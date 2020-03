Shakhtyor Soligorsk har en vanvittig statistikk mot dette laget

Shakhtyor Soligorsk har aldri tapt mot Gorodeya. Vi tror heller ikke at de taper lørdagens kamp.

De fleste ligaene i verden har tatt pause på grunn av koronaviruset, men den hviterussiske toppdivisjonen fortsetter - med tilskuere på tribunene.

FC Gorodeya - FC Shakhtyor Soligorsk (Handikap fulltid 1-0) 2,10 - 3,35 - 2,60 U (spillestopp kl. 16.55)

Gorodeya har en forferdelig statistikk mot Shakhtyor. De har spilt åtte kamper mot dem siden 2016, men har aldri vunnet.

Gorodeya rykket opp til den hviterussiske toppdivisjonen i 2015, og de endte på syvendeplass sist sesong. Det er den beste plasseringen til klubben i de fire sesongene de har spilt på øverste nivå. I de tre første sesongene endte laget på niendeplass.

Tapte i serieåpningen mot Vitebsk

Laget som trenes av Oleg Radushko hadde en god sesongoppkjøring, hvor de vant fire av de fem siste kampene før seriestarten, men i serieåpningen gikk de på et skuffende 1-0-tap mot Vitebsk. Gorodeya skapte noen sjanser i andre omgang, men de må skjerpe seg foran mål. Laget har gått målløse av banen i tre av de fire siste kampene i den hviterussiske toppserien. Statistikken er enda verre mot lørdagens motstander. Gorodeya har gått av banen uten å score i åtte av de siste ni kampene mot Shakhtyor Soligorsk in alle turneringer.

Gorodeya avsluttet den først seriekampen med et brødrepar på topp. Sergey Arkhipov ble byttet inn i andre omgang i Vitebsk, og spilte de siste 45 minuttene sammen med broren Artem. Artem Arkhipov scoret åtte mål på 13 kamper sist sesong, og vertene er avhengig av at han leverer om de skal henge med på øvre halvdel av tabellen. Nysigneringen Mikhail Shibun kom også inn mot Vitebsk, og han er antakeligvis aktuell for startelleveren lørdag.

Shakhtyor er et topplag

Shakhtyor Soligorsk er ingen hvem som helst i hviterussisk fotball. De vant ligaen i 2005, og har endt på andreplass seks ganger. De gikk til topps i den hviterussiske cupen sist sesong, og de har jevnlig deltatt i Europa League-kvaliken

Manager Yurii Vernydub tok over laget i november, og han fikk en pangstart da Shakhtyor Soligorsk slo Dinamo Brest 2-0 i Supercupen. Shakhtyor Soligorsk startet denne sesongens cupeventyr med å slå Torpedo BelAZ 1-0 på bortebane. I den kampen ble Darko Bodul matchvinner, og de slo dem 2-0 hjemme etter to må fra Yuri Kendysh.

Shakhtyor Soligorsk møtte også Torpedo i serieåpningen, men tapte kampen 0-1. De traff stolpen i første omgang, og misset på en rekke store sjanser i andre omgang før de slapp inn et mål på overtid.

Hentet målvakt fra seriemesterne

Målvakten Aleksandr Gutor kom fra seriemester Dinamo Brest i januar, og han er utnevnt til kaptein hos Shakhtyor. En annen nykommer, Sergey Politevich, startet i midtforsvaret. Han kom fra Kasakhstan-klubben Kairat Almaty. Nikola Antic pådro seg tidlig en skade mot Torpedo og ble erstattet av Igor Burko, som trolig får sjansen igjen i lørdagens kamp.

Gorodeya har aldri vunnet mot Shakhtyor Soligorsk, og vi tror heller ikke at de klarer det i lørdagens kamp. Gjestene er rett og slett et bedre lag spiller for spiller, og det tror de vil vise i denne kampen. De vil revansjere nederlaget i seriepremieren, og det kommer Gorodeya til å få svi for. Shakhtyor har vunnet 1-0 i tre av de fire siste bortekampene mot Gorodeya.

Vi tror på en ny ettmålsseier til gjestene. Et slikt scenario gir flotte 3,35 i odds. Spillestopp er klokken 16.55.