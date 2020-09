Sigurdarson-comeback gir LSK-opptur på direkten

Lillestrøm trenger tre poeng mot Ranheim for ikke å bli hektet av i opprykkskampen. Vi tror Björn Bergmann Sigurdarson og LSK vinner toppkampen.

Ranheim har vært Lillestrøms skrekk. LSK har tapt tre av de siste fire kampene mot trønderne, men vi tror marerittet tar slutt tirsdag.

Lillestrøm - Ranheim 2,30 - 3,40 - 2,65 H (spillestopp kl. 17.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

OBOS-ligaen. Toppoppgjør på Åråsen. Lillestrøm ligger nede på femteplass, men de har vist tegn til bedring i de siste kampene. De er ubeseiret i seks kamper på rad. Fasiten viser 3-3-0. Skuffende bortekamp mot Øygarden sist, hvor de bare klarte 0-0 på Ågotnes.

NB! Onsdag er det ca 31 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Dermed er det fortsatt langt opp til serieleder Tromsø, men Lillestrøm er kun syv poeng bak serietoer Ranheim før tirsdagens kamp. Dersom de skal ha mulighet til å ta igjen Ranheim, trenger de tre poeng i denne kampen. Tap vil være katastrofalt. Da vil romerikingene være ti poeng bak den viktige andreplassen, og kan antakeligvis glemme direkte opprykk.

Hentet hjem gammel helt

Det er tatt grep på Åråsen for å forsterke laget i siste halvdelen av sesongen. De har hentet hjem en gammel Åråsen-helt, Björn Bergmann Sigurdarson. Det stiller store forventninger til den islandske spissen som spilte 70 kamper og scoret 17 mål for LSK i perioden fra 2009 til 2012. 29-åringen får sitt LSK-comeback fra start mot Ranheim tirsdag – hvis lisensen hans blir frigitt i tide.

Sjekk alle tirsdagens oddstips her!

Det er flere endringer i spillerstallen. Tobias Salquist er flyttet hjem til Danmark etter at han ble enig med Lillestrøm om å terminere kontrakten. Espen Garnås er hentet inn fra Ull/Kisa. Kristoffer Ødemarksbakken sendt motsatt vei på lån.

Granås er en spennende nykommer. Ikke bare er han en kompromissløs midtstopper, men han er også målfarlig. Forsvarsspilleren var Ull/Kisas toppscorer med fem mål. Garnås kjemper med Marius Amundsen om stopperplassen ved siden av Philip Slørdahl mot Ranheim. Junioren Eskil Edh har, ifølge Romerikes Blad, imponert så mye på treningene den siste uken at midtbanespilleren er tatt med i troppen til kampen mot Ranheim etter bare fem treninger.

Scorer tre mål i snitt per kamp

Ranheim har svingt i prestasjonene. Etter å ha vunnet hjemme mot Raufoss (3-0) og Øygarden (6-1), tapte trønderne 4-0 på Fosshaugane mot Sogndal. De slo brutalt tilbake mot Strømmen hjemme, hvor de vant 5-1, og fulgte opp med å banke Jerv 6-1 på bortebane i den påfølgende kampen. I forrige serierunde gikk de på et overraskende 0-1-tap mot formsvake KFUM hjemme i Trondheim. Det var første gang denne sesongen at Ranheim gikk målløse av banen denne sesongen.

NB! Onsdag er det ca 31 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Det er nemlig ingen lag i OBOS-ligaen som har scoret mer enn Svein Maalens menn. 40 mål på 13 kamper er rått. Det gir et snitt på over tre mål per kamp. Samtidig har det ikke fungert like bra bakover. De har sluppet inn 22 mål. Kun ett av topp ni-lagene har sluppet inn flere mål en dem så langt.

Det blir viktig for Ranheim å unngå tap på Åråsen. Vinner Lillestrøm blir avstanden mellom lagene krympe til fire poeng. Men Ranheim er det eneste laget i ligaen som ikke har spit uavgjort denne sesongen, og vi tror ikke det blir poengdeling i denne kampen heller.

Sjekk alle tirsdagens oddstips her!

LSK må ta flere poeng på hjemmebane om de har tenkt å rykke opp igjen til Eliteserien på første forsøk. De står med 2-2-2 og 7-7 i målforskjell hjemme i stasjonsbyen. Det holder ikke. Det vet spillerne, og det vet trener Geir Bakke. Med Björn Bergmann Sigurdarson på plass vil Kanarifuglene få mer trøkk offensivt, og islendingen vil samtidig gi rom til Thomas Lehne Olsen. Vi tror det gir utteling på direkten. Derfor går vi for Lillestrøm-seier til 2,30 i odds.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset