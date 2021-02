Ski-VM blir et gullrush for Norge

Norge tok 13 gull i ski-VM i Ramsau for to år siden. Torsdag innledes ski-VM i Obertsdorf og alt ligger til rette for et nytt norsk gullrush.

Torsdag starter ski-VM i Oberstdorf og det er norske gullsjanser mer eller mindre på samtlige 24 øvelser. Norge tok 13 gull i VM i Ramsau for to år siden, da var det kun 22 medaljeøvelser. Det er kommer til å bli tosifret antall gull også denne gangen.

Norge tar 9 eller flere gull - Ja - 2,00 (spillestopp torsdag kl 09.00)

Norsk Tipping har lagt ut en rekke forhåndspill til VM og antall gull er blant de mest spennende. I Ramsau for to år siden ble det altså tatt 13 norske gull. Therese Johaug vant gull på 10 km klassisk, 15 km skiathlon og 30 km fri teknikk, mens Maiken Caspersen Falla tok gull på sprint.

Therese Johaug er gullfavoritt på 15 km skiathlon, 10 km fri med intervall og på den klassiske tremila, samtidig som Norge også er en klar gullkandidat på stafetten. Det bør kunne ende med minst tre norske gull for langrennsjentene.

Blant langrennsgutta tok Norge samtlige seks gull i Ramsau for to år siden. Høsflot Klæbo vant sprinten, mens han og Emil Iversen tok gull i lagsprint. Sjur Røthe ble verdensmester i skiathlon, mens Martin Johnsrud Sundby ble gullvinner på 15 km klassisk. Norge vant også herrestafetten, mens Hans Christian Holund tok gull på femmila.

Både på sprint, lagsprint og stafetten er det stor norsk gullsjanse også denne gang. Så får vi se om de norske herreløperne kan hamle opp med Alexander Bolsjunov på de tre individuelle distanseøvelsene. Uansett bør det minst bli tre gull på langrennsgutta.

Klæbo blir VM-konge

Et annet forhåndsspill som må være interessant er om Johannes Høsflot Klæbo tar minst tre gull. Norges største gullhåp på herresiden er storfavoritt til å ta VM-gull på sprinten og han er også favoritt i lagsprinten med Emil Iversen. De tok VM-gull sammen for to år siden. Norge er også store favoritter til å ta gull på herrestafetten og Klæbo er også en liten gulloutsider på noen av distanseøvelsene.

2,10 på at Klæbo gjentar suksessen fra Ski-VM i Ramsau og tar tre gull er bra betalt og verd en liten innsats.

Egner Granerud er vår nye hoppyndling

Vi tok ingen VM-gull i hopp for menn i Ramsau for to år siden. Nå har vi Halvor Egner Granerud som storfavoritt både i liten og stor bakke og Norge er også forhåndsfavoritt i lagkonkurransen og det er ikke usannsynlig å forvente to norske gull i hopp for menn.

For jentene er det litt mer uvisst i hopp. Maren Lundby tok VM-gull for to år siden, men har ikke vært like god denne sesongen. Her har Norge kanskje større gullsjanse i laghoppingen.

I tillegg er mixed lagkonkurranse i hopp og Norge er en outsider i gullkampen også i denne øvelsen.

Jarl Magnus Riiber tar VM-gull

I kombinert kommer Jarl Magnus Riiber til VM som et av Norges største gullhåp. Han tok ett individuelt VM-gull i Ramsau (det var i normalbakke), mens Norge også tok gull for lag i normalbakke. Totalt er det fire kombinertøvelser, to individuelle og to for lag. Det bør kunne bli minst to norske gull på kombinergutta.



For første gang er det også VM i kombinert for kvinner. Her er Gyda Westwold Hansen et klart norsk medaljehåp.



Summerer vi opp dette litt "konservative" gullscenarioet for Norge, ender vi opp med ti norske gull. 2,00 i odds på at Norge minimum tar ni gull synes veldig sjenerøst og må være verd å sette en innsats på.



