Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Skal være grønt lys på Arsenal

Spillsenter søndag: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Oddssingel PL: Liverpool kan ryke på Stamford Bridge

Oddssingel PL: United er for stor favoritt

Oddssingel Eliteserien: Bodø/Glimt er på vei ut av gullkampen

Oddssingel La Liga: Sevilla har jerngrep på Real Madrid

V75 Bro Park: Norske bankere i søndagens V75

Eurojackpot fredag: Nordmann vant 443,3 mill kr

Søndagens tippekupong består av to kamper fra Premier League, seks kamper fra Eliteserien, to kamper fra OBOS-ligaen, en kamp fra PostNord-ligaen og avsluttes med en kamp fra Bundesliga. Bonuspotten vokser igjen og er på ca 1,3 mill kr. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på hhv 96-rekker og 432-rekker.

NB! Onsdag er det ca 97 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

1. Arsenal - Aston Villa

Arsenal gjorde som ventet kort prosess med Eintracht Frankfurt i torsdagens bortekamp i Europa League og 3-0 var overbevisende. Har hatt en bra sesongstart, men selv om laget ledet 2-0 midtveis mot Watford sist søndag, skal Arsenal si seg fornøyd med at de berget ett poeng etter Watfords meget sterke andreomgang som sørget for 2-2. Spilte 2-2 også nest sist da hjemme mot Tottenham, men skulle vunnet den kampen. Bunnsolide 14-3-2 hjemme på Emirates forrige sesong. Alexandre Lacazette er fremdeles ute med skade.

Nyopprykkede Aston Villa har innledet omtrent som forventet og står med fire poeng på sine fem første seriekamper. Den eneste seieren kom hjemme mot Everton i tredje serierunde, begge bortekampene er tapt (1-3 mot Tottenham og 0-1 mot Crystal Palace). Midtbanespilleren Trezeguet er tilbake etter karantene, mens forvarsspilleren Matt Target er klar igjen etter en hamstringsskade. Jonathan Kodjia og James Chester er fortsatt ute.

Arsenal blir søndagskupongens største favoritt og vi ser ingen grunn til å spekulere mot the Gunners. H.

2. Chelsea - Liverpool

Etter en maktdemonstrasjon borte mot Wolverhampton forrige lørdag med 5-2 seier, kom Chelsea ettertrykkelig nede på jorden igjen da det ble 0-1 tap hjemme for Valencia i midtukens Champions League. Det er sånn det har vært for Chelsea i innledningen, høye topper og dype daler. Potensialet i dette unge Chelsea-mannskapet er derimot uomtvistelig. Totalt 2-2-1 på de fem første seriekampene, begge hjemmekampene er endt med poengdeling. N'Golo Kante er tilbake i trening og kan bli klar. Stortalentet Mason Mount må sjekkes nærmere kampstart.

Liverpool har gjort rent bord på sine fem første, men motstanden har heller ikke vært den tøffeste, kanskje bortsett fra hjemmekamp mot Arsenal da. Gikk på sesongens første tap mot Napoli borte i midtukens Champions League. Men gjorde uansett en solid bortekamp. Råsterke 13-5-1 på bortebane i fjorårssesongen. Divock Origi er friskmeldt, mens førstekeeper Alisson og Naby Keita begge er tilbake i trening, dog er de uaktuelle i dag. .

Det står 2-2-2 på de seks siste tilsvarende på Stamford Brigde og magefølelsen er at denne kan gå alle veier. HUB både på 96-rekkeren og på 432-rekkeren.

3. Mjøndalen - Rosenborg

De seks neste kampene er alle hentet fra Eliteserien. Kun to seire på de ti siste seriekampene for Mjøndalen (2-5-3), som dog fortsatt holder seg på sikker plass. Sterkt bortepoeng mot Haugesund sist søndag og med totalt 21 poeng, har Vegard Hansens lag kun to poeng ned til både kvalikplass og direkte nedrykk. Førstkommende onsdag har Mjøndalen hjemmekamp i kvartfinalen i cupen mot Haugesund og den kampen forstyrrer kanskje litt. Brukbare 3-4-3 hjemme på Isachsen stadion. Christian Gauseth er ute i en måneds tid etter å ha pådratt seg en lårstrekk.

Rosenborg tapte som ventet torsdagens gruppespillkamp borte mot LAK Linz og selv om det kun endte 0-1, var Rosenborg heldige som slapp unna med ettmålsseier. Men viser flott form i Eliteserien og er uten tap på sine ni siste kamper der (6-3-0). Ligger på 4. plass og har fortsatt ti poeng opp til serieleder Molde etter forrige serierunde, men er kun to poeng bak Odd på 3. plass. Svært moderate 2-4-4 på bortebane. Mike Jensen og David Akontola er begge fortsatt ute med karantene, ellers ingen nye skader for Rosenborgs etter torsdagens kamp mot LASK Linz.

Lagene møttes sist i Eliteserien i 2015-sesongen. Mjøndalen rykket ned etter den sesongen, men de slo Rosenborg 3-2 hjemme den sesongen. HB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

4. Lillestrøm - Kristiansund

Etter en bra periode med 3-1-1 på fem kamper, har Lillestrøm gått på to strake 1-3 tap nå. 1-3 hjemme mot Brann for tre uker siden og 1-3 borte mot Rosenborg forrige lørdag. Står med totalt 25 poeng og har ikke mer enn seks poeng ned til kvalikplassen og direkte nedrykk når det står igjen ni serierunder. Brukbare 5-1-4 hjemme på Åråsen. Ingen nye fravær eller karantener for Lillestrøm, men Daniel Gustafson kan være tilbake etter skade.

Etter en svak periode med kun to poeng på fire kamper, tok Kristiansund sin tredje strake seier når de fullt fortjent slo Brann 1-0 forrige søndag. Er a poeng med Brann på 5. plass og står med 32 poeng på sin sjetteplass og er i ferd med å gjennomføre nok en sterk sesong i Eliteserien. Men har sin klare styrke hjemme på Nordmøre også denne sesongen. Bortetallene er ikke bedre enn 3-3-5. Christopher Psyche var ikke med mot Brann, men kan være tilbake her.

0-0 og 2-0 i de to foregående sesongene på Åråsen i tilsvarende oppgjør. Lillestrøm unngår tap også denne gang. HU.

5. Odd - Sarpsborg

Odd har slitt voldsomt på bortebane de siste sesongene. 2-4-9 i 2017-sesongen, 3-4-8 i 2018-sesongen og 2-3-5 hittil i 2019-sesongen. Det er hele forklaringen på at Odd er i ferd med å melde seg ut av gullkampen denne sesongen. Etter 0-2 tapet borte for Viking forrige søndag, har Odd faktisk kun tatt to poeng på sine seks siste bortekamper. Hjemme i Skien går det veldig mye bedre og kun Rosenborg (1-1) og Molde (2-2) har reist herfra med poeng. De ni øvrige hjemmekampene er vunnet. Viktige Steffen Hagen er fortsatt ute, men stopperkollega Fredrik Semb kan være tilbake etter at begge var savnet mot Viking sist søndag. Elba Rashani har pådratt seg fire gule kort og soner følgelig karantene.

Sarpsborg 08 grep livbøylen hjemme mot formsvake Vålerenga mandag kveld og vant 1-0. Det var lagets første seier siden 16. juni og kun den tredje seieren for sesongen. Det var også nok til å ta seg opp på kvalikplassen, men kun målforskjellen skiller til Ranheim og Strømsgodset på de to nederste plassene. Samtidig er kun to poeng opp til Mjøndalen på sikker plass. Er ellers ferdigspilte mot alle topp fire-lagene, men må få opp poengfangsten på bortebane om det skal bli ny kontrakt. Kun fire poeng er tatt på ti spilte bortekamper (0-4-6). Geir Bakke kan glede seg over at både Joachim Thomassen og innleide Kyle Lafferty er tilbake etter karantene.

Sarpsborg har fått med seg poeng fra Skien tre av de fire foregående sesongene, men tapte 1-3 her i fjor (1-3-0). Vi tar sjanser i denne og står på en ugardert poengdeling. U.

6. Ranheim - Bodø/Glimt

Med kun en seier på de elleve siste seriekampene (1-3-7), falt Ranheim ned på direkte nedrykksplass etter Sarpsborg 08's 1-0 seier hjemme over Vålerenga mandag kveld. Ranheim som hadde en flott debutsesong i Eliteserien i fjor og blant annet hadde 8-4-3 på hjemmebane da, har ikke vært i nærheten av de taktene hjemme denne sesongen. Ranheim har faktisk den svakeste hjemmestatistikken av alle i Eliteserien (2-1-7). Daniel Kvande fikk sitt fjerde gule kort mot Godset og soner følgelig karantene. Ellers er det ingen endringer.

Bodø/Glimt hadde ikke marginene med seg i hjemmemøtet mot Stabæk sist søndag, men kom i det minste tilbake fra både 1-2 og 2-3 og berget ett poeng tre minutter på overtid. Mistet dermed terreng til serieleder Molde og er nå tre poeng, når det gjenstår ni serierunder. Har klart seg bra på bortebane også og 5-2-3 er slett ikke verst for normalt bortesvake Glimt. Amour Laoyuni er solgt til egyptiske Pyramids og har spilt sin siste kamp. Håkon Evjen er solgt til nederlandske AZ Alkmaar, men 19-åringen blir i Glimt ut sesongen.

0-0 i tilsvarende kamp i Trondheim forrige sesong. Vi tror mest på hjemmeseier i kveld. H på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

7. Tromsø - Strømsgodset

Tromsø var med for fullt spillemessig borte mot Molde sist søndag, men endte likevel opp med å tape 0-3. Tromsø hadde faktisk ballen mest i den kampen, men det er jo ikke noe nytt at Tromsø trives med ballen i laget. Sliter dog med målproduksjonen og har samtidig flest baklengsmål av alle i Eliteserien. Ligger utsatt til, men har fortsatt tre poeng ned til nedrykkstreken. 3-3-4 er ikke veldig imponerende hjemmestatistikk. Det skal ikke være nye skader eller karantener for TIL.

Strømsgodset vant den meget viktige sekspoengs-kampen hjemme mot Ranheim med 1-0, men ligger fortsatt sist på tabellen. Dog er det kun to poeng opp til Mjøndalen på sikker plass. Sleit veldig på bortebane i fjorårssesongen og vant kun to bortekamper da (2-6-7). Har levert enda svakere denne sesongen og kun tatt tre poeng på ti spilte bortekamper (0-3-7). Godset håper at keeper Martin Hansen blir klar igjen etter at han måtte ut mot Ranheim sist søndag.

8-3-1 på de tolv siste tilsvarende på Alfheim. 3-1 i tilsvarende forrige sesong. I mangel på gode sikkerkandidater, gir vi Gutan full tillit her. H.

8. Vålerenga - Viking

Totalt havari for Vålerenga etter at Ejuke ble solgt til Nederland. Etter den imponerende 6-0 seieren hjemme mot Bodø/Glimt 5. juli, har Vålerenga nå gått sju strake kamper uten seier og kun tatt tre poeng i denne perioden. Står dog fortsatt med sterke 5-3-2 hjemme på Intility Arena. Deyver Vega er ute med karantene for gule kort.

Viking var i ferd med å bli innblandet i nedrykksstriden etter 1-2 tapet borte for Bodø/Glimt 11. august, men har tatt 13 poeng på de fem spilte seriekampene etter det. Fire av disse er spilt hjemme i Stavanger, 2-2 mot Sarpsborg 08 i den eneste bortekampen som er spilt i denne perioden og har totalt svake 2-3-5 på bortebane. Viktige Zlatko Tripic soner karantene for gule kort søndag, men Bjarne Berntsen kan også glede seg over at både Kristian Thorstvedt og Samuel Fridjonsson er tilbake etter at begge sonet karantene mot Odd sist søndag.

Det står faktisk 1-2-2 på de fem siste tilsvarende i Oslo. Men med Tripic ute for Viking, tror vi på maks ett poeng for bortelaget. HU.

9. Aalesund - Notodden

Aalesund fikk Daniel Gretarsson utvist etter 56 minutter i hjemmekampen mot høytflyvende KFUM Oslo i midtukerunden i OBOS-ligaen. Da var stillingen 2-1 til hjemmelaget og Aalesund holdt stand helt inn. Dermed holder laget sin fenomenale hjemmestatitistikk med 11 seire på 11 hjemmekamper. Sju serierunder før slutt er det fortsatt 11 poeng ned til Sandefjord på 3. plass, så opprykket kommer stadig nærmere. Førstkommende torsdag venter hjemmekamp mot Viking i kvartfinalen i cupen, den kampen kan forstyrre litt.

