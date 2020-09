Sheffield United og Sander Berge ryker ut av ligacupen

Sheffield United prioriterer ikke ligacupen. De har kun tatt seg videre til tredje runden i denne turneringen én av de fem siste sesongene.

Burnley er heller ikke et lag som satser på ligacupen. De har røket ut av turneringen i andre runden eller tidigere fire av de siste seks årene, men denne gangen tror vi de tar seg til tredje runden.

Burnley - Sheffield Utd 2,35 - 3,00 - 2,60 H (spillestopp kl. 18.25)

Ligacupen, 2. runde. Burnleys serieåpning mot Manchester United i helgen ble utsatt. Årsaken er at Ole Gunnar Solskjærs menn skulle få et lenger avbrekk etter å ha split i Europa League-sluttspillet.

Sheffield United startet Premier League-sesongen med å tape 0-2 hjemme mot Wolverhampton mandag. Chris Wilder vil antakeligvis gjøre en rekke endringer på laget før ligacupoppgjøret torsdag. Dermed ligger det an til at den norske landslagsspilleren Sander Berge, som ble byttet inn det siste kvarteret mot Wolves, får sjansen fra start i torsdagens ligacupkamp.

Sterke på Turf Moor

Burnley-manager Sean Dyche vil ha søndagens Premier League-match mot Leicester i bakhode, men the Clarets-spillerne kommer til denne kampen med uthvilte bein. Det vil gi dem en fordel. Burnley hadde en imponerende avslutning på sist sesong De tapte kun to av de siste 14 kampene, og de tapte kun én av syv kamper hjemme på Turf Moor. Mot et tilsynelatende svekket Sheffield United-lag, tror vi Sean Dyche sine menn har en god mulighet til å ta seg videre seg videre i ligacupen.

Det blir neppe noen målfest på Turf Moor torsdag. Burnley scorer sjelden mye mål. De scoret nøyaktig ett mål i hver av de siste fem hjemmekampene sist sesong.

Dyche har allerede opplyst at Ben Mee, Jack Cork og Ashley Barnes er ute til torsdagens ligacupoppgjør på Turf Moor.

Sheffield United-manager Chris Wilder prioriterte ikke ligacupen sist sesong, og det virker heller ikke som han satser på denne turneringen denne sesongen.

Tre debutanter

Hos The Blades vil trolig Wes Foderingham, Ampadu, Bogle, Max Lowe og Oliver Burke debutere for klubben i ligacupen. Phil Jagielka, Ben Osborn og David McGoldrick vil antakeligvis også spile denne kampen.

Burnley stiller sannsynligvis med dette laget: Pope - Bardsley, Long, Tarkowski, Taylor - Gudmundsson, Westwood, Brownhill, McNeil - Rodriguez, Wood.

Sannsynlig Sheffield United-lag: Foderingham - Basham, Ampadu, Jagielka - Bogle, Berge, Norwood, Osborn, Lowe - McGoldrick, Burke.

Sean Dyche vil sannsynigvis bruke denne kampn til å få spillerne sine i kampform, mens Chris Wider etter alle solemerker bruker denne matchen til å gi benkesliterne kamptrening. The Clarets er kanppe favoritter her, og det mener vi er riktig. Vi går for Burney-seier til 2,35 i odds. Spillestopp kl. 18.25.

