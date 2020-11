Skadeskutt Liverpool garderes på Søndagskupongen

Det er et fraværstungt Liverpool som tar imot Leicester til toppoppgjør hjemme på Anfield Road søndag.

Det er tre kamper fra engelsk Premier League, tre kamper fra Spansk La Liga, to kamper fra Tysk Bundesliga, mens fire kamper er hentet fra Italiensk Serie A på denne ukens søndagskupong.

1. Liverpool - Leicester

Liverpool fikk med seg ett poeng hjem fra storkampen borte mot Manchester City (1-1) i forrige serierunde etter at hjemmelagets Kevin De Bruyne blant annet brant et straffespark i det oppgjøret. Sist sesongs ligamester er dermed på 3. plass med 17 poeng, poenget bak dagens motstander som topper Premier League-tabellen før denne runden. Manager Klopp har derimot en lang og krevende fraværsliste om dagen med Henderson, Gomez, van Dijk, Alexander-Arnold og Salah alle ute. Sistnevnte har testet positivt på koronaviruset, mens de fire første er ute med skade. Thiago, Oxlade-Chamberlain og Fabinho er dog alle tilbake.

Leicester er serieleder med sine 18 poeng før denne runden etter seks seire og to tap på de åtte første kampene av Premier League 2020/2021. Etter to tap på rappen i oktober har det nå blitt tre strake seire for Brendan Rodgers mannskap og i den siste kampen før landslagspausen slo de Wolverhampton 1-0 på eget gress. Castagne er tilbake fra skade. Det samme er Fofana. De røk 1-2 her i fjor, mens det ble hele 0-4 i sekken da Liverpool gjestet Leicester 2. juledag samme sesong.

Med tanke på Liverpools alle fravær synes vi det er riktig å spekulere litt. Det blir HU på 96-rekkeren og helgardering på det største kupongforslaget.

2. Leeds - Arsenal

Nyopprykkede Leeds har variert veldig i høst og ligger på 15. plass med ti poeng etter 3-1-4 og ti poeng på de åtte første kampene. Etter å ha spilt uavgjort hjemme mot Manchester City og knust Aston Villa på bortebane har de nå to strake tap og kommer fra et småstygt 1-4 nederlag borte mot Crystal Palace for to uker siden. Phillips og Rodrigo er begge trolig tilbake for Bielsa her, men trioen Hernandez, Shackleton og Llorente mangler fortsatt. Dette er lagenes første møte i ligasammenheng siden 2004, men de har møttes hele fire ganger i FA Cupen siden den gang der Arsenal har vunnet tre, mens én gikk til omkamp.

Arsenal på sin side har heller ikke de vært spesielt stabile i høst og kommer fra en lei 0-3 smell hjemme mot Aston Villa i den siste runden for 14 dager siden. Det plasserer laget på en noe beskjeden 11. plass foreløpig med tolv poeng etter fire seire og fire tap innledningsvis. De møter Molde på bortebane i Europaligaen kommende torsdag. Elneny og Kolasinac har begge testet positivt på koronaviruset og er ute, mens Parteu er skadet og ikke aktuell.

Vi håper og tror det skal holde med UB på Elland Road, men det er to ustabile lag som skal i aksjon.

3. Sheffield United - West Ham

Tilsvarende møte forrige sesong endte 1-0 i en kamp som ble spilt tidlig i januar i år i en sesong der Sheffield United overrasket stort som nykommere på dette nivået. De har fått en langt tøffere start på inneværende sesong med ett poeng på åtte kamper (0-1-7) og ligger sist på tabellen før denne runden. Det har blitt tre strake tap for laget etter at de spilte 1-1 hjemme mot Fulham og i den siste kampen før landslagspausen røk de 1-4 borte mot Chelsea i London. Mousset, Brewster, Fleck, Stevens og Egan er alle trolig tilbake for manager Wilder her, mens det er usikkert om Sander Berge rekker oppgjøret. Ampadu returnerer etter å ha stått over oppgjøret mot klubben han er utlånt fra sist.

West Ham tok en noe heldig seier hjemme mot Fulham sist (1-0) etter at gjestene Ademola Lookman misbrukte et straffespark helt på tampen av kampen. De har 2-2-1 på sine siste fem og elleve poeng etter åtte kamper der de ligger på 12. plass på tabellen før turen til Sheffield og møtet med tabelljumboen lørdag. Ogbonna er tilbake, men Yarmlolenko er som kjent i koronakarantene og ikke aktuell i denne.

Vi lander på UB på det minste kupongforslaget, men på 432-rekkeren blir det helgardering av oppgjøret. Før eller siden vinner også Sheffield United.

4. Alaves - Valencia

Over til Spansk La Liga. Det endte 1-1 her i tilsvarende oppgjør i en kamp som ble spilt like før koronautbruddet i mars i år, mens Valencia vant 2-1 i det omvendte møtet mellom lagene i oktober i fjor. Alaves har 2-3-4 og ni poeng etter like mange kamper og ligger med det på 15. plass på tabellen i øyeblikket på en tabell der lag rundt de både har spilt flere, mindre og like mange kamper. Sist ble det 1-1 borte mot Levante etter at de delte poengene også mot Barcelona i forrige hjemmekamp. Burgui, Pons og Mendez mangler.

Valencia har i likhet med vertskapet spilt ni kamper og har bokført 3-2-4 til nå der de ligger på 9. plass med elleve poeng. De var inne i en fæl periode med tre strake tap før de slo til med imponerende 4-1 hjemme over Real Madrid sist etter 2-2 hjemme mot Getafe uka før. Spilte 1-1 her sist sesong. Cillessen er helt sikkert ute, mens duoen Gomez og Diakhaby testes.

En vidåpen duell der helgardering blir eneste utvei. HUB i kamp fire.

5. Granada - Valladolid

Tilsvarende møte forrige sesong endte 2-1, mens det ble 1-1 da lagene møttes i Valladolid tidligere i sesongen. Granada har åpnet sesongen bra og er oppe på en finfin 5. plass i øyeblikket med 14 poeng. 4-2-2 er fasiten på de første åtte kampene og da ligger lag som Barcelona bak på tabellen før helgens kamper. Etter 2-2-0 på de siste fire røk de 0-2 borte mot serieleder Real Sociedad sist. Puertas returnerer, men her er Kenedy, Quini og Lozano ute. I tillegg så er det usikkert om Azeez og Diaz rekker oppgjøret.

Real Valladolid er jumbo i La Liga med seks poeng på sine ni første kamper (1-3-5), men det er tett og jevnt i Spania og kun ett poeng opp til Huesca på trygg grunn som i tillegg har én kamp mer spilt. Etter en tung periode kom sesongens første trepoenger sist da Atheltic Bilbao ble slått 2-1 på hjemmebane i den siste kampen før den lille landslagspausen. Olivas er ute. Det er trolig også Sanchez, mens Garcia er tvilsom.

Fin start av vertene som får tillit på 96-rekkeren. H, men på det største kupongforslaget blir det derimot halvgardering - HU.

6. Cadiz - Real Sociedad

Etter én seier og to tap på de tre første har nyopprykkede Cadiz virkelig våknet til liv med 3-2-1 på de siste seks og fem kamper på rad uten tap helt til de røk 0-4 borte mot et solid Atletico Madrid-lag sist. Ligger på en småpen 6. plass med 14 poeng i øyeblikket (4-2-3) før møtet med serielederen søndag. Dette er for øvrig lagenes første møte i ligasammenheng siden juni 2010. Trioen Mari, Lozano og Quezada er bekreftet ute, mens Sanchez, Cala, Negredo og Fernandez betegnes som usikre.

Real Sociedad klarer seg tilsynelatende fint også uten Martin Ødegaard og topper La Liga med sine 20 poeng etter ni spilte kamper (6-2-1). De har nå fem strake seire og kommer fra 2-0 hjemme over Granada for to uker tilbake. Le Normand, Gorosabel, Sagnan, Sangalli og Illaramendi mangler.

Cadiz har åpnet sesongen godt, men vi gir tillit til serielederen på bortebane. B.

7. FC Köln - Union Berlin

De to neste kampene er hentet fra Tysk Bundesliga. Det endte 1-2 her sist sesong, mens Union Berlin også vant det omvendte oppgjøret mellom lagene 2-0 i desember i fjor. Begge disse lagene rykket opp fra nivå to før forrige sesong. Köln har har fått en tøff start og står fortsatt uten seier på sju forsøk (0-3-4). Ligger tredje sist i øyeblikket med tre poeng og har kun Schalke og Mainz bak seg. Sist røk de 1-3 hjemme mot Bochum. Voloder, Modeste, Kainz og Hector er alle ute, mens Horn og Andersson regnes som usikre til denne.

Union Berlin, med norske Julian Ryerson i troppen (på benken sist), kommer fra en imponerende 5-0 seier hjemme over nyopprykkede Arminia Bielefeld i forrige runde og er helt oppe på 5. plass i Bundesliga før denne runden med tolv poeng etter pene 3-3-1 innledningsvis. Vant også begge de to innbyrdes møtene med dagens motstander sist sesong. Ingvartsen, Promel, Gentner, Pohjanpalo, Ujah og Schlotterbeck er alle trolig ute til møtet med Köln.

Litt småvrien denne. Håper og tror det skal holde med HU i Köln. Vi trenger garderingene i de øvrige kampene.

8. Freiburg - Mainz

Det endte 3-0 i tilsvarende oppgjør her tidlig i forrige sesong, mens Freiburg også vant 2-1 da de gjestet Mainz like etter nyttår. Freiburg vant premieren i september, men etter det har laget gått seks kamper på rad uten full pott med sine 0-3-3 og 1-3-3 totalt på sine første sju. Det plasserer laget på 14. plass med seks poeng så langt. Sist røk de 0-3 borte mot Alexander Sørloths Leipzig. Haberer, Flekken og Kwon mangler for vertene i dette oppgjøret.

