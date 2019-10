Skadeskutt United-lag får trøbbel på kunstgress

Det er et velfylt oddsprogram vi har foran oss denne torsdagen. De 24 kampene fra den andre runden i Europa League dominerer naturlignok oddsprogrammet, men det spilles også et par kamper fra Segunda Division i Spania. På ishockeyfronten spilles det full runde i Get-igaen og i SHL i Sverige, og natt til fredag debutere Mats Zuccarello for Minnesota Wild i NHL på bortbanee mot Nashville Predators. Ellers spilles det syv andre kamper fra NHL natt til fredag.

AZ Alkmaar - Manchester United 2,90 - 3,10 - 2,20 H (spillestopp kl. 1850)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

AZ Alkmaar sin første kamp i Europa League ble en thriller, da de spilte 2-2 mot Partizan Beograd i Serbia. Med tanke på at de spilte med ti mann i en og en halv omgang, så var ett poeng i den serbiske hovedstaden et meget sterkt resultat av Æresdivisjon-laget.

Nå skal nederlenderne, som har nordmennene Fredrik Midtsjø og Jonas Svendsen i stallen, prøve å dra fordel av Manchester Uniteds svake form.

For halvannen uke siden tapte de borte mot West Ham i Premier League, deretter måtte de ha straffesparkkonkurranse for å slå ut Rochdale i ligacupen. På mandag klarte bare 1-1 mot Arsenal hjemme på Old Trafford. Dermed ligger Ole Gunnar Solskjær sine menn helt nede på tiendeplass i Premier League. United vant den første kampen i Europa League mot Astana 1-0, men det var ingen overbevisende match av United-reservene.

Manchester United går inn i en tøff periode. Seks av de syv neste kampene i alle turneringer spille på bortebane, og det gir ikke grunn til optimisme. Ole Gunnar Solskjær har ikke ledet klubben til tre poeng utenfor Old Trafford siden februar. Uniteds ene hjemmekamp i løpet av de neste ukene er mot serieleder og erkerival Liverpool.

Neste oppgave for De røde djevlene er torsdagens europaligamøte med AZ Alkmaar i i Europa League. Manchester United offentliggjorde onsdag troppen som drar til Nederland.

Disse er med: David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant; Diogo Dalot, Victor Lindelof, Harry Maguire, Axel Tuanzebe, Marcos Rojo, Brandon Williams; Scott McTominay, Nemanja Matic, Fred, James Garner, Andreas Pereira, Juan Mata, Jesse Lingard, Angel Gomes, Daniel James; Tahith Chong, Marcus Rashford, Mason Greenwood.

Det betyr at Paul Pogba, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw og Anthony Martial er ute. Alle fire har slitt med skader i det siste, men Paul Pogba har vært tilbake på banen. Klubben skriver derimot at franskmannen må gjennom flere tester før han kan spille igjen.

Manchester Evening News opplyser også at Ashley Young er igjen hjemme, og den vanligvis velinformerte lokalavisen antyder at Marcus Rashford kan bli spart i denne kampen.

Solskjær valgte å spille med et reservepreget lag mot Astana hjemme på Old Trafford i den første runden. Også i Nederland vil han gi unge talenter og spillere som har slitt benken sjansen fra start. I følge Manchester Evening News vil United trolig stille med denne startelleveren mot AZ Alkmaar: Romero; Dalot, Tuanzebe, Maguire, Rojo; Fred, Matic; Lingard, Gomes, Chong; Greenwood.

Med den lagoppstillingen virker det ikke som Solskjær satser på Europa League. AZ har en gyllen mulighet til å ta tre poeng hjemme.

Manchester United spilte så sent som på mandag, og flere sentrale spillere sliter med skader. Pogba spiller ikke denne kampen, og Ole Gunnar Solskjær vil hvile andre nøkkelspilere for å unngå skader på kunstgresset i Nederland. Jeg synes AZ-seier til 2,90 i odds er interessant. Spilestopp klokken 1855.

Klikk på denne lenken for å levere dette spillet!

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset