Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Skal være grønt lys på Arsenal

Spillsenter søndag: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Oddssingel PL: Liverpool kan ryke på Stamford Bridge

Oddssingel PL: United er for stor favoritt

Oddssingel Eliteserien: Bodø/Glimt er på vei ut av gullkampen

Oddssingel La Liga: Sevilla har jerngrep på Real Madrid

V75 Bro Park: Norske bankere i søndagens V75

Eurojackpot fredag: Nordmann vant 443,3 mill kr

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne søndagen. Både Manchester United og Liverpool skal i aksjon i Premier League og totalt spilles det fire kamper i PL denne søndagen. Martin Ødegård og Real Sociedad skal ut i bortekamp mot Espanyol. I Eliteserien er det seks kamper og det er også seks kamper i OBOS-ligaen. I Allsvenskan er det duket for Stockholmsderby mellom Hammarby og AIK og søndag kveld er det klart for storkampen Sevilla - Real Madrid i La Liga.

NB! Onsdag er det ca 97 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Sevilla - Real Madrid H 2,50 (spillestopp kl 20.55)

Strålende sesongstart for Sevilla som står med ti poeng på de fire første. Er normalt knallsterke hjemme. Interessant nok har Sevilla spilt tre av sine fire første seriekamper borte og normalt er ikke Sevilla noe stort bortelag. Men de har tatt full pott på de tre første bortekampene, mens den ene spilte hjemmekampen endte med 1-1 mot Celta Vigo. Samme Celta Vigo som holdt Atletico Madrid til 0-0 i går kveld. Nolito er eneste spiller på skadelisten for Sevilla.

Real Madrid ble avkledd borte mot PSG i midtuken og har heller ikke imponert i serien til tross for at laget er ubeseiret på de fire første (2-2-0). Holdt på å rote bort en 3-0 ledelse hjemme mot Levante forrige helg, men slapp med skrekken og vant 3-2. Luka Modric er fortsatt ute med skade.

Fire strake hjemmeseire i de fire siste tilsvarende i La Liga, vi har lansert Sevilla i tilsvarende oppgjør de foregående sesongene med suksess. 2,50 er flott hjemmeodds i kveld og spilles.