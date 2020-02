Sjekk hvilken kommune i ditt fylke som har mest flaks

Det kan lønne seg å flytte til noen nabokommuner, om du skal tro statistikken.

Har du hatt den snikende følelsen av at naboen på den andre siden av kommunegrensa har litt mer flaks enn deg? Det kan hende du har rett i det.

Ser du på de norske kommunene er det nesten selvfølgelig slik at de største kommunene er hvor det bor flest vinnere av millionpremier. Akkurat som at folk flest bor i Kina så vil det være slik at flest vinnere vil være i de største kommunene.

Ser du likevel på antall vinnere per 1 000 innbyggere har det ikke noe å si hvor stor kommunen egentlig er.

Så, uansett om du er for eller mot sammenslåinger av fylker, kommuner og annet har vi funnet ut hvilke kommuner i våre nye fylker folk flest har mest flask. Per innbygger, altså.

Viken fylke. Han som står foran er fra et annet fylke: Innlandet. Han er for øvrig født på Hamar. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Viken

I dette helt nye fylket som foreløpig ikke helt har landet på at det vil være et fylke så er det en kommune som skiller seg virkelig ut fra de andre. I Numedal, i det som nå kalles landskapet Buskerud, er det en kommune med 1 369 innbyggere. Ved kommunestyrevalget i 2019 stilte kun to partier liste: Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Førstnevnte fikk for øvrig 61,9 prosent av stemmene. Vi snakker om Rollag kommune. Der er det slik at 4,23 av 1 000 innbyggere har blitt millionvinnere siden 1978.

Det er godt foran Aremark (tidligere Østfold) med 3,68, og det er forsåvidt også et godt stykke mellom de to kommunene. En gåtur uten ferje ville tatt deg litt over 50 timer, en biltur 3 timer og 37 minutter.

Bak Aremark på bronseplass finner du Nesbyen med 3,32.

Oslo

Oslo er et fylke, en by, og en kommune. Derfor er det jo i denne sammenhengen forferdelig kjedelig. Alle vinnerne er selvfølgelig fra Oslo.

Innlandet

Det som tidligere var Hedmark og Oppland har en kommune hvor du bør oppsøke med en gang: Engerdal. Ikke bare er det raskt til svenskehandel, men hele 7 av 1 000 innbyggere har vunnet millionpremie. Engerdal har for øvrig den sydligste bosetningen av reindriftsamer i Norge.

Rett bak Engerdal finner du Vang, som med sine 1 500 innbyggere er på størrelse med Engerdal i antall innbyggere. Samtidig litt færre vinnere med 6,21 per 1 000. Skal vi tro Wikipedia er Vang kjent for Kristian August Lyche Wang, som laget det første begravelsesbyrået i Norge. Oppkalt etter hjemstedet, men med W.

Uansett, rett bak, kommer Dovre med 6,12 vinnere blant hver 1 000. Hjemkommunen til Eli Hagen har faktisk 3 400 innbyggere.

Vestfold og Telemark

Da disse to slo seg sammen så ble de til, vel det samme. Uansett er det Hjartdal med 3,18 per 1 000 som har mest flaks i dette nye fylket. For deg med manglende lokalkunnskap har kommunen rundt 1 600 innbyggere, og er kjent for bondeopprøret i 1540. Det bør du lese om!

Litt bak finner du Seljord med 2,73 og Tokke med 2,69.

Agder

Det var bare Nils på kiosken som ble overrasket over at det nye navnet på Agder-fylkene slått sammen ble til Agder. Det er uansett Hægebostad som har mest flaks med 4,75 per 1 000. Den tidligere stortingsrepresentanten for det som da var Vest-Agder, Sigurd Verdal, kom fra kommunen. Mulig Verdal-linken er grunnen?

Bak kommer Bygland med 4,19 som likevel er langt foran nummer 3: Kvinesdal.

Rogaland

Fylket som står for seg selv har Utsira som sin vinner med 5,1 per 1 000 som er høyt i nasjonal sammenheng (hvis du ignorerer Innlandet over). Utsira har ikke så mye mer enn 1 000 innbyggere så 5 av dem har da vunnet en million eller mer.

Rett bak kommer Bokn med 4,76 og så er det et hopp ned til Bokn med 3,48.

Vestland

De 576 innbyggerne i Fedje kan egentlig ikke da bli til tusen, men mer tusen ville tallet blitt 5,34 millionærer. I praksis er det altså omtrent bare 3 eller noe, men flaks har man altså her. Bak Fedje kommer Årdal med 4,58 og Vaksdal med 4,2.

Møre og Romsdal

Det er selvfølgelig en kommune som faktisk heter Fjord som er nummer 1. Fjord kommune har 4,63 vinnere per 1 000 innbyggere. Kommunen er for øvrig også helt ny, så gratulerer alle som bor her med ny kommune og mye flaks!

Rett bak kommer Sunndal med 4,08 og så Smøla med 3,75.

Trøndelag

Nord og Sør ble til ingenting, og Trøndelag står igjen. Og, nei, det er ikke Verdal. Du må bokstavelig talt litt mer ut på vidda, med Røyrvik som har 8,3 millionærvinnere per 1 000 innbyggere. Men så bor det jo ikke 1 000 folk her da, mer litt under 500. Uansett, flaks! Mest av alle kommuner i Norge!

Bak kommer Høylandet med 6,38 og så Åfjord med 3,96.

Nordland

Vinneren er... Herøy med 5,62 foran Sørfold med 5,06 og så Steigen med 4,66. Øyhopping på Herøy kan kanskje friste med den flaksen man her, eventuelt en tur inn i den lengste grotten i Norge - Tjoarvekrajgge - i Sørfold. Steigen? Batterie Dietl fra andre verdenskrig er verdt en kikk!

Troms og Finnmark

Måsøy er på topp med 8,1 foran Kvænangen med 7,49 og Kautokeino med 6,84. Måsøy var inntil 1839 en del av Hammerfest, men kan kanskje ikke skryte av alle sine fraflyttede bygder nå. Dog - det er nok billig å kjøpe seg et hus der om du vil bo der om du tror på overtroen om å tippe der for å vinne.

Kvænangen har 1 231 innbyggere, og mye flaks. Kanskje ikke så mye med gruvedriften de siste årene, men i spillene til Norsk Tipping. Kautokeino er en av de største kommunene på denne listen, og er en stor reindriftskommune.