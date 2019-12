Sheffield United har ikke vunnet en toppseriekamp på en torsdag siden 1947. Vi tror de får seg en torsdagsseier i kveld mot et bortesvakt Newcastle-lag.

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips: Sjekk våre analyser både på fotball, ishockey og skiskyting

Oddssingel PL: Sheffield United møter svakt bortelag

Oddstips håndball-VM: Norge byr opp til målfest mot Angola

V5 Momarken: Lunsjbankeren tar korteste veien til mål

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på to kamper fra Premier League, i tillegg er det to kamper fra Coppa Italia. Norge er i aksjon i håndball-VM i Japan og møter Angola. På hockeyfronten er det full serierunde i Getligaen, i tillegg er det full serierunde fra SHL i Sverige og. Natt til fredag er det ni kamper i NHL. I Østersund er det verdenscup skiskyting for kvinner, der er det 15 km på programmet.

Fredag er det ca 101 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

Sheffield United - Newcastle - pause/fulltid H/H - 2,80 (spillestopp kl 20.25)

Chris Wilder har gjort en imponerende jobb med nyopprykkede Sheffield United. De er ubeseiret i de syv siste kampene, og har scoret tre mål i de to siste kampene på Bramall Lane.

Ikke bare er det vanskelig å slå the Blades, men de er et smart, attraktivt og ballbesittende lag, et lag som kan ødelegge for motstanderne på mange måter. Etter 14 serierunder ligger Sheffield United på en respektabel åttendeplass, og alle som følger med på Premier League vet hva de er gode for.

Sheffield United har ennå ikke tapt på bortebane, noe som er ganske spesielt, men de har også vist bra takter på hjemmebane. De er ikke enkle å slå på Bramall Lane, hvor de kun har sluppet inn syv mål på syv kamper. Laget fra stålbyen har tre knepne tap mot henholdsvis Liverpool (0-1), Leicester (1-2) og Southampton (0-1).

Wilder sine menn er ubeseiret i de tre siste hjemmekampene, hvorav to er vunnet. I denne perioden har de scoret syv mål og kun sluppet inn tre.

Newcastle tok ett sterkt poeng mot de regjerende ligamesterne, Manchester City, lørdag, da de klarte 2-2 hjemme på St James' Park. Borteformen til the Magpies er imidlertid katastrofalt dårlig. De har kun tatt seks poeng av 28 mulige bortepoeng. Steve Bruce sine menn har kun vunnet to bortekamper, og de øvrige fem kampene er tapt.

Det er kun fem lag som er svakere enn Newcastle på bortebane denne sesongen. Å score mål har vært det største problemet hos the Magpies, som bare har seks scoringer borte fra St James' Park. Det er kun to lag som har scoret færre mål enn dem så langt denne sesongen på fremmed gress.

Sheffield United-boss Chris Wilder har en skadefri tropp til torsdagens kamp.

Det har ikke Newcastle, men vingen Allan Saint-Maximin skal være spilleklar til tross for at han måtte gå av banen mot Manchester City. Spissen Andy Carroll sto over City-kampen, men kan være tilbake torsdag. Stopperen DeAndre Yedlin sliter med en hofteskade.

The Blades lager sjelden målfester på hjemmebane, men de er gode til å forsvare seg, men det trenger de neppe å tenke på mot et Newcastle-lag som har gått målløse av banen i tre av de fire siste bortematchene sine.

Newcastle har faktisk vunnet fem av de seks siste kampene mot Sheffield United i ligaen og cupen, men dette vil være første møte mellom lagene siden 2010. Derfor har ikke statistikken så stor verdi, i mine øyne.

Newcastle fikk et oppløftende resultat i helgen, men jeg tror ikke det er nok til å vinne på Bramall Lane. De har ligget under til pause i fire av de syv første bortekampene sine, mens Sheffield United har ledet til pause i fire av de seks siste kampene sine.

Ingen lag i Premie League har sluppet inn flere mål på bortebane enn Newcastle. Jeg synes H/H-spillet er interessant i denne kampen. Sheffield United skal være i stand til å senke den gamle manageren sin. Oddsen på at the Blades leder etter første omgang og står som vinner etter 90 minutter er finfine 2,80. Det funker som singeltips.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset