker tilbake da Mjøndalen ble slått 2-0 hjemme på Aspmyra sist søndag. De har meget imponerende 19-2-1 og 59 poeng på 22 kamper og topper Eliteserien 16 poeng foran Molde med åtte runder igjen å spille. Solide 8-2-1 på reisefot, mens de har feilfrie 11-0-0 hjemme i nord. Sampsted, Vetlesen og Lode var alle tilbake igjen sist, mens toppscorer Zinckernagel og Fet begge nærmer seg et comeback. Moe er ute resten av sesongen.

Vi gir serieleder Bodø/Glimt full tillit på bortebane, selv om vi er fullt klar over at Kristiansund på bortebane er en knalltøff oppgave for de gule. B.

Lotto: Ca. 14 millioner i potten. Innleveringsfrist er lørdag kl. 18.00.



3. Rosenborg - Start

Det endte 2-0 (serie) og 2-1 (cup) da disse møttes på Lerkendal i 2018, mens lagene spilte 0-0 mot hverandre i Kristiansand i det omvendte møtet mellom lagene i sommer. Rosenborg fikk med seg alle de tre poengene hjem fra Sarpsborg søndag for én uke siden (2-1) etter en langt bedre prestasjon enn i 0-0 kampen i Kristiansund mot KBK én uke i forveien. De ligger på 3. plass med 42 poeng, ett poeng bak Molde, i det som ligger an til å bli en kamp om sølvmedaljene utover høsten. Avstanden opp til Bodø/Glimt er på 17, så gullet virker å være kjørt for lenge siden for Åge Hareides mannskap som har småpene 7-3-1 hjemme på Lerkendal, der det kun er serieleder Bodø/Glimt som har vunnet. Skjelbred sto over sist, mens Reginiussen fikk seg en smell og er usikker. Hedenstad soner.

Start skuffet med å tape 0-1 hjemme mot Sandefjord sist helg og ligger fortsatt utsatt til på kvalikplassen med sine 19 poeng etter 22 runder. Det skiller fem poeng opp til Brann på sikker mark, mens det kun er to ned til Mjøndalen under streken og på direkte nedrykk. Svake 0-3-7 borte, der laget fortsatt venter på sin første fulltreffer. Gjesdal er som kjent ute med en langtidsskade, mens keeper Deumeland er på vei tilbake etter sin smell.

Rosenborg bør ha gode muligheter til tre nye poeng hjemme på Lerkendal. En H i Trondheim.

4. Sandefjord - Brann

Det endte 0-1 her forrige sesong, mens Brann vant 3-1 da lagene møttes i Bergen tilbake i juli. Sandefjord tok en uhyre viktig trepoenger sist helg da laget slo Start 1-0 på bortebane og klatret opp på 11. plass på tabellen med 26 poeng. De passerte samtidig Brann, som nå ligger to poeng bak hjemmelaget. 3-2-5 hjemme i Sandefjord er faktisk svakere enn på reisefot der det har blitt fem trepoengere for Ciefuentes sine gutter. Ze Eduardo er ute med skade.

Branns tunge periode etter at Kåre Ingebrigtsen overtok som hovedtrener fortsetter, selv om laget klarte å få med seg ett poeng i 1-1 kampen hjemme mot Stabæk forrige helg i en kamp de lå under. Det har nå gått sju kamper uten seier, der fire av de alle har endt med tap og de er nå nede på 13. plass med 24 poeng og trenger fort to seire til for å føle seg helt trygge. 4-2-5 borte er bedre tall enn hva hjemmefasiten i Bergen viser. Ordagic, Forren og Pedersen har stått over de siste kampene på grunn av skade, mens Barmen er oppe på fire gule og må dermed sone i denne.

To lag som faktisk tar flest poeng på utebane. Prøver UB på 96-rekkeren, men på det største kupongforslaget helgarderer vi. Det er vanskelig å stole helt på 2020-utgaven av Sportsklubben Brann.

5. Stabæk - Viking

Stabæk fikk med seg ett poeng hjem fra Bergen forrige helg i bortemøtet med Brann som til slutt endte 1-1 i en kamp de ledet takket være Oliver Edvardsens scoring. De er dermed på 8. plass med 29 poeng etter fire poeng på de to siste kampene og på god vei til å sikre fornyet kontrakt i Eliteserien. 5-3-3 hjemme på Nadderud. Det ble 3-3 da lagene møttes i Stavanger i det omvendte oppgjøret mellom lagene i midten av august, mens det ble 0-0 da de møttes her i fjor. Sentrale Mats Solheim er tilbake fra karantene, men nå soner isteden Emil Bohinen. Fra før er venstreback Jeppe Moe som kjent ute.