Mainz er sist med ett poeng etter 0-1-6 på de første sju, men tok sitt første poeng sist i 2-2 kampen hjemme mot tabellnabo Schalke etter at de første seks kampene alle endte med tap. De har tre poeng opp til Arminia Bielefeld på trygg grunn på en veldig tidlig Bundesliga-tabell. Mwene og Szalai er begge ute i denne.

Vi endte opp med å gi tillit til Freiburg hjemme mot tabelljumboen. En H i Freiburg.

9. Napoli - Milan

De fire siste kampene er hentet fra Italiensk Serie A og den første av de fire er en real godbit fra Napoli. Det endte 2-2 her sist sesong i en kamp som ble spilt i sommer, mens lagene spilte 1-1 mot hverandre på samme helg i fjor i Milano. Napoli er nummer tre med 14 poeng etter fem seire og to tap på de første sju (startet sesongen med ett minuspoeng) og kommer fra 1-0 seier borte over Bologna. De har tre poeng opp til gjestene som topper. Osimhen, Hysaj, Ospina og Rrahmani er alle trolig ute for tabelltreeren i denne.

Milan leder Serie A med sine 17 poeng og er fortsatt ubeseiret etter 5-2-0 på sine sju første kamper i høst. De åpnet med fire strake seire og tok med seg den solide formen fra i sommer før det nå har blitt 1-2-0 på de siste tre. Sist ble det 2-2 hjemme mot Hellas Verona. Leoa er ute, ellers ser det greit ut før dette toppmøtet.

HU i toppkampen i Napoli.

10. Udinese - Genoa

Det endte 2-2 her sist sesong i en kamp som ble spilt i juli, mens Udinese vant 3-1 da de gjestet Genoa på samme tid i fjor. Tung start for hjemmelaget som ligger nest sist med fire poeng etter sju kamper og bare én seier så langt (1-1-5). Etter to strake tap ble det 0-0 og ett poeng med hjem fra bortemøtet med Sassuolo i den siste kampen før landslagsoppholdet for to uker tilbake. Coulibaly og Walace er begge ute.

Genoa berget til slutt plassen sist sesong etter en trøblete 19/20-sesong der de klare 2-2 her i sommer. De har ett poeng mer enn hjemmelaget etter 1-2-4 og fem poeng på de sju første og kommer fra 1-3 tap hjemme mot Roma. Lagets andre strake nederlag etter at de røk 1-2 hjemme mot Torino runden før. Cassata, Zappacosta, Pjaca og Shomurodov mangler for gjestene.

Vi stoler på Udinese hjemme og tror laget tar sin andre seier for sesongen. H.

11. Roma - Parma

Roma kommer fra 3-1 seier borte over Genoa, lagets andre strake trepoenger, og har ikke tapt siden laget røk mot Hellas Verona på utebane åpningsdagen. Det har blitt pene 4-1-0 på de siste fem og totalt 4-2-1 og 14 poeng etter sju kamper noe som plasserer hovedstadsklubben på 4. plass på tabellen i Serie A. Tilsvarende oppgjør sist sesong endte med 2-1 seier til hjemmelaget i en kamp som ble spilt i juli. Santon, Diawara, Zaniolo og Pastore er alle trolig ute for vertene.

Parma har plassert seg på 18. plass med fem poeng etter sju kamper (1-2-4) og har kun Udinese og Crotone bak seg på tabellen før hegens runde. Etter to strake tap, har de spilt uavgjort i sine to siste kamper. I den siste kampen før landslagspausen ble det 0-0 hjemme mot Fiorentina. Cornelius og Laurini er ute i denne. Røk 1-2 her så seint som i juli sist disse to lagene møttes i en seriekamp.

På en utfordrende søndagskupong der flere av kampene krever sine gardering, stoler vi på de italienske favorittene. Det blir H i Roma.

12. Inter - Torino

Inter vant tilsvarende møte 3-1 sist sesong i en kamp som ble spilt i juli i år, mens det ble 3-0 seier da de gjestet Torino for ganske så nøyaktig ett år tilbake. Vertene har har 3-3-1 og tolv poeng etter sju kamper og har en viss form for kontakt med topplagene der byrival Milan topper med sine 17. De kommer fra to strake uavgjort og i den siste kampen før landslagsoppholdet ble det 1-1 borte mot et godt Atalanta-lag. Vecino, Kolarov, Brozovic og Gagliardini er alle trolig ute for Inter i denne.

1-1-1 på de siste tre for Torino tyder på en viss framgang for laget som totalt har 1-2-4 og fem poeng etter sju runder, noe som plasserer laget på 16. plass før den åttende runden. De spilte 0-0 hjemme mot tabelljumbo Crotone sist etter at de slo Genoa 2-1 på utebane og tok sesongens første trepoenger i runden før. Millico, Izzo og Baselli er alle på skadelista og neppe aktuelle her.

Inter bør ha gode muligheter til å ta tre poeng når Torino kommer på besøk. Det blir H i kamp tolv.

