Serieleder Brann åpner søndagskupongen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Søndagskupongen byr på en helnorsk utfordring. Kupongen er delt opp med seks kamper fra Tippeligaen, samt like mange fra OBOS-ligaen. Det er en småvanskelig kupong søndag, hvor Odd, Brann og Sogndal har fine muligheter på hjemmebane. Det er jackpot denne søndagen. Det betyr at det ligger rundt en million kroner i tolverpotten. Innelveringsfristen er som vanlig 17:55.



1. BRANN – TROMSØ

Oppgjøret på Brann stadion spilles mellom to lag som har startet fint i årets Eliteserie. Etter en del utsatte kamper grunnet sen vår, har vi nå endelig en tabell hvor alle lagene har spilt sju kamper.

Brann har startet forrykende, og har inntatt tabelltoppen hele fem poeng foran Rosenborg på andre. Bergenserne har imponerende 6-1-0 på de første sju. Laget har tre strake seire hjemme i Bergen uten baklengsmål. Fredrik Haugen er usikker til oppgjøret, ellers full tropp. Lett videre til 3. runde i NM med 4-0-seier over Sotra.

Gjestene fra nord har startet greit. 3-2-2 på de første sju, men de står uten seier på fremmed gress så langt i år. En sjette plass på tabellen er man nok greit fornøyd med i Tromsø. Gutan måtte slite for å avansere til 3. runde i NM med 1-0-seieren over Senja etter ekstraomganger. Loncaric er tvilsom. Keeper Kongshavn er ute.

Vi tror Brann befester sin posisjon på tabelltopp. H.



2. BODØ / GLIMT – STRØMSGODSET

På Aspmyra møtes to lag som har startet svakere enn forventet. Dette er et viktig oppgjør hvor taperen virkelig sliter.

Glimt har svake 1-2-4 på de første sju. Laget har bare scoret fire mål så langt (minst i Tippeligaen) Fjorårets overlegne vinner av OBOS ligaen har Fredrik Bjørkan ute med ankelbrudd. Kjetil Knutsen sin har bare tre lag bak seg på tabellen og bare et fattig poeng ned til tabellbunnen. Glimt må starte å ta poeng.

Gjestene fra Drammen har skuffet så langt ut ifra de store forventningene det var stilt til laget. Åtte poeng på de første sju kampene etter 2-2-3 er godt etter skjema. Laget avanserte til runde tre i NM med 3-1 over Valdres borte tidligere denne uken. Fjorårets nummer fire i Tippeligaen må opp flere hakk for ikke å bli kjørt av med tanke på å kjempe om medalje. Laget har full tropp til dette oppgjøret.

Et åpent oppgjør etter vår mening. HUB.



3. KRISTIANSUND – STABÆK

Dette er to lag som sliter. De møtes i dag til en meget viktig kamp på Kristiansund stadion. Lagene har bare en seier hver seg, etter sju kamper.

Kristiansund kommer til dette oppgjøret med 1-4-2 på de første sju. Laget har uavgjort i de siste tre. Hjemmelaget er normalt et meget sterkt hjemmelag, med bare to tap på femten hjemmekamper i fjorårets Tippeliga. Gjesdal, Gjertsen og Rønningen mangler trolig til dette oppgjøret.

Bortelaget fra Bærum har i likhet med hjemmelaget sju poeng og 1-4-2 på de første sju kampene. Laget vant 3-2 over Lillestrøm i sin siste kamp, og var meget gode, egentlig hele kampen gjennom. Det er veldig gledelig at laget får frem så mange unge talenter hver sesong. Stabæk har Vetlesen ute, og Skogseid, Østvold og Ødegård er tvilsomme til kampen.

Vi frykter at bortelaget blir litt lette på bortebane, og satser på et friskt spill i denne kampen. Vi tror Kristiansund viser styrke på hjemmebane. H.



4. LILLESTRØM – SANDEFJORD

Bunnoppgjør på Åråsen. Begge lagene har åpnet sesongen meget svakt. Taperen her er nok involvert i nedrykksstriden svært lenge.

Den falmende storheten Lillestrøm sliter virkelig om dagen. 1-1-5 på de første sju. En poengfangst på magre fire gjør at laget ligger på en av de to nedrykksplassene. Arne Erlandsen sine gutter går en tung Tippeligasesong i møte, om ikke formpilen snart begynner å peke oppover. Laget lå faktisk under for Lørenskog i cupen torsdag, men snudde det og var dønn overlegne med 5-1-seier til slutt. Sinyan og Antonijevic er tvilsomme til oppgjøret.

Gjestene fra hvalfangerbyen ankommer Åråsen med 1-2-4 på de først sju, noe som er ett poeng mer enn vertene. Laget har tapt de to siste i Tippeligaen, og røk også ut av Cupen med svært stygge 0-3 mot Skeid fra nivå tre. Laget sparket trener Powell sist uke, og det gjenstår å se effekten av dette trekket. Det stygge tapet for Skeid tyder på at effekten lar vente på seg. Seck, Morer og Bendiksen er tvilsomme. Joackim Solberg Olsen soner karantene.

Vi tror Arne Erlandsen og Lillestrøm tar poengene i dette meget viktige nedrykks oppgjøret H.



5. ODD – START

Lagene møtes på Skagerak Arena. Hjemmelaget er på vei opp, mens Start er helt i bunnen av tabellen.

Odd har virkelig spilt seg opp etter en svak start. Seier i de siste to gir 3-1-3 på de første sju kampene. Seirene i de to siste har vært meget sterke 1-0 i Molde og 3-1 hjemme mot Sarpsborg 08. Laget vant også 3-1 borte mot Fredrikstad i cupen sist uke. Fagermo sine gutter virker å være i klar fremgang for tiden, og vinnersjansene i dagens kamp er gode. Samuelsen og Børven er usikre foran oppgjøret.

Bortelaget ankommer Skien som bunnlaget i Tippeligaen. Magre fire poeng og 1-1-5 på sesongens sju spilte er nedrykkstall. Laget vant 3-0 borte mot Arendal i NM sist uke, og man håper naturligvis at dette kan snu den negative trenden. Start har store skadeproblemer med sju – åtte man ute eller tvilsomme. Spesielt keeper Håkon Opdal har vist seg vanskelig å erstatte. Vi sliter med å se for oss hvordan laget skal ta med seg poeng fra Skagerak.

Vi er sterke i troen på at poengene blir igjen i Skien H.



6. VÅLERENGA – HAUGESUND

Lagene møtes på Intility Arena i Oslo. Et hjemmelag med en åpning som forventet. Haugesund klart foran skjema til ekspertene med sin fjerde plass så langt.

Vålerengas nye intime stadion har så langt ikke gjort Enga til et utpreget hjemmelag. 1-1-1 på de tre første i hovedstaden. 3-2-2 samlet på de første sju gir faktisk flere poeng borte enn hjemme så langt. Laget tok seg videre i NM med 1-0 borte mot Grorud på tirsdag. Jaager er ute med skade, mens Nesberg soner karantene etter rødt kort i forrige kamp mot Ranheim.

Haugesund har vært den store overraskelsen så langt. 4-1-2 på de første sju gir en flott fjerde plass så langt. Laget er også klare for tredje cup runde, etter 2-1 borte mot Lysekloster sist uke. Ikedi og Cosic er tvilsomme med småskader før kampen i Oslo.

Vi tror ikke Vålerenga taper dette, men er langt fra sikre. H (HU på 432 rekker spillet)



7. FLORØ – ULLENSAKER / KISA

Kampen på Florø stadion bringer oss over i OBOS ligaen. Et oppgjør hvor bortelaget ankommer Florø med dobbelt så mange poeng som hjemmelaget (4 mot 8)

Florø kapret en respektabel åttende plass i fjorårets OBOS-liga. Ting kan tyde på at det blir vanskelig å gjenta. 1-1-3 på de første fem spilte gjør at bare målforskjell skiller ned til nedrykk. Florø er normalt sterke hjemme (bare fire tap på femten spilte i fjor) Florø tapte 0-1 borte mot Hødd i uken som gikk, og er dermed ute av cupen.

Ullensaker/ Kisa er et bra lag. Var i opprykks kvalik etter sjette plass i fjor. Laget har inntatt samme plassering så langt etter 2-2-1 på sesongens fem første kamper. Laget har ikke tapt på fremmed gress så langt i sesongens OBOS liga. Sterkt var det også å vinne 3-0 borte mot Kjelsås i cupens andre runde i uken som gikk.

Vi mener Ullensaker / Kisa er det beste laget. De gjester dog et sterkt hjemmelag, og det kan bli jevnt. UB.



8. JERV – ÅSANE

Lagene møtes på Levermyr stadion. Bortelaget har startet klart best av disse to.

Jerv er normalt sterke hjemme. Det er derfor sterkt at laget kapret like mange poeng på bortebane i fjorårets OBOS-liga. Så langt i år har ikke hjemmelaget klart å vinne på Levermyr. På to spilte har det endt i to uavgjorte. Så langt i år står laget med 0-3-1 og venter på årets første seier. Det er bare målforskjell som skiller Arne Sandstø sitt mannskap fra nedrykk.

Åsane ankommer med 2-1-2 i kofferten på de første fem spilte. Merk dog at laget har tapt to av to borte uten å få nettkjenning (0-7) Laget falt ut av cupen i uken som gikk etter ekstraomganger og straffespark mot Nest Sotra.

