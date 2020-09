Skader og landslag: Disse spiller for Liverpool mot Blackpool lørdag 5. september

Liverpool stiller med sterke fjes framover på banen, og mer ukjente fjes bakover mot Blackpool.

Liverpool spiller lørdag treningskamp mot Blackpool. Kampen vises på direktesport. Dette er den siste kampen før laget skal ut for å forsvare ligatittelen, men Liverpool stiller uten mange stjerner.

Disse førstelagsspillerne er på landslagsoppdrag: Virgil van Dijk, Gini Wijnaldum, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold og Andy Robertson.

I tillegg er Kostas Tsimikas, Neco Williams, Harry Wilson, Marko Grujic, Rhian Brewster og Caoimhin Kelleher.

Rapporter om covid-19 hos Liverpool

Fra Hellas er det også meldt at Kostas Tsmikas stod over deres trening grunnet feber, og at det i kamptroppen til Hellas er en spiller som har covid-19. Det har fått mange til å legge sammen de to opplysningene til at det er nettopp Liverpool-spilleren som har covid-19. Liverpool FC har ikke bekreftet dette.

Tilbake fra skader?

Hjemme i Liverpool er Jordan Henderson, Joel Matip og Divock Origi tilbake i trening etter bildene fra Liverpools siste treninger. Det samme skal visstnok også være sant om Shaqiri. Alex Oxlade-Chamberlain er skadet.

Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino, Fabinho, Naby Keita og Alisson er alle tilgjengelige.

Med mange spillere på oppdrag kan det bety at stjerneskuddet fra treningskampene, Billy Koumetio, får starte i forsvar sammen med Joel Matip. På høyre back spiller sannsynligvis Ki-Jana Hoever med James Milner på venstrebacken.

Sterke framover på banen

Fabinho og Keita tar opp plassene sentralt på midtbanen, med kanskje en skadefri Henderson også på banen? Hvis ikke er det sannsynlig at en Takumi Minamino kan komme bakfra. De tre foran er relativt åpenbare for de fleste: Salah, Mané og Firmino.

Det kan også være plass for spillere som Van den Berg, Curtis Jones og Harvey Elliott om Klopp ønsker å eksperimentere enda litt til.

Blackpool med unggutter

For Liverpool-fans er det nok manager Neil Critchley for Blackpool som er mest kjent. Han var U-23-trener for Liverpool fram til slutten av mars i år. Blackpool har ikke mange kjente spillere på sitt lag, men signerte den tidligere Liverpool-unggutten Michael Jordan Williams før sesongstart i år. Fra Manchester Unites ungdomslag har man hentet Demetri Mitchell og Alex Fojticek.

