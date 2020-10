Sist sesong scoret hun 16 mål for LSK. Fredag lager hun trøbbel for gamleklubben

Elise Hove Thorsnes banket inn mål for LSK Kvinner i fjor. Fredag skal hun banke inn mål mot dem.

Sist Avaldsnes møtte LSK i LSK-hallen tapte Karmøy-laget 1-2. Den gangen scoret Elise Thorsnes for romerikingene. Fredag spiller hun for Avaldsnes. Vi tror spissveteranen ødelegger for gamleklubben. Se kampene fra Toppserien på Direktesport.no.

Toppserien, kvinner. Da lagene møttes på Karmøy i august vant hjemmelaget 1-0. Det ble den første seieren til Avaldsnes mot LSK Kvinner noen sinne.

Avaldsnes rykket opp til Toppserien foran 2013-sesongen. LSK har havnet foran dem på tabellen hvert år siden den gang, men i år er Karmøy-laget på høyde med romerikingene. Før fredagens kamp ligger disse lagene på henholdsvis tredje- og fjerdeplass på tabellen, men begge lagene har 28 poeng og begge lagene har elleve plussmål.

Spisveteranen leverer

En av grunnene ti det heter Elise Hove Thorsnes.

Sogningen er en målmaskin. Hun scoret hele 16 mål for dem forrige sesong, og er en vinnerskalle som har evnen til å avgjøre kamper på egenhånd. Så langt denne sesongen har Thorsnes scoret syv mål, til tross for at haun var suspendert i tre kamper. Vi tror 32-åringen fra Leikanger kan lage problemer for gamleklubben fredag.

Det laget som tar tre poeng i LSK-hallen vil gå opp på samme poengsum som serieleder Vålerenga, men med én kamp mer spilt.

Begge lag har hatt en liten pause siden forrige kamp, da de tok seg videre i cupen. Avaldsnes knuste Amazon Grimstad på Levermyr stadion, mens LSK Kvinner gjorde det mer spennende for seg selv enn de nok ønsket da de slo Lyn på straffer.

LSK Kvinner har slitt mot de andre topplagene denne sesongen. Statistikken viser at de har spilt fire kamper mot lagene som nå ligger på de fire øverste plassene, men kun tatt ett poeng. Avaldsnes har tatt fem poeng på sine fire kamper mot de andre topplagene.

Avaldsnes viser superform. De er uten tap i de siste ni kampene. LSK har tapt halvparten av de åtte siste kampene, og de tapte også overraskende 0-1 mot Arne-Bjørnar i forrige serierunde. Vi tror Hege Riise og LSK taper sin andre kamp på rad mot Avaldsnes, og vi blir ikke overrasket om Elise Thorsnes senker sine tidigere lagvenniner Oddsen på borteseier er 2,65. Det er ok. Se kampen her!

