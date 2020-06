Sevilla går ikke i samme fellen som Barca og Real Madrid

Levante har vunnet hjemme mot Barcelona og Real Madrid, men vi tror ikke de klarer å slå Sevilla.

Mandagens oddsprogram byr blant annet på et par kamper fra Allsvenskan og La Liga.



Levante - Sevilla (Pause/fulltid dobbel) - U/B 4,40 (spillestopp kl. 19.25)

Sevilla slo byrival Real Betis torsdag i den første kampen etter koronapausen. Seieren gjorde at de klatret opp til tredjeplass på tabellen, og de har Champions League-fotball innen rekkevidde. Jakten på en plass blant de fire beste lagene i La Liga fortsetter mandag kveld. Da møter de Levante på bortebane.

Spiller hjemmekampene på bortebane

Men vertene drar ikke nytte av å spille på hjemmebane. De er nemlig i gang med å bygge nytt tak på sitt eget stadion, og skal spille ferdig sesongen 2019-2020 på Estadio Camilo Cano i Alicante. Det er ikke sikkert det har så stor betydning, siden kampene uansett spilles foran tomme tribuner.

Levante restartet La Liga med et forrykende byderby mot Valencia som endte 1-1. Det er ikke første gang de har tatt poeng fra et av topplagene denne sesongen. De har vunnet hjemme mot både Barcelona og Real Madrid tidigere denne sesongen. Levante har også scoret i alle hjemmekampene sine mot lagene over dem på tabellen, og de har scoret i tolv av 14 kamper mot lagene på øvre halvdel av tabellen.

Har vært storklubbenes mareritt

Lillebror i Valencia tar mål av seg å fortsette trenden mandag, og statistikken er på deres side. De scoret i syv av åtte hjemmekamper før koronakrisen. Vi tror likevel at de kan få det tøft mot et Sevilla-lag som er ligaens nest beste bortelag denne sesongen. De har tatt 24 poeng på bortebane så langt denne sesongen, tre flere enn Barcelona og ett mindre enn Real Madrid. Det viser at Andalucia-laget mener alvor denne sesongen.

Sevilla har også scoret i de ni siste bortekampene, og i de 20 siste La Liga-kampene på rad. De har også et godt tak på Levante. De har nemlig vunnet de fire siste kampene mot Valencia-laget, og scoret 15 mål på de fire kampene.

Mangler toppscoreren

Levante mangler forsvarsspilleren Ivan Lopez, mens toppscorer Roger Marti er suspendert etter å ha fått rødt kort i derbyet mot Valencia. Marti har scoret elleve mål. Det er mer en dobbelt så mye som nummer to på toppscorerlisten i Levante-laget. At han er ute vil svekke dem.

Hos Sevilla er Nemanja Gudelj tilgjengelig igjen etter å ha vært suspendert, men Munir El Haddadi er usikker etter å ha fått en smell i seieren mot Betis. Franco Vazquez, Suso eller Youssef En-Nesyri kan få sjansen om Munir kaster inn håndkleet. Sevilla-trener Julen Lopetegui kan også komme til å starte med den erfarne argentineren Ever Banega på midtbanen. Han startet på benken sist.

Levante har kun vunnet én av de ti siste kampene mot Sevilla. Historien gir grunn til å tro på borteseier, men 1,55 i odds på borteseier er ikke særlig fristende.

Vi tror vertene kan gi Champions League-jagende Sevilla kamp. Levante har tross alt kun lagt under til pause i fire hjemmekamper denne sesongen, og de har kun lagt under til pause i én av de siste syv hjemmekampene. Oddsen på U/B-spillet gir spennende 4,40 i odds. Det mener vi er et høyinteressant singelspill.

