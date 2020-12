Sist United klarte dette kunststykket, var ikke Cavani født

Manchester United kan lørdag vinne de første fem bortekampene i samme sesong for første gang siden 1985-1986-sesongen.

Å få en så god start på bortebane som Manchester United har fått denne sesongen er ikke hverdagskost. 33 år gamle Edison Cavani er den eldste spilleren i den sannsynlige startelleveren hos United lørdag, og uruguayeren var ikke en gang født sist Manchester United vant de fem første bortekampene i samme sesong.

Man må nemlig 35 år tilbake i tid for å finne en slik drømmestart. Høsten 1985, altså for 35 år siden, vant De røde djevlene de fem første bortekampene, før de spilte 1-1 mot Luton Town i oktober 1985. Lørdag kan de vinne sin femte bortekamp på rappen om de slår West Ham.

Vi tror de klarer det.

West Ham - Manchester United 3,40 - 3,40 - 2,05 B (spillestopp lørdag kl. 18.25)

Engelsk, Premier League. West Ham er i kjempeform. The Hammers befinner seg helt oppe på femteplass på tabellen, foran lag som Manchester City, Arsenal og Manchester United.

The Hammers vant 2-1 mot Aston Villa mandag, men det var en seier av det heldige slaget. For Villas Ollie Watkins banket ballen i tverrliggeren fra straffemerket, og han fikk også et mål annullert på overtid.

Seieren var den tredje på rad for David Moyes' menn. Laget fra Øst-London kan ta sin fjerde seier på rad når Manchester United kommer til London Stadium lørdag.

Og statistikken gir vertene håp.

Spilt jevnt med storlagene

For Manchester United har kun vunnet tre av de siste elleve ligakampene mot West Ham, men fem av kampene har endt uavgjort. Tre av kampene har endt med West Ham-seier, to av dem har kommet i de to siste hjemmekampene.

The Hammers kan lørdag ta sin tredje hjemmeseier på rad i ligaen mot Manchester United. Det er en prestasjon de ikke klart siden Øst-London-laget vant fire kamper på rad mot De røde djevlene i perioden fra 1974 til 1977.

David Moyes har denne sesongen et lag som har vist at de kan klare å lage problemer for storklubbene. De har spilt uavgjort mot Manchester City og Tottenham, og de har slått Wolves. Nå har den tidligere Manchester United-manageren lyst til å ødelegge for sin gamle arbeidsgiver, men etter det laget hans viste på mandag er vi usikre.

Rashford er usikker

Manchester United tapte 1-3 mot Paris St. Germain i Champions League i midtuken, hvor Old Trafford-laget spilte med én mann mindre på banen de siste 20 minuttene. Fred ble sendt av banen etter å ha fått to gule kort.

De røde djevlene spiller avgjørende bortekamp i Champions League tirsdag, og Ole Gunnar Solskjær kan komme til å hvile flere spillere til skjebnekampen.

Marcus Rashford skadet skulderen mot PSG, og det er usikkert om han kommer til å spille mot West Ham. David De Gea sliter fortsatt med skaden han pådro seg i kampen mot Southampton. Spanjolen startet i mål mot PSG, men han kan bli spart lørdag. Luke Shaw er tilbake på treningsfeltet, men han er ennå ikke i kampform.

Ole Gunnar Solskjær sa under pressemøte fredag at han gikk for seier mot Leipzig, og det kan bety at han prioriterer Champions League-kampen fremfor Premier League-matchen på London Stadium

Manchester United har vunnet alle sine fire bortekamper i Premier League denne sesongen. De har slått Brighton & Hove Albion, Newcastle United, Everton og Southampton.

West Ham mangler United-dødarene

Nå vil de slå tilbake etter 1-3-tapet mot Paris St. Germain i Champions League. Selv om Ole Gunnar Solskjær skulle ende opp med å hvile et par nøkkelspillere, har han tilstrekkelig kvalitet i spillerstallen til at de skal være i stand til å vinne denne kampen.

Ifølge lokalavisen Manchester Evening starter United med følgende lag mot West Ham: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; Fred, Van de Beek, Fernandes; Rashford, Cavani, Martial.

En annen interessant ting vi har merket oss er at spillerne som har vært involvert i fem av de siste syv siste målene til West Ham mot Manchester United er enten skadet, på utlån eller har dratt fra klubben. David Moyes må blant annet klare seg uten Michail Antonio som har vært en viktig brikke i laget. Det kan bli tungt.

Manchester United har ikke vært enkle å bli klok på denne sesongen, men det virker som Ole Gunnars Solskjærs gutter har lavere skuldre når de spiller borte fra Old Trafford. Borteformen er helt enorm. 2,05 i odds på United.

