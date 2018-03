Skadeplagede Brann får det tøft

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er sjelden vi får så jevne tippekuponger, så det har vært en stor utfordring å sette opp kryssene denne utgaven og vi har blitt tvunget til å ta noen tøffe valg. Innleveringsfrist er som vanlig klokken 15.55.

1. Ranheim — Brann

Det meste tyder på at lille Ranheim blir både ett og to nummer for små for Eliteserien sett under ett, men nyopprykkede lag har alltid en ekstra selvtillit i sesonginnledningen og kommer til å kjempe for hvert poeng som om det var en cupfinale.

Ranheim har kun en ikke-trønder i troppen og satser altså tungt på lokal tilhørighet, enkelte av spillerne holder greit nivå, men sett under ett har det mye opp til de andre lagene. Selv om de tok andreplassen i OBOS-ligaen forrige sesong, slet de med å score mål og deres store styrke ligger i det defensive.

Brann har på sin side store skadeproblemer inn mot serieåpningen og spillere som Skålevik, Vega, Marengo, Vormgoor og Karadaas står alle i fare for å miste kampen. Det har vært noen endringer i laget siden forrige sesong, Nouri, Orlov og Leciejewski er de viktigste som har forsvunnet, inn har de hentet en ny keeper, høyreback og den gode vingen Komsoon. Totalt sett ser de hverken nevneverdig styrket eller svekket ut.

Lars Arne Nilsens varemerke er først og fremst en defensiv spillestil, men de tok store steg offensivt forrige sesong og nye steg forventes i år. Men på bortebane mot et heltent Ranheim-lag får de absolutt ingenting gratis.

(H)UB.



2. Chelsea — Crystal Palace

Fire tap på de siste fem ligakampene har sendt de regjerende mesterne utenfor topp fire med fem poengs margin og det var en virkelig ynkelig forestilling de leverte sist søndag på Etihad. Ettersom en CL-exit kommende uke ser sannsynlig ut, har Antonio Conte lite annet valg enn å vinne nesten alle de resterende ligakampene.

Stamford Bridge har ikke vært et fort i like stor grad som tidligere og 9-2-3 er bare helt godkjente tall. Bakayoko og Luiz er stadig ute, men Ross Barkley kan være aktuell for første gang siden overgangen fra Everton. N'Golo Kanté er også tilbake etter sykdom.

Det så ut til å bli en skikkelig festkveld hjemme mot Manchester United da Crystal Palace ledet 2-0. Men de kollapset fullstendig i andre omgang og tapte til slutt 3-2 etter et sent vinnermål, en tøff mental smell. Dermed har de tre tap på rappen, mot gode motstandere som Everton, Tottenham og nevnte United.

Det endrer ikke det faktum at de nå er inne i nedrykkssonen og Roy Hodgson har en virkelig tøff jobb foran seg denne våren. 2-4-8 er ikke bortetall som innbyr til mye tillit borte mot den regjerende mesteren.

Skadelisten er lengre enn et vondt år, men Wilfried Zaha, som storspilte da Palace slo nettopp Chelsea 2-1 hjemme i høst, er tilbake i full trening og aktuell her. Spillere som Puncheon, Loftus-Cheek, Dann, Sakho, Ward og Cabaye er alle ute.

H.



3. Everton — Brighton & Hove Albion

Cenk Tosuns første scoring i Everton-drakta sendte the Toffees opp i ledelsen mot Burnley, men Sean Dyches menn ville det mest og vant til slutt kampen 2-1. Sam Allardyce har dermed ikke garantert ny kontrakt og i den jevne bunnstriden er det kun syv poeng ned til rød sone.

Hjemme på Goodison Park har de to seire på rappen og solide 8-2-4 totalt. Det er generelt mot antatt svakere motstand de har vunnet, topplagene har de slitt mot.

Stopperen Mangala er ute en lengre periode og Ashley Williams er suspendert, mens stopperkollegene Jagielka og Funes Mori begge er aktuelle etter sine avbrekk.

Brighton er inne i sin beste periode for sesongen og har utrolige ti poeng på de siste fire kampene sine, sist søndag slo de Arsenal 2-1 og nå er det plutselig syv poeng ned til den røde streken. Chris Hughton vet imidlertid at jobben langt fra er gjort og de kommer til å jobbe hardt for å holde flyten.

Bortebane har ikke vært Brightons største styrke denne sesongen og 2-4-8 er svake tall. Ingen nye skader plaget Brighton, selv om Schelotto er tvilsom.

H(U).



4. West Bromwich Albion — Leicester City

Fem ligatap på rad har gjort at alt håp ser ut til å være, vel, ute for the Baggies, som har åtte poeng opp til trygg grunn. Tre seire på 29 kamper er latterlig svakt og de virker helt ribbet for selvtillit. Den siste tiden har de møtt noen lag de bør kunne ta poeng mot, og likevel tapt. Alan Pardew har ikke blitt sparket og det er det få som forstår.