Vi forventer en jevn kamp, men heller ørlite i retning av Åsane. UB (HUB på 432 rekker spillet)



9. NEST SOTRA – LEVANGER

Lagene braker sammen på Ågotnes stadion. To lag som nok vil kjempe i nedre sjiktet av tabellen, og fort kan være nedrykkskandidater.

Nest Sotra har 1-0-4 på de første fem kampene. Seieren kom i et meget sterkt 2-1 resultat borte mot Strømmen. Laget har startet med to strake hjemmetap i årets OBOS-liga. Som nevnt under kamp 8 tok Nest Sotra seg videre til tredje runde i NM etter straffe drama mot divisjonskollega Åsane.

Gjestene fra Levanger har med sine 1-1-3 sanket et poeng mer enn vertskapet så langt. Etter tre spilte borte venter man dog fortsatt på den første tre poengeren på fremmed gress. Cupeventyret til Levanger lever fortsatt etter 3-0 borte mot Junkeren sist uke.

Vi heller ørlite i favør hjemmelaget, men det blir trolig jevnt. HU (HUB på 432 rekker spillet)



10. SOGNDAL – SANDNES ULF

Lagene braker sammen i et riktig toppoppgjør på Fosshaugane Campus. Begge med fin kontakt opp til serieleder Aalesund.

Sogndal har med sine 2-3-0 kanskje startet ørlite svakere enn forventet. Man er dog ubeseiret så langt. Bare to baklengs på de første fem er sterke tall. En nedtur var det å ryke ut av cupen sist uke med 1-2 tap borte mot Fyllingsdalen.

Gjestene fra Sandnes ankommer Fosshaugane med 3-2-0 og er i likhet med vertskapet ubeseiret etter fem spilte. Laget er klare for tredje runde i NM etter 1-0 hjemme mot Vidar sist uke.

Vi tror bare Sogndal av disse to er ubeseiret etter denne kampen. H.



11. TROMSDALEN – KONGSVINGER.

Det er de to lagene helt sist på tabellen som møtes i denne kampen i Tromsdalen. Dette i seg selv sier alt om viktigheten av tre poeng.

Hjemmelaget jager sesongens første seier. Har spilt fire så langt og står med 0-2-2. Det skal dog nevnes at laget fra nord har møtt på Viking, Mjøndalen og Aalesund i løpet av de første fire spilte. Sett ut ifra det, er dette en meget viktig kamp for vertskapet. Laget tapte 1-3 borte for Alta sist uke, og falt med det ut av årets NM.

Kongsvinger ankommer Nord-Norge med et poeng mer enn vertene. I likhet med hjemmelaget har man møtt veldig tøff motstand (Viking, Aalesund og Sogndal) Gjestene har 1-0-4 på de første fem. Kongsvinger er klare for tredje runde i cupen etter seier mot Raufoss sist uke (4-2)

Begge disse har møtt hard motstand i sesonginnledningen.

Vi tror ikke Tromsdalen taper HU.

12. VIKING – NOTODDEN

Lagene møtes på Viking stadion i Stavanger. Hjemmelaget som ventet i topp sjiktet av tabellen. Bortelaget bare to poeng etter, har også startet svært bra.

Aristokraten i norsk fotball Viking har 4-0-1 etter fem spilte. Hjemmetapet for Mjøndalen viser dog at veien tilbake til Tippeligaen er tøff. 30 harde kamper skal spilles før vi kan telle opp. Også cup tapet for Bryne (0-1) sist uke, viser at Viking er til å komme på talefot med.

Notodden har gjort sine saker bra så langt. 3-1-1 og bare to poeng bak vertskapet før denne kampen. Cupeventyret lever også videre på Notodden. Programmessige 3-0 mot Asker sist uke er helt greit. Notodden tapte 0-2 for Sogndal og vi litt usikre på hvor gode de er sameliknet med topplagene.

Viking skal være klare favoritter her, men vi henger på uavgjort på mistanke her. HU.

96-rekker:

1. Brann - Tromsø H

2. Bodø/Glimt - Strømsgodset HUB

3. Kristiansund - Stabæk H

4. Lillestrøm - Sandefjord H

5. Odd - Start H

6. Vålerenga - Haugesund H

7. Florø - Ullensaker/Kisa UB

8. Jerv - Åsane UB

9. Nest Sotra - Levanger HU

10. Sogndal - Sandnes Ulf H

11. Tromsdalen - Kongsvinger HU

12. Viking - Notodden HU

432-rekker:

1. Brann - Tromsø H

2. Bodø/Glimt - Strømsgodset HUB

3. Kristiansund - Stabæk H

4. Lillestrøm - Sandefjord H

5. Odd - Start H

6. Vålerenga - Haugesund HU

7. Florø - Ullensaker/Kisa UB

8. Jerv - Åsane HUB

9. Nest Sotra - Levanger HUB

10. Sogndal - Sandnes Ulf H

11. Tromsdalen - Kongsvinger HU

12. Viking - Notodden HU