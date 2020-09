Sjekk Ronaldos utrolige statistikk mot Sverige

Cristiano Ronaldo er tilbake hos Portugal. Det er dårlige nyheter for svenskene.

Ronaldo har vært en pest og en plage for Sverige. Vi tror stjerneangriperen kan lage problemer for de blå-gule tirsdag kveld.

Sverige - Portugal (Pause/fulltid dobbel) - U/B 4,40 (spillestopp kl. 20.40)

Nations League A, gruppe 3, Lørdag vant Portugal en overbevisende 4-1-seier mot Kroatia i sin første Nations League-kamp. Portugiserne gjorde det med den største stjernen, Cristiano Ronaldo, på tribunen. Nå ser det ut til at Juventus-stjernen, som slet med en infeksjon i foten, er friskmeldt. Han trente iallfall mandag kveld på Friends Arena.

Roanldo har gode minner fra Friends Arena, hvor han med sitt hat-trick i VM-kvalifiseringen høsten 2013 sørget for å sende Portugal til mesterskapet i Brasil. I Sverige snakkes det om at Portugal er bedre uten Cristiano Ronaldo.

Ronaldo er et mareritt for svenskene

Det mener Fernando Santos er et merkelig resonement.

– Inget lag i verden er bedre uten den beste spilleren i verden, sa han til Aftonbladet under pressekonferansen i Stockholm mandag. Vi er enig med ham. Særlig om man ser på statistikken til Cristiano Ronaldo mot Sverige.

Her jubler Cristiano Ronaldo etter å ha scoret sitt tredje mål mot Sverige i VM-playoffkampen i 2013. Foto: Frank Augstein (AP)

Den portugisiske stjernespilleren har scoret i de tre siste kampene mot svenskene. Til sammen har han scoret fem mål på de tre kampene. Det betyr at Ronaldo har scoret fem av de seks siste målene Portugal har scoret mot Sverige.

Greitnok at Portugal spilte veldig bra mot et svekket Kroatia lørdag, uten Cristiano Ronaldo, men de blir neppe noe dårligere om han spiller. De trenger Ronaldo. For i Stockholm møter portugiserne er lag som er bedre organisert defensivt, og samtidig er ikke bortestatistikken til Portugal særlig imponerende. De har gått av banen uten seier i fem av de siste åtte bortekampene.

Var ubeseiret i åtte strake kamper

Nå møter de et svensk lag som hadde åtte kamper på rad uten tap, før de gikk på et knepent 0-1-tap mot regjerende verdensmester Frankrike lørdag.

I de fire siste EM-kvalik-kampene mellom Sverige og Portugal har det stått uavgjort til pause. Sverige gjorde en bra kamp mot Frankrike, hvor de var kompakte bakover. Vi ser også for oss at det kan bli en jevnspilt første omgang i Stockholm. Men jeg mener at Portugal bare er for bra, og de vinner etter 90 minutter. Oddsen på U/B-spillet 4,40 i odds. Det er interessant.