Notodden var vårt utvalgte spill på Spillsenteret i onsdagens midtukerunde hjemme mot Kongsvinger og telemarkingene innfridde med 2-0 seier til flott odds. Tok dermed et viktig skritt vekk fra nedrykksstreken og er nå fire poeng klar av kvalikplassen. 4-1-7 på bortebane, legg merke til at en av de seirene var mot Start 22. juni med hele 3-0.

Aalesund vant tilsvarende kamp på Color Line med 3-0 i fjorårssesongen. H.

10. Sandnes Ulf - Raufoss

Etter tap mot topplagene Aalesund og Sandefjord, har Sandnes Ulf slått tilbake med to strake seire. Først 1-0 hjemme mot Notodden forrige søndag og onsdag komfortable 4-1 borte mot Tromsdalen. Har dermed avansert til 9. plass og står med 29 poeng og er kun fem poeng bak Kongsvinger på playoff. Svake 4-1-6 hjemme i Sandnes.

Nyopprykkede Raufoss er inne i en real formsvikt og har tapt sju av sine ni siste seriekamper. Ligger likevel på 7. plass med 34 poeng og kun målforskjellen skiller til Kongsvinger på playoff. Svært ustabile 5-0-6 på bortebane.

Notorisk ustabile lag som møtes i Sandnes her, det er nok lavest sjanse for poengdeling. HB.

11. Bryne - Moss

Den eneste kampen fra PostNord-ligaen på søndagens tippekupong og denne er fra avdeling 1. Bryne har hatt en skuffende sesong og seks serierunder før slutt, handler det bare om å ta nok poeng for ikke å bli inndratt i nedrykksstriden. Har vært elendige på bortebane og kun tatt to seire på ti bortekamper, men klart seg som vanlig vesentlig bedre hjemme på Jæren (4-4-2). Har seks poeng ned til Vidar under streken når det står igjen seks serierunder.

Heller ikke Moss har hatt noen stor sesong. De ligger på plassen foran Bryne, og har fire poeng mer. Ustabile 8-3-9 totalt og moderate 3-3-4 på bortebane. 2-1 seieren jhjemme mot Vidar sist helg sikret uansett ny kontrakt i divisjonen.

Det må være en bra sjanse for Bryne dette. H.

12. Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Kupongen avsluttes med en kamp fra tysk Bundesliga. Salgene av Sebastian Haller og Luka Jovic har uten tvil svekket hjemmelaget. Tapte som ventet gruppespillkampen hjemme mot Arsenal i Europa League torsdag, men 0-3 var ikke veldig imponerende. Har riktignok vunnet begge hjemmekampene i serien, men ettmålsseire mot hhv Fortuna Düsseldorf og Hoffenheim, er neppe egnet til å skremme søndagens motstander.

Borussia Dortmund var klart nærmest seieren hjemme mot Barcelona i tirsdagens første gruppespillrunde i Champions League, men måtte nøye seg med 0-0. Har tatt tre klare seire i Bundesliga, men røk overraskende på et 1-3 tap borte mot nyopprykkede Union Berlin i forrige bortekamp. 9-5-3 på bortebane i fjorårssesongen som endte med 2. plass.

2-2-0 på de fire siste tilsvarende i Frankfurt. Vi tror likevel ikke Dortmund taper i kveld. UB.

96-rekker:

1. Arsenal — Aston Villa H

2. Chelsea — Liverpool HUB

3. Mjøndalen — Rosenborg HB

4. Lillestrøm — Kristiansund BK HU

5. Odd — Sarpsborg 08 U

6. Ranheim — Bodø/Glimt H

7. Tromsø — Strømsgodset H

8. Vålerenga — Viking HU

9. Aalesund — Notodden H

10. Sandnes Ulf — Raufoss HB

11. Bryne FK — Moss H

12. Eintracht Frankfurt — Borussia Dortmund UB





432-rekker:

1. Arsenal — Aston Villa H

2. Chelsea — Liverpool HUB

3. Mjøndalen — Rosenborg HB

4. Lillestrøm — Kristiansund BK HU

5. Odd — Sarpsborg 08 U

6. Ranheim — Bodø/Glimt H

7. Tromsø — Strømsgodset H

8. Vålerenga — Viking HU

9. Aalesund — Notodden H

10. Sandnes Ulf — Raufoss HB

11. Bryne FK — Moss H

12. Eintracht Frankfurt — Borussia Dortmund UB