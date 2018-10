Sju Premier League-kamper på lørdagens tippekupong

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av sju kamper fra Premier League og fem kamper fra Championship. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 850 000 kr denne lørdagen. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du hhv vårt 96-rekkers forslag og vårt 432-rekkers forslag.

1. Huddersfield - Liverpool

Ekspertene hadde ingen tro på at Huddersfield ville klare å berge plassen i Premier League i fjorårssesongen etter opprykket fra Championship. Men Huddersfield klarte seg de. Det ser dog tyngre ut denne sesongen. Etter de åtte første serierundene står Huddersfield fortsatt uten seier og med magre tre poeng. Tok ett av de poengene i den siste serierunden før landslagspausen da det ble 1-1 borte mot Burnley. Hjemme er det blitt tre tap og 0-0 mot Cardiff på de fire første seriekampene. Tommy Smith, Terrence Kongolo og Danny Williams er fremdeles på skadelisten for hjemmelaget, men både Philip Billing og Isaac Mbenza er meldt klare til dyst.

Da ser det veldig mye bedre ut for Liverpool. Innledet forrykende med seks strake seire i Premier League, men tar vi med ligacupen og Champions League er Liverpool nå faktisk uten seier på sine fire siste kamper. 1-1 borte mot Chelsea og 0-0 hjemme mot Manchester City i sine to siste seriekamper og var heldig som unngik tap hjemme mot City sist, da City brente et straffespark i sluttminuttene. Både Mohamed Salah og Virgil van Dijk deltok for fullt på torsdagens trening og blir nok med lørdag. James Milner blir dog ikke klar. Sadio Mane og Naby Keita er begge usikre.

Liverpool vant 3-0 i tilsvarende oppgjør forrige sesong og må ha meget gode vinnersjanser også denne gang. B.

2. Manchester City - Burnley

Manchester City er i likhet med både Chelsea og Liverpool de eneste ubeseirede lagene i Premier League hittil og alle tre står med 20 poeng. City topper tabellen på best målforskjell. Viste klasse borte mot Liverpool i den siste serierunden og var kun en straffebom unna tre poeng. Har vært helt utilnærmelig hjemme på Etihad stadium hittil og vunnet alle fire hjemmekampene med solide 13-2 i målforskjell. Kevin de Bruyne er som kjent friskmeldt, så gjenstår det å se om Guardiola velger å bruke belgieren lørdag. Heller ikke Fabian Delph og Ilkay Gundogan var med mot Liverpool, men begge kan være klare til lørdagens kamp.

Burnley endte på en oppsiktsvekkende sterk 7. plass i fjorårssesongen, men har slitt betydelig mer denne sesongen. Står med kun to seire på de åtte første seriekampene og totalt med åtte poeng, men har likevel åtte lag bak seg på tabellen. 1-1-2 på de fire første bortekampene. Midtbanespilleren Steven Defour kan gjøre sin første kamp siden januar. Også James Tarkowski er friskmeldt. Men Stephen Ward fortsatt er flere uker unna spill.

City vant 3-0 i tilsvarende seriekamp forrige sesong og blir trolig lørdagskupongens aller største favoritt. Det er vanskelig å finne argumenter for annet enn hjemmeseier her. H.



3. West Ham - Tottenham

Tøff sesonginnledning for West Ham som tapte sine fire første seriekamper. Omslaget kom i den femte serierunden borte mot sterke Everton. Da viste West Ham viste hvilket potensial som er i dette mannskapet og vant overbevisende 3-1. Fulgte opp med en sterk hjemmekamp mot Chelsea (0-0), for så å banke Manchester United 3-1 hjemme på London stadium. Litt tilbake til gamle synder i siste seriekamp, da det ble 0-1 tap borte for Brighton. Står dermed med kun sju poeng, men har altså allerede møtt mange av topplagene. Spissen Marko Arnatouvic er klarert fit til lørdagens kamp. Spissen Javier Hernandez kan være tilbake etter å ha slitt med et virus den siste tiden.

Tottenham har hatt en klart godkjent sesongstart. De har vunnet seks av de åtte seriekampene de har spilt. Har slått flott tilbake etter 1-2 tapene borte mot Watford og hjemme mot Liverpool i fjerde og femte serierunde og står nå med tre strake seire. Er dog under press i Champions League og skal ut i en helt avgjørende kamp borte mot PSV førstkommende onsdag. 10-4-5 totalt på bortebane i fjorårssesongen. Christian Eriksen og Mousa Dembele er begge friskmeldte, det samme gjelder for Victor Wanyama og Serge Aurier. Dele Alli, Danny Rose og Jan Vertonghen er dog fortsatt uaktuelle.

3-0-3 på de seks siste tilsvarende mellom disse to London-lagene. Hjemmelaget får et frekt utgangstips, men denne må nok helgarderes. HUB (frekk H på 96-rekkeren).

4. Bournemouth - Southampton

Bortsett fra et stygt 0-4 tap borte for Burnley tredje sist, har Bournemouth levert en strålende seriestart. Joshua King og hans lagkamerater står med 16 poeng etter rekken 5-1-2 på sine åtte første seriekamper. Feide over Watford i den siste seriekampen og vant oppsiktsvekkende solide 4-0 borte. Solide 3-1-0 hjemme på de fire første. Både Ryan Fraser og Joshua King er usikre foran lørdagens oppgjør. Charlie Daniels er helt sikkert ute.

Det er mer kladdeføre for Southampton som kjempet helt til det siste for å unngå nedrykk i vår. Står med kun fem poeng hittil og tok sin hittil eneste seier borte mot Crystal Palace i den fjerde serierunden. Ingen scoringer på de tre siste seriekampene og bortestatsen hittil viser 1-0-3. Southampton kan mønste helt skadefritt mannskap.

Det står 1-1-1 på de tre tilsvarende som er spilt etter at Bournemouth rykket opp i Premier League. Vi tror fremgangen fortsetter for hjemmelaget og spiller denne sikker. H.

5. Wolverhampton - Watford

Nyopprykkede Wolverhampton har tatt Premier League med storm og bortetapet mot Leicester i andre serierunde (0-2) er Wolves eneste tap hittil. Klarte 1-1 borte mot Manchester City og kom tilbake fra 0-1 underlege borte mot Manchester United til 1-1. Sterk borteseier mot Crystal Palace i siste serierunde. Wolverhampton har kunnet stille samme startellever i samtlige åtte seriekamper. 2-2-0 hjemme på Molineux. Manager Nuno Espirito Santo har ingen nye skader eller karantener og kan dermed stille uforandret startellever for niende seriekamp på rad.

Watford med fire strake seire, men har som ventet fått mer problemer etterhvert og kun tatt ett poeng på sine fire siste seriekamper. Grufullt 0-4 tap hjemme mot Bournemouth i den siste serierunden. Kun spilt tre bortekamper og har en seier, en uavgjort og ett tap på disse. Forsvarsspillerne Christian Kabasele og Jose Holebas må begge sone karantene.

Wolverhampton er ubeseiret hjemme og forblir nok det etter lørdagens kamp. H.

6. Newcastle - Brighton

Det blir nok en kamp for å unngå nedrykk for Newcastle denne sesongen. Kun to poeng er fangsten etter de åtte første seriekampene. Fem av seks tap har vært med ett mål. Ledet 2-0 til pause borte mot Manchester United sist, men endte opp med å tape 2-3. Samtlige hjemmekamper er tapt, tre av dem 1-2 og så endte det 0-2 mot Leicester. Det skal dog tillegges at Newcastle har møtt skarp motstand i starten. Brukbare 8-4-7 på hjemmebane i fjorårssesongen. Rafael Benitez har flere usikre spillere til lørdagens hjemmekamp, deriblant Salomon Rondon og Paul Dummett og Cieran Clark som pådro seg en skade unde trening for Irland.

Brighton rykket opp fra Championship før fjorårssesongen og klarte seg fint. Var aldri involvert i nedrykksstriden og endte på 15. plass. Men tok kun to seire på bortebane den sesongen (2-5-12). Har innledet med åtte poeng på sine åtte første seriekamper denne sesongen, kun ett av de poengene er tatt på bortebane (0-1-3). Davy Propper skadet ankelen mot West Ham og er ute i flere uker fremover. Pascal Gross kan være tilbake.

Det endte 0-0 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Newcastle bør unngå tap lørdag og kan også ta sesongens første trepoenger. HU.

7. Cardiff - Fulham

"Opprykksduell" mellom to av de tre lagene som rykket opp til Premier League fra Championship forrige sesong og begge lagene er i beit for poeng.

Cardiff ligger helt sist på tabellen med fattige to poeng etter de åtte første seriekampene. De poengene tok laget i 2 og 3. serierunde. 0-0 hjemme mot Newcastle og 0-0 borte mot Huddersfield. 0-1 tapet borte for Tottenham i siste seriekamp før landslagspausen var Cardiffs femte strake tap. Midtbanespilleren Joe Ralls starter sin første av tre kampers karantene. Spissen Danny Ward er ute med kneskade, mens spisskollega Gary Madine er usikker grunnet sykdom. Aron Gunnarsson og Alex Smithies er begge tilgjengelige igjen.

Undertegnede lanserte et outsiderspill på Fulham hjemme mot Arsenal i siste serierunde. Det endte med 5-1 seier til Arsenal. Og det innebærer at Fulham i særklasse er det laget i Premier League som slipper inn flest mål. 21 baklengsmål er mye på åtte kamper, Cardiff som ligger sist har til sammenligning 17 baklengs. 4-2 seieren hjemme mot Burnley er eneste seieren til Fulham hittil og laget har kun tatt to poeng på de fem siste seriekampene. Midtbaneleganten Tom Cairney er fortsatt ikke klar igjen etter sitt skadefravær, mens Joe Bryan fortsatt er ute med skulderskade.

2-4 endte tilsvarende kamp i Championship forrige sesong. Nå er det helt andre forutsetninger og denne ser vidåpen ut. Vi bruker alle tegn. HUB.

8. Wigan - West Bromwich

De fem siste kampene på lørdagskupongen er alle hentet fra Championship. I denne divisjonen er det som kjent 24 lag og det skal spilles hele 46 serierunder. Foreløpig er det spilt tolv.

Nyopprykkede Wigan har klart seg bra, det vil si de har klart seg veldig bra på hjemmebane. Der er laget ubeseiret og står med flotte 4-2-0 på sine seks første seriekamper. Det går betydelig tyngre på bortebane, der fem av seks kamper er tapt. Totalt står Wigan med 17 poeng og ligger på 12.plass. Midtbanespilleren Darron Gibson ble utvist sist og soner sin første av tre kampers karantene.

Scoringsglade West Bromwich har notert seg for hele 31 fulltreffere på sine tolv første seriekamper. Innledet sesongen med et overraskende 1-2 tap hjemme for Bolton og røk også 0-1 borte for sterke Middlesbrough i den femte serierunden. Men 5-2-0 på de sju siste seriekampene er best i Championship og Albions har avansert til 2. plass med totalt 24 poeng. Slik laget har fremstått i det siste, er de kanskje den største opprykksfavoritten. 2-3-1 totalt på seks bortekamper og er ikke like scoringshungrige på reisefot (11 av 31 scoringer).

Wigan har vært sterke på hjemmebane hittil, mens West Bromwich er litt mer menneskelige på bortebane. HUB.

9. Nottingham Forest - Norwich

Ingen lag er ubeseiret i Championship etter de tolv første serierundene og kun to av lagene har kun ett tap. Det ene av de lagene heter Nottingham Forest. De er likevel seks poeng bak serieleder Sheffield United og det skyldes hele sju poengdelinger. Står med 19 poeng og ligger på 6. plass. Råsterk 2-0 seier borte mot Middlesbrough i siste serierunde. Er ubeseiret hjemme og står med 3-3-0 på sine seks første hjemmekamper. Forsvarsspilleren Jack Robinson soner karantene, men Diogo Goncalvesis er tilbake etter tre kampers karantene. Ben Osborn må testes nærmere kampstart.

Etter en svak åpning på sesongen med kun en seier på de fem første seriekampene (1-1-3), har Norwich funnet stilen og står med flotte 4-2-1 på sine sju siste seriekamper. Men det tapet kom i siste serierunde hjemme mot Stoke (0-1). Har uansett avansert til 9. plass på tabellen og står med totalt 18 poeng. 2-3-1 totalt på bortebane. Den finske landslagsspissen Teemu Pukki pådro seg en hamstringsskade for Finland og mister lørdagens kamp. Pukki har stått for 5 av Norwichs 15 seriemål. Kaptein Grant Hanley er fortsatt uker unna spill, og Kenny McLean er fortsatt ute med ankelskade.

Vi har lansert Nottingham Forest på langoddsen, men tar oss råd til en halvgardering på tippekupongen. HU.

10. Brentford - Bristol City

Suksessmanager Dean Smith er reist til Aston Villa og det blir spennende å se hvordan Brentford responderer på det. Thomas Frank er klar som ny manager. Sterk poengdeling borte mot Leeds i siste serierunde. Det var lagets fjerde poengdeling på de fem siste seriekampene. Står med totalt 18 poeng og ligger på 7. plass. Bunnsolide 4-2-0 på sine seks første hjemmekamper.

Variable 4-4-4 på de tolv første seriekampene for Bristol City som står med 2-2-2 både på hjemme- og bortebane. Formen er dog svak og laget har kun tatt to poeng på de fem siste seriekampene. Er dermed falt ned til 13. plass etter en flott sesongstart. Førstekeeper Niki Maenpaa er ute en måneds tid, således er det Max O'Leary som vokter buret for Bristol City lørdag.

1-2-0 på de tre siste tilsvarende på Griffin Park. Brentford er ubeseiret på hjemmebane hittil og blir trolig det også etter lørdagens kamp. HU.

11. Aston Villa - Swansea

Med 1-6-3 på de ti siste seriekampene og altså kun en seier, var det slutt på tålmodigheten for Villa-ledelsen og Steve Bruce fikk sparken. Brentfords suksessmanager Dean Smith har tatt over. Villa vant sine to første seriekamper og står med totalt 3-6-3 og 15 poeng. Ligger helt nede på 15. plass, men det er ikke mer enn ti poeng opp til serieleder Sheffield United. Hjemme på Villa Park er det kun blitt ett tap (2-3-1). Kaptein James Chester er tilbake etter karantene og også spissen Scott Hogan er friskmeldt.

Helt mot spillets gang mått Swansea se seg slått 2-3 hjemme mot Ipswich i siste serierunde. Henger likevel brukbart med og står med totalt 17 poeng. Det gir en foreløpig 11. plass før helgens runde og opp til tabelltoppen er det kun åtte poeng. 2-3-1 totalt på bortebane. Swansea må unnvære Wilfried Bony og Jefferson Montero.

Fun fact i denne. Aston Villa har vunnet alle fem hjemmekampene de har spilt mot Swansea utenfor Premier League. Men disse kampene ble spsilt i perioden 1936-1972.

Uansett med ny manager inn, viktige spillere tilbake og hjemmebane skal det være gode muligheter for hjemmeseier på Villa Park. H.

12. Stoke - Birmingham

Stoke har slitt etter nedrykket fra Premier League, men slo til med to seirer uten baklengsmål før landslagspausen. Står med 4-4-4 totalt og har avansert til 14. plass og står med totalt 16 poeng. Kun tre poeng skiller opp til playoff og det ni poeng opp til serieleder Sheffield United. 3-1-2 hjemme på Bet365-stadium. Sam Clucas, Ibrahim Afellay og Ryan Shawcross er trolig fortsatt ute for hjemmelaget.

Birmingham har faktisk kun tapt to av sesongens første tolv seriekamper, men ligger likevel så langt nede som på 17. plass. Hele åtte av lagets kamper har endt uavgjort. Birmingham er faktisk ubeseiret på de åtte siste seriekampene (2-6-0). En av seirene i denne perioden kom borte mot Leeds. Craig Gardner er tilbake etter to måneders fravær.

Stoke er normalt stødige på hjemmebane og det vil overraske om laget går på to strake hjemmetap. HU.

