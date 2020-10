Sist Manchester United klarte dette var denne mannen trener

Vi tror Manchester United vinner tre kamper på rad i toppdivisjonen mot Chelsea for første gang siden september 1965. Den gangen var Sir Matt Busby trener på Old Trafford.

Edinson Cavani kan bli den nest eldste debutanten til å score i Premier League, hvis han får sjansen av Ole Gunnar Solskjær lørdag. Det er ikke umulig.

Uruguayeren vil da være 33 år og 253 dager. Zlatan Ibrahimovic ble den eldste debutanten som har scoret i Premier League i august 2016. Svensken var den gangen 34 år og 316 dager gammel. Om Cavani scorer eller ikke, så tror vi Manchester United vinner.

Manchester United - Chelsea 2,40 - 3,40 - 2,70 H (spillestopp kl. 18.25)

Premier League. Ole Gunnar Solskjærs Manchester United kan se tilbake på en flott uke. De banket Newcastle 4-1 sist helg, og den seieren dempet noe av smerten etter det pinlige 1-6-tapet mot Tottenham før landslagspausen. I midtuken imponerte De røde djevlene med å slå Paris St. Germain 2-1 på bortebane i Champions League.

Bruno Fernandes (midten) jubler etter å ha scoret 2-1-målet til United mot Newcastle forrige helg. Foto: Owen Humphreys (Pa Photos)

Laget til Ole Gunnar Solskjær har 2-0-2 og seks poeng etter en ustabil innledning i Premier League, der laget faktisk har tapt begge sine hjemmekamper til nå. Axel Tuanzebe spilte en glimrende kamp i Paris, men Manchester United har likevel sluppet inn mål i fem av de siste syv kampene, og de står med 13 baklengsmål totalt.

Chelsea hater å spille på Old Trafford

Til tross for spillerinvesteringer på over to milliarder kroner, har ikke Chelsea overbevist i seriestarten. De har åtte poeng etter 2-1-1 på de fem første kampene i Premier League. Tirsdag spilte London-klubben 0-0 hjemme mot Sevilla i Champions League. Nå venter en tøff bortekamp.

Old Trafford har nemlig vært en marerittbane for Chelsea.

The Blues står uten seier i de syv siste bortekampene i Premier League mot Manchester United. Fasiten viser tre tap og fire uavgjorte kamper. Det er den lengste perioden til London-klubben uten seier på Old Trafford siden et strekk på 16 kamper fra september 1920 til januar 1957. Vi tror ikke Chelsea vinner lørdagens kamp heller.

Edinson Cavani kan debutere for Manchester United lørdag. Det vil i så fall være første gangen han spiller en ligakamp siden han var i aksjon for Paris Saint-Germain i februar.

Harry Maguire og Mason Greenwood er begge tilgjengelig, men Anthony Martial er suspendert. Eric Bailly er ute i fire uker med en muskelskade.

Chelsea-keeper Kepa spiller ikke mot United. Han er ute med en skulderskade. Billy Gilmour er også på skadelisten. Hakim Ziyech ligger an til å starte på Old Trafford. Han har blitt byttet inn i de to siste kampene.

Elendig Lampard-statistikk

I likhet med Manchester United har også Chelsea slitt defensivt, og det var tydelig mot Southampton sist. Chelsea ledet både 2-0 og 3-2, men kampen endte 3-3. Frank Lampard går antakeligvis rundt å grubler på hvem han skal bruke bak som kan tette igjen forsvaret. Han har iallfall Edouard Mendy i mål i lørdagens kamp.

The Blues har sluppet inn 63 mål på 43 Premier League-kamper etter at Lampard tok over på Stamford Bridge. Det gir et snitt på 1,5 mål per kamp - ingen permanent Chelsea-manager har en dårligere statistikk. Lamprad har en stor jobb å gjøre med Chelsea-laget for at de skal bli en utfordrer til å vinne ligaen.

Vi tror Frank Lampard lørdag blir den første Chelsea-sjefen som taper de tre første kampene sine mot Manchester United. 2,40 i odds på United-seier er akseptabet som singelspill.

