Serieleder Bodø/Glimt reiser seg etter nederlaget i Molde

Bodø/Glimt gikk på sesongens første nederlag i Molde forrige helg. I kveld tror vi laget reiser seg etter den smellen og tar tre nye poeng. Det er heller ikke noe minus for Bodø-laget at Marius Lode returnerer fra karantene. I tillegg har trener Kjetil Knutsen et håp om å få med flere av de skadde spillerne til kveldens oppgjør.

Bodø/Glimt gikk omsider på sitt første tap i Eliteserien forrige helg da et skadeskutt Glimt-lag røk 2-4 borte mot tabelltoer Molde i en målrik affære i vindkastene på Aker Stadion. Det betyr 56 poeng etter 21 kamper (18-2-1) og 16 poengs ledelse ned til nettopp Molde med ni kamper igjen å spille. Feilfrie 10-0-0 hjemme på Aspmyra, og det omvendte møtet mellom lagene i Mjøndalen i sommer ble vunnet med 3-2 i en kamp de kontrollerte, men som ble unødvendig spennende i sluttminuttene. 0-0 her på samme tid i fjor. Viktige Lode er tilbake etter karantene her, mens toppscorer Zinckernagel trolig returnerer etter sine skadeproblemer. Moe er i likhet med Vetlesen og Fet usikre. Sampsted er i koronakarantene etter å ha spilt for det islandske U21-landslaget.

Mjøndalen tok en livsviktig 2-0 seier hjemme mot Brann forrige helg og holder dermed liv i håpet om å berge plassen i Eliteserien. De er oppe på 17 poeng i øyeblikket og har to poeng opp til Start på kvalikplassen, mens det skiller seks opp til Sandefjord på trygg grunn. 2-2-7 borte er ikke mye å rope hurra for, men de fikk meg seg ett poeng herfra sist sesong i oppgjøret som endte målløst. Shuaibu og Brochmann sto begge over sist og betegnes som usikre, mens Twum er oppe på fire gule og må sone i Bodø.

Bodø/Glimt har ikke for vane å ligge på latsiden når de spiller hjemmekamp. Vi tror på seier og målfest i Bodø i kveld og spiller Over 3.5 mål i søndagens hovedkamp.

