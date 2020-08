Skal det endelig lykkes for Lillestrøm?

To poeng på de siste fem kampene er langt unna opprykksform. Skal Lillestrøm henge noenlunde med i kampen om opprykk er det kun tre poeng som er godt nok i kveld når laget gjester KFUM Oslo.

Lillestrøm fikk en fin start på tilværelsen i OBOS-ligaen med full pott etter to kamper, men så kom motgangen. To poeng på de fem siste er langt unna noe som kan vitne om opprykkstendenser. I kveld er kun tre poeng godt nok!



KFUM Oslo - Lillestrøm B 2,20 (spillestopp 18:55)

OBOS-ligaen. Rundens TV-kamp tirsdag fra OBOS er oppgjøret mellom KFUM og opprykksfavoritt Lillestrøm som har vært en gedigen skuffelse i år. KFUM Oslo lå tidlig under med to borte mot tabelljumbo HamKam i forrige runde, men fikk med seg ett poeng hjem til hovedstaden i kampen som til slutt endte 2-2. De ligger dermed på 7. plass med tolv poeng etter at sju kamper er spilt og resten av lagene spilte i går, mandag. Har pene 3-1-0 på de fire første hjemme på KFUM-Arena.



Lillestrøm var manges soleklare opprykksfavoritt i OBOS-ligaen 2020 og etter to seire på de to første kampene var det ogsås mange som trodde at den uvanlige tilværelsen på nivå to skulle bli av det kortvarige slaget. To poeng på de siste fem er derimot skrekkelige tall for Åråsen-klubben som røk 0-2 hjemme mot Sogndal tirsdag for én uke tilbake. 1-2-1 på bortebane til nå.



Hver kamp framover for LIllestrøm blir svært viktig samtidig som det er en liten cupfinale for motstanderen. Vi tror Fulga reiser seg og vinner til anstendig odds i kveld. En B i hovedstaden.

