Sevilla knuser Manchester Uniteds finaledrøm

Sevilla slo Manchester United ut av Champions League i 2018. Søndag smadrer de finaledrømmen til Ole Gunnar Solskjær.

Sevilla er Uniteds mareritt-motstander. De utklasset engelskmennene i Champions League i 2018, og det starten på slutten for José Mourinho på Old Trafford. Mye har skjedd hos De røde djevlene siden den gang, men selv om prestasjonene har vært bedre under Ole Gunnar Solskjær, så tror vi Manchester United får problemer mot spanjolene i søndagens semifinale.

Sevilla - Manchester United 2,95 - 3,00 - 2,45 H (spillestopp søndag kl. 20.55)

Europa League, semifinale. Spilles på nøytral bane i Köln. Manchester United tapte semifinalen både i ligacupen og i FA-cupen denne sesongen. Nå vil Ole Gunnar Solskjær til finalen. Kristiansunderen kommer til å stille med de største stjernene fra start i søndagens kamp.

Ekstra hviledag for United

Manchester United er bare to kamper unna å ta sitt første store trofé siden Europa League-tittelen i 2016-2017-sesongen. Det vil i såfall være første gang Ole Gunnar Solskjær vinner noe siden han førte Molde til cupmesterskapet i 2013.

United har hatt en ekstra dag til forberede seg, og de har oppholdt seg i Köln, etter å ha vunnet mot FC København etter ekstraomganger mandag, men det spørs om det hjelper noe særlig.

Manchester United har tatt seg videre til finalen de fire siste gangene de har vært i semifinalene i Europa (2008, 2009 og 2011 i Champions League og i Europa League i 2017), og de gikk til topps to av gangene.

Ikke tapt siden februar

Sevilla er i superb form. De er ubeseiret i 19 kamper siden februar. La Liga-laget vil gi United problemer.

Det defensivt robuste Sevilla-laget har levert gode prestasjoner mot Roma og Wolves i utslagsrunden. De har vunnet både åttendels- og kvartfinalen uten å slippe inn mål, men de brukte 88 minutter på å avgjøre kampen mot Wolverhampton i Duisburg. En kamp de dominerte fullstendig.

United virker slitne

United på sin side trengte et straffespark for å slå ut Ståle Solbakkens FCK. Selv om keeper Karl Johnsson spilte sin livskamp i København-målet, så lot vi oss ikke imponere av United-laget. De må heve seg flere hakk om de skal spille jevnt med Sevilla.

Faktum er a United-laget har virket slappe og slitne siden 2-2-kampen mot Southampton i Premier League for syv kamper siden.

Spanjolene har nå kun sluppet inn ett mål på de siste 720 minuttene med fotball. Julen Lopeteguis lag er vanskelig å bryte ned. De har også solid erfaring fra denne typen kamper. Sevilla har tatt seg til semifinalen i Europa League tre ganger siden 2014, og de har vunnet turneringen hver gang (2014, 2015 og 2016).

Sevilla er undervurdert. Vi mener det er feil favoritt i denne kampen. 2,95 i odds på Andalucia-laget er absolutt spillbart.