Viking er i gang med kampene igjen også etter en liten ufrivillig koronapause grunnet Veton Berishas smittetilfelle. Tirsdag røk et tydelig kamprustent Viking-lag 0-1 hjemme mot FK Haugesund i Rogalandsderbyet på SR Bank Arena - lagets første tap på ni kamper. De ligger på 7. plass med 29 poeng før dette oppgjøret, men har som kjent én kamp tilgode når de møter Odd på bortebane førstkommende onsdag. 4-2-4 borte. Runar Hove er trolig ute resten av sesongen, mens Johnny Furdal også har stått over de siste kampene. Tommy Høiland soner. Ellers ser det greit ut for Bjarne Berntsens mannskap. Keeper Iven Austbø forlenget for øvrig sin kontrakt med klubben tidligere denne uken.

Åpent på Nadderud. Det blir HU på 96-rekkeren, mens vi helgarderer på det største kupongforslaget.

6. Mjøndalen - Molde

Mjøndalen ga serieleder Bodø/Glimt kamp om poengene på Aspmyra sist helg, men måtte til slutt reise poengløse hjem til Eiker etter å ha tapt 0-2 på bortebane mot Norges beste lag i år. Det betyr at de brune fortsatt ligger utsatt til på nest siste plass med 17 poeng etter 22 runder, to poeng bak Start på kvalik, mens det skiller sju opp til Brann på trygg grunn. Det har blitt tre seire og sju tap så langt denne sesongen hjemme på Consto Arena. Viktige Twum er tilbake fra karantene, mens Brochmann fikk sitt første innhopp etter noen uker på sidelinja sist. Shuaibu har også stått over de siste kampene, men nærmer seg et comeback i Mjøndalen-trøya. Det endte 1-3 her i fjor, mens Molde vant 2-1 hjemme på Aker Stadion tidligere i sesongen.

Molde leverte en solid forestilling hjemme mot Rapid Wien i Europaligaens gruppespill torsdag kveld i en kamp de fullt fortjent vant 1-0 etter Ohis scoring midtveis i 2. omgang. De har dermed full pott etter to kamper før de nå skal møte Arsenal i de to neste kampene. I Eliteserien har de også funnet formen igjen etter en lengre downperiode på sensommeren. Sist helgs 2-1 seier hjemme over Strømsgodset var tabelltoerens tredje strake. De har hele 16 poeng opp til serieleder Bodø/Glimt, mens Rosenborg følger poenget bak i kampen om sølvet. Høyst ordinære 5-1-5 borte, mens ni av elleve hjemme i Molde alle har endt med seier. Haraldseid og Sjølstad er begge ute med skade, mens Hestad måtte forlate banen torsdag med en smell i kneet. Holmgren Pedersen sto over sist, men kan være aktuell igjen her. Så er spørsmålet, nesten som alltid, hvor mye involvert blir nøkkelspillere som Magnus Wolff Eikrem og Leke James?

Molde har sett solide ut i det siste og får tipset i Mjøndalen, men dette kan være en veldig tøff test i en periode med et tett kampprogram. B - under tvil.

Lotto: Ca. 14 millioner i potten. Innleveringsfrist er lørdag kl. 18.00.

7. HamKam - Åsane

Over til OBOS-ligaen. HamKam har utvilsomt fått et løft under Kjetil Rekdals ledelse, selv om Hamar-laget måtte reise tomhendte hjem fra Tromsø og møtet med serielederen i onsdagens 1-3 tap på Alfheim. De har klatret opp på 12. plass med 26 poeng etter trenerbyttet og har fortsatt noen poeng til å plukke før kontrakten er sikret. To poeng skiller i øyeblikket ned til Grorud på kvalik, mens det foreløpig er god avstand ned til Kongsvinger og Øygarden på direkte nedrykk. 2-3-6 hjemme er ikke mye å rope hurra for, men borte har det blitt fem seire på tolv forsøk. Onsrud har fire gule og soner, men her er Marcus Pedersen tilbake igjen. Det omvendte møtet mellom lagene på Myrdal tidligere i sesongen endte 2-2 i en kamp der HamKam ledet med to mål da tre minutter gjenstod.

Åsane har levert en sesong langt over det mange forventet etter opprykket fra PostNord-ligaen sist sesong og er helt oppe på 5. plass i øyeblikket med 36 poeng etter at Grorud ble slått hele 4-1 på bortebane i Oslo onsdag ettermiddag. Akkurat nå ser det ut som om Bergens-klubben får spille Play Off i desember, selv om det fortsatt er sju runder igjen å spille. 5-3-3 borte er absolutt godkjent. Både Fredriksen og Udahl er oppe på fire gule kort og må dermed sone i dag.

Litt sånn enten-eller over denne. Åsane har to mann på karantenelista, så vi prøver H på 96-rekkeren og kjører en frekk HB-variant på det største forslaget.

8. Kongsvinger - Raufoss

Viktig lokaloppgjør der kanskje spesielt Kongsvinger MÅ begynne å ta poeng dersom plassen på dette nivået skal berges. Kongsvinger slo Ranheim 1-0 hjemme på Gjemselund forrige helg, men fikk med seg to poeng for lite hjem fra onsdagens bortekamp mot bunnkollega Øygarden (1-1), ifølge trener Espen Nystuen. De er nest sist med 19 poeng og har fem poeng opp til Grorud på en kvalikplass med sju runder igjen å spille. 2-3-6 hjemme ved Glommas bredd. Det endte 1-0 her i august i fjor, mens Raufoss vant det omvendte møtet mellom lagene 2-0 i slutten av juli.

Raufoss tok skalpen på Lillestrøm onsdag kveld i oppgjøret de vant 2-0 hjemme på NAMMO Stadion på Raufoss. Det betyr at Christian Johnsens mannskap tar den korte turen til Gjemselund søndag som tabellåtter med 30 poeng - bare ett poeng bak KFUM som nå innehar den sjette og siste Play Off-plassen i OBOS-ligaen. 3-2-7 borte.

Har mest tro på Kongsvinger, men det blir HU på begge de systemforslagene.

9. Lillestrøm - Tromsø

Rundens desiderte toppkamp mellom to av lagene som rykket ned fra Eliteserien sist sesong - men som begge er på god vei tilbake. Lillestrøm vant 1-0 da laget gjestet Tromsø i midten av september, men gikk på sitt første tap i serien på lang, lang tid onsdag kveld da laget røk 0-2 borte mot Raufoss på Toten. De er nummer tre med 42 poeng, ett bak Sogndal, men har som kjent én kamp tilgode hjemme mot Jerv senere i høst. Avstanden opp til serieleder Tromsø er sju poeng. 6-2-2 hjemme på Åråsen. Marius Amundsen soner.

Serieleder Tromsø var tilbake på vinnersporet igjen onsdag kveld da laget slo HamKam 3-1 hjemme på Alfheim i det som ble en slitekamp for topplaget. De leder fortsatt OBOS-ligaen seks poeng foran Sogndal (to lag rykker direkte opp) og er på god vei tilbake til Eliteserien igjen på første forsøk, selv om formen i høst ikke har vært like solid som den var tidligere i sesongen. 6-2-3 borte er fine tall for Gaute Helstrups mannskap. Både Yttergård Jenssen og Antonsen er ute med karantene her, mens Espejord er ute med skade. Azemi meldes klar og det er så klart positivt for en redusert TIL-tropp.

Det er et fraværstungt Tromsø som reiser til Åråsen søndag. Vi tror det skal holde med HU og har en liten følelse av at Lillestrøm reiser seg og slår serielederen.

10. Newcastle - Everton

De tre siste kampene er hentet fra Premier League. Det endte 1-2 her sist sesong i en kamp som ble spilt i romjula i fjor like etter at Carlo Ancelotti overtok som Everton-manager. Newcastle har variert litt både i prestasjoner og resultater i høst og ligger på 14. plass med åtte poeng etter seks runder. 2-2-2 er fasiten så langt for Steve Bruces gutter etter at de klarte 1-1 borte mot Wolverhampton sist helg. Dubravka, Gayle, Shelvey og Ritchie er fortsatt ute.

Gjestene gikk på sitt første tap for sesongens forrige søndag da et tafatt Everton-lag tapte 0-2 borte mot Southampton i en kamp der Lucas Digne ble utvist. Det betyr karantene her, men Evertons anke førte delvis fram og ble redusert fra tre kamper til én. Niels Nkounkou kan dermed få muligheten her etter å ha gjort sine saker bra i ligacupen tidligere i høst. De topper noe overraskende Premier League på bedre målforskjell enn byrival Liverpool etter 4-1-1 på de seks første kampene. Richarlison og Digne soner, mens både Coleman og James Rodriguez er ute med skade. Sentrale fravær det, men på den annen side kan de glede seg over at både Kenny og Branthwaite er tilbake igjen. Det samme er snart Mason Holgate som er tilbake i trening. Gbamin og Tosun trenger fortsatt litt tid.

Vi har brukt en del garderinger på øvrige kamper, så vi stoler på at Everton reiser seg etter smellen sist og gjør som de gjorde her i fjor. B.

11. Manchester United - Arsenal

Ole Gunnar Solskjær ser ut til å ha fått skikk på Manchester United igjen etter en småtung periode før forrige landslagspause. Det har blitt fire av seks mulige poeng i ligaen etter 4-1 borte over Newcastle og 0-0 hjemme mot Chelsea og i gruppespillet av Champions League har det blitt full pott til nå etter to sterke seire. Onsdag slo de til med en råsterk 5-0 seier hjemme over Leipzig her på Old Trafford. 1-1 her sist sesong. Bailly, Martial, Lingard, Telles og Jones er alle på fraværslista av ulike grunner for laget som ligger på 15. plass med sju poeng før denne runden (2-1-2), men har som kjent én kamp til gode.

Et reservepreget Arsenal hadde få problemer med å slå Dundalk 3-0 på hjemmebane i Europaligaen torsdag kveld og har sammen med Molde full pott i gruppa etter to kamper. I ligaen har det blitt to strake tap og totalt tre seire og tre tap og totalt ni poeng etter seks kamper. Forrige søndag røk de 0-1 hjemme mot Leicester etter at Jamie Vardy avgjorde oppgjøret ti minutter før full tid. Chambers, Holding, Mari og Martinelli er alle ute, mens Luiz og Willian snart er tilbake igjen.

HU bør holde - tror vi.

12. Tottenham - Brighton

Tottenham skuffet med å tape 0-1 borte mot Royal Antwerp i Europaligaens gruppespill torsdag kveld, men slo Burnley med samme sifre på bortebane i Premier League mandag kveld og er inne i en hektisk periode nå både med hjemlig ligafotball og E-cup. De har elleve poeng etter 3-2-1 på de seks første kampene av Premier League og befinner seg på 5. plass før helgens runde. 2-1 her forrige sesong i en kamp som ble spilt 2. juledag. Tanganga mangler fortsatt, ellers ser det greit ut for Mourinho.

Brighton har fem poeng etter seks kamper (1-2-3) og kommer fra to uavgjorte kamper etter forrige landslagspause. 1-1 borte mot Crystal Palace ble fulgt opp med samme resultat hjemme mot West Bromwich mandag. Røk 1-2 her i fjor. Dunk soner, mens Jahanbakhsh og Andone helt sikkert er ute. Propper, Walton og Izquierdo betegnes som usikre før helgen.

Tottenham plukker jevnt og trutt med poeng i ligaen og har sneket seg opp i ryggen på topplagene allerede. H.

Sportspills 96-rekker:

1. Strømsgodset - Vålerenga HUB

2. Kristiansund BK - Bodø/Glimt B

3. Rosenborg - Start H

4. Sandefjord - Brann UB

5. Stabæk - Viking HU

6. Mjøndalen - Molde B

7. HamKam - Åsane H

8. Kongsvinger - Raufoss HU

9. Lillestrøm - Tromsø HU

10. Newcastle - Everton B

11. Manchester United - Arsenal HU

12. Tottenham - Brighton H





Sportspills 432-rekker:

1. Strømsgodset - Vålerenga HUB

2. Kristiansund BK - Bodø/Glimt B

3. Rosenborg - Start H

4. Sandefjord - Brann HUB

5. Stabæk - Viking HUB

6. Mjøndalen - Molde B

7. HamKam - Åsane HB

8. Kongsvinger - Raufoss HU

9. Lillestrøm - Tromsø HU

10. Newcastle - Everton B

11. Manchester United - Arsenal HU

12. Tottenham - Brighton H