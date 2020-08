Sjokkexit for Ronaldo og Juventus fra Champions League

Cristiano Ronaldo og Juventus virket slitne mot sutten av Serie A-sesongen. Vi tror de ryker ut av Champions League fredag.

Juventus tapte 0-1 i den første kampen tilbake i mars. Fasiten viser at storklubben fra Torino har røket ut av Champions League seks av de siste elleve gangene laget har tapt den første kampen i utslagsspillet. Vi tror de får trøbbel mot Lyon.

Juventus - Lyon 1,42 - 4,30 - 6,60 U (spillestopp kl. 20.55)

Champions League, åttendedelsfinale. Kamp 2 av 2. Det har virket som Juventus-spillerne har tatt ferie de siste ukene. De italienske ligamesterne har kun vunnet to av de siste åtte kampene, og de har sluppet inn hele 17 mål i denne perioden.

Det er i tillegg interessant å merke seg at Lyon har scoret i åtte av de siste ni bortekampene i denne turneringen, så det italienske storlaget har ingen enkel oppgave i Torino fredag.

Slitne Juve-spillere

Det er et spørsmål som henger i luften før denne kampen, er det best å være i kampform eller uthvilt?

Juventus avsluttet Serie A-sesongen sist helg. De vant den italienske ligaen ett poeng foran Inter, etter en skuffende avslutning på sesongen.

Juve-trener Maurizio Sarri roterte en del, men spillerne virket slitne mot slutten av den kompakte andre halvdelen av sesongen. Paulo Dybala, som ble kåret til Serie As mest verdifulle spiller, er usikker til fredagens match. Douglas Costa og Mattia De Sciglio er begge ute.

Lyon på sin side har kun spilt 90 minutter fotball på de siste fem månedene, men de har i motsetning til Juve fått en skikkelig sesongoppkjøring til 2020-2021-sesongen. Ligue 1-sesongen er i gang igjen om et par uker, men Lyon spilte ligacupfinale mot PSG for en drøy uke siden. Den kampen endte 0-0 etter ordinær spilletid, og kampen måtte til slutt avgjøres på straffespark.

Sarris jobb i fare

Franskmennene kommer til Torino med en 1-0-ledelse fra første kampen, og de vil være desperate etter å forsvare den. Med tanke på at Juventus ikke akkurat har virket særlig pigge, så øyner antakeligvis Lyon at de har en mulighet til å ta seg videre i Champions League.

Maurizio Sarris jobb står i fare. Det ryktes at Juve er på jakt etter ny manager.Selv om han førte laget til ligagull denne sesongen, så imponerte ikke Juve-laget. De tapte fire av de siste åtte ligakampene, og målene rant inn - noe som er ganske ulikt Torino-klubben. Juve har faktisk kun klart å holde nullen i én av de siste ti kampene. Det burde gi grunn til bekymring.

Det eneste som gjør meg usikker er at Juventus har en egen evne til å vinne kamper med knappest mulig margin. 14 av Juves 26 Serie A-kamper var ettmålsseire. Samtidig er forsvaret til Juve kraftig svekket etter at Sarri tok over. At de trenger å vinne med to mål gjør at vi tror de får problemer.

Talentfulle Lyon-spillere

Det er også lett å la seg blende av stjernene til Juventus, som Ronaldo, men man skal ikke undervurdere talentene til Lyon. Memphis Depay har scoret ti mål i Champions League, og hakk i hæl følger 22 år gamle Houssem Aouar. Han har syv mål og seks målgivende. Han har like mange målgivende pasninger som Messi i denne perioden. Glem heller ikke Moussa Dembele. Han scoret 16 mål på 24 kamper i Ligue 1. Lyon er også sterke defensivt.

Det viste de med å holde nullen mot Neymar, Icardi og Di Maria, da de spilte 0-0 mot PSG i ligacupfinalen i Frankrike etter 120 minutter. De kan klare det samme mot Juve. Vi tror dette blir et tett og jevn kamp. Kampen spilles foran tomme tribuner, og det gjør at hjemmebanefordelen heller ikke er like stor. U til 4,30 i odds frister her.