13 av deres totalt 20 poeng er tatt på hjemmebane, dog, så har har de i hvert fall litt selvtillit å hente. Johnny Evans er tvilsom, Hal Robson-Kanu er tilbake og verken Daniel Sturridge, Chadli eller Morrison rekker ikke kampen.

Luften har gått ut av Leicester, som har nådd så høyt de kan komme denne sesongen. De har fem kamper på rappen uten seier, men kjempet seg i det minste tilbake til uavgjort mot Bournemouth forrige helg, seks minutter på overtid.

The Foxes har en betydelig kontringsstyrke - om de vil. 3-5-6 er imidlertid ikke spesielt bra bortetall denne sesongen. De har i det minste ingen skader av betydning.

B.



5. Newcastle United — Southampton

Vertene så aldri ut til å true Liverpool på Anfield forrige lørdag og tapte greit 2-0. De holdt seg imidlertid over den røde streken og vet de tar et syvmilssteg mot fornyet kontrakt med seier i aften, Southampton ligger på plassen bak med ett poeng mindre.

St James' Park har på ingen måte vært et fort denne sesongen og 4-4-6 er svake tall, men de vant i det minste forrige hjemmekamp, mot Manchester United.

Shelvey, Slimani og Gamez blir ikke å finne på banen i dag.

Gjestene ble pepet ut på St. Mary's da de bare klarte uavgjort mot et annet bunnlag, Stoke, sist helg. De har tre kamper uten seier og bare ett poeng ned til den røde streken, så her kan det fort begynne å spøke.

Bortestatistikken er bare helt grei, 2-6-5, men det taper i det minste relativt sjelden. Steven Davies, Charlie Austin og Maya Yoshida er alle skadet.

H.

6. West Ham United — Burnley

Hjemmelaget er igjen på vei mot den røde sonen og har to stygge tap bak seg før denne helgen, 4-1 både for Swansea og for Liverpool, begge på bortebane. Tre poeng skiller ned til Palace på nedrykksplass før runden.

Det er hjemme på London Stadium de har gjort mesteparten av jobben så langt denne sesongen og 5-4-4 er helt greie hjemmetall. De vant tilsvarende kamp i fjor 1-0, men da var gjestene elendige på reisefot.

Forsvarerne Reid og Byram mister begge resten av sesongen. Masuaku er suspendert for siste kamp, mens Andy Carroll og Pedro Obiang er blant de andre skadde.

Det ble med elleve kamper på rad uten seier for Burnley, som snudde og vant hjemme mot Everton forrige helg, 2-1. De har vært ferdigspilte en god stund, i alle fall med tanke på nedrykk, men har faktisk bare fem poeng opp til Arsenal på sjetteplass. Har de et støt mot Europa i seg?

Bortetallene er overraskende bra til dem å være, 4-6-4, men de siste syv bortekamper har gitt null seire og bare fire poeng. Spissen Chris Wood leverte som innbytter sist og er aktuell fra start. Ellers er Tom Heaton og Scott Arfield begge ute.

HU.



7. Huddersfield Town — Swansea City

Hjemmelaget sikret to svært viktige seire på rappen før rekken stoppet mot Tottenham på Wembley sist helg (2-0). De er på trygg grunn før runden, men med tre poeng ned har de ingen grunn til å senke skuldrene helt enda.

Også David Wagners menn har gjort brorparten av jobben på hjemmebane denne sesongen og har greie 5-4-5 på eget gress.

Lagets viktigste spiller, Aaron Mooy, er tilbake i full trening og aktuell for en retur her. Michael Hefele er nylig operert og mister resten av sesongen.

Swansea er på vei til å gjennomføre enda en mesterlig snuoperasjon, de ni kampene under Carlos Caravahal har gitt fine 5-2-2. Men det er først og fremst hjemme de har merket den store forandringen, Carvahals fire bortekamper har gitt 1-2-1. Statistikken totalt er likevel forbedret til fortsatt elendige 2-4-8.

Renato Sanches er fortsatt et stykke unna en retur, Leon Britton er den eneste nye på skadelisten.

En skikkelig sekspoengskamp, men Huddersfield har størst press på seg for å vinne. HU(B).



8. Cardiff City — Birmingham City

Neil Warnocks walisiske hjemmelag har nå fem seire på rad og 7-2-2 på de siste ni i serien, de har fått en luke ned til konkurrentene med tanke på direkte opprykksplass og opp til suverene Wolverhampton skiller plutselig bare seks poeng. Premier League neste?

På hjemmebane har de vært suverene hele sesongen og ingen har bedre hjemmetall enn 13-3-2. Midtbanespiller Joe Ralls og forsvarer Matthew Connolly er begge trolig ute, men kaptein Sean Morrison og Callum Peterson er begge aktuelle etter forskjellige skader.

Gjestene har havnet under streken og det med en forferdelig rekke, de siste seks kampene er alle tapt og bare ett mål er scoret i denne perioden. Dog har motstanden vært jevnt over sterk, men det er uansett altfor, altfor svakt.

Svak er også bortestatistikken 2-4-12. Dette er den første bortekampen til manager Gary Monk, som er hentet inn for å forsøke å redde stumpene.

Midtbanespiller David Davis er ikke enda spilleklar.

H.



9. Preston North End — Fulham

Vertene har to seire på rad, over Bolton og Bristol, som har gjort at de kun er poenget bak Middlesbrough på kvalifiseringsplass. De har levert en sesong over forventning så langt, men spesielt på bortebane, på eget gress har de helt godkjente 7-7-4.

Tom Clarke er neppe kampklar etter sin skade.

Gjestene er i rett ut majestetisk form, de har vunnet tre på rad og har vanvittige 11-3-0 på de siste 14 ligakamper. I midtuken høvlet de over et annet topplag, Sheffield United, og nå er det plutselig bare fem poeng opp til direkte opprykksplass. The Cottagers har los!

De siste syv bortekamper har gitt solide 4-3-0, men det er på hjemmebane de er i best form. 8-5-5 er bortetallene totalt.

Stopper Tomas Kalas er tvilsom etter å ha mistet de to siste kamper. David Button er aktuell for en retur.

Tør ikke spille mot Fulham slik de holder på nå. UB.



10. Ipswich Town — Sheffield United

Mick McCarthys menn er tilbake på sporet fra den gode sesongåpningen og står med to sterke borteseire på rappen, over Sheffield Wednesday og Preston. Dermed er plutselig et lite playoff-håp tent igjen, opp dit skiller syv poeng.

The Tractor Boys er normalt best på hjemmebane og så også denne sesongen: 8-3-6 er tallene. Vingen Mustapha Carayol er ute etter en smell i midtuken. Joe Garner og Jonas Knudsen er begge tvilsomme.

Gjestene gikk på en skikkelig smell borte mot formsterke Fulham i midtuken, 3-0, deres andre nederlag på de siste tre kamper. Dermed har de sakket litt akterut i playoff-kampen og selv om det bare er tre poeng opp, har de gode lag mellom seg nå.

De har vært best på hjemmebane denne sesongen, 7-2-9 er like fullt en anstendig bortestatistikk. Spissene James Wilson og Leon Clarke er tvilsomme.

H.



11. Reading FC — Leeds United

Hjemmelaget har én seier på de siste 15 i ligaen og har nå bare fem poeng ned til den røde streken, det samme laget som tapte fjorårets playoff-finale på overtid. Jaap Stam har fortsatt tillit, men den begynner nok å bli tynnslitt.

De har for så vidt levert greit i det siste, med tre uavgjorte på de siste fem, mot jevnt over ganske sterk motstand. Men hjemmetallene 3-6-9 står i sterk kontrast til hva de presterte forrige sesong. Midtbanespiller Garath McCleary er ute resten av sesongen. Ellers er Paul McShane, Tommy Elphick og Yann Kermogant også på skadelisten.

Heckingbottom-effekten, i den grad det er et gangbart begrep, var ikke spesielt langvarig og nå har Leeds to tap på rappen, for gode lag som Wolverhampton og Middlesbrough, begge 3-0. Avstanden opp til nettopp 'Boro er nå ni poeng og det blir neppe playoff denne sesongen heller.

7-2-9 er absolutt godkjente tall på reisefot, det. Liam Cooper er tvilsom, ellers ser det bra ut.

To lag i svak form her, men Reading trenger poengene mest ... HU.



12. Aston Villa — Wolverhampton

En skikkelig toppkamp runder av tippekupongen. Hjemmelaget har møtt to svært formsvake lag de siste to kampene, men scoret til sammen syv mål mot disse og vunnet begge greit. De har fortsatt los på Cardiff og dagens motstander, opp til førstnevnte skiller bare fire poeng.

The Villans har vært klart best på hjemmebane denne sesongen og 10-6-1 er intet annet enn mesterlige tall. Glenn Whelan er ikke med i dag grunnet skade og blir savnet. Jonathan Kodjia er tilbake i full trening, men trolig ikke med her.

Gjestene slo tilbake etter sesongens svakeste periode til nå, hele tre kamper uten seier, med en fin 3-0-triumf borte mot Leeds i midtuken. Det var viktig for selvtilliten, det begynte nok å snike seg inn en følelse om at de faktisk kunne miste denne opprykksplassen.

11-4-3 er ligaens soleklart beste tall på reisefot denne sesongen. Ruben Neves er igjen aktuell etter suspensjon.

HUB.



