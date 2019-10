Skjebnekamp for Norge på lørdagskupongen

Det er to EM-kvalifiseringskamper på lørdagens tippekupong og ti kamper fra League One og League Two. Innleveringsfristen er lørdag kl 15.55. Bonuspotten ble som kjent delt ut på midtukekupongen og det innebærer at det "kun" er ca 350 000 kr i denne på lørdagskupongen. Under kampanalysene finner du våre spilleforslag på henholdsvis 96-rekker og 432-rekker.

1. Norge—Spania

Norge var gode i 1-1-kampen mot Sverige. De viste at laget har vokst, at det er mange gode fotballspillere på dette laget, men også at de trenger litt mer tid. For enda en gang mistet de en ledelse i kvalifiseringen Nå må Norge etter all sannsynlighet ha poeng mot Spania på Ullevaal lørdag, slå Romania i Romania – hvis de skal ta en direkte EM-plass.

Spania leder gruppe F med 18 poeng etter seks seirer av seks mulige. Med fire kamper igjen er gjestene fra den Iberiske-halvøyen så godt som EM-klare, de er syv poeng foran Sverige på andreplass. Norge er på fjerdeplass - to poeng bak Sverige, ett poeng bak Romania. Selv om spanjolene har full kontroll på kvalikgruppen, vil de neppe slappe av her.

Spania har vunnet fire av de siste seks kampene mot Norge. To av de tre sist kampene mellom Norge og Spania har endt 2-1. Men: Norge viser fin form. Lars Lagerbäck sine menn er ubeseiret i de fem siste kampene. Problemet er at de kun vunnet to av de fem kampene. Norge er ikke sjanseløse hjemme på Ullevaal, til tross for at de bare har vunnet én av de siste tre hjemmekampene. Det norske laget har spennende spillertyper som kan lage problemer for spanjolene. Martin Ødegaard og Sander Berge blir sentrale i lørdagens match.

Spania mangler et par nøkkelspillere Barcelonas Jordi Alba er skadet. Det samme er Paco Alcacer, mens Álvaro Morata og Diego Costa kom ikke med. Spania har et et ekstremt offensivt lag, og klarer Norge å kontre på dem kan de få problemer. ars Lagerbäck har heller ikke tapt mot Spania hjemme. Han har spilt mot dem to ganger tidligere foran eget publikum. Det har endt med én seier og én uavgjort. Spania er naturlige favoritter, men Norge kan få med seg ett poeng. UB

2. Danmark—Sveits

Nummer to og nummer tre i gruppe D møtes når Danmark tar i mot Sveits i Parken lørdag. Det er en såkalt sekspoengskamp. Åge Hareides danske drenger ligger på andreplass, to poeng bak gruppeleder Irland. Sveits er bare ett poeng bak danskene, og alpenasjonen har spilt én kamp mindre enn de to lagene foran dem på tabellen. Dersom Sveits vinner lørdagens kamp, vil det være nesten dødt løp i toppen av gruppe D. Det er enkelre sagt enn gjort.

Åge Hareides mannskap er ubeseiret i de elleve siste kampene, men danskenes manglende evne til å vinne kamper gir grunn til bekymring. Danskene har nemlig spilt uavgjort i seks av de elleve siste kampene. De spilte blant annet 3-3 mot Sveits på bortebane i mars. I likhet med danske er også Sveis ubeseiret i de fire gruppespillkampene. De har vunnet to og spilt uavgjort to kamper. Sveits vet at de være i en god posisjon til å ta andreplassen i gruppen, dersom de unngår tap lørdag. Med det i tankene tror jeg manager Vladimir Petković vil komme med et defensivt lag til København.

Det velorganiserte sveitsiske laget har kun tapt tre av de siste 13 bortekampene, og jeg tror de har den taktiske disiplinen og spillermateriellet til å unngå tap i Parken lørdag. Danmark har vært en spesialist i å spille uavgjort. Fem av de siste syv kampene de har spilt siden november i fjor har endt med poengdeling. At lørdagens kamp også ender med poengdelingen er ganske sannsynlig. Sveits er dyktige på å holde tett bakover på bortebane, og de kan godt få med seg et poeng fra København. Dansken har også en utfordring offensivt. Sveitsernehar nemlig sluppet inn ett mål eller mindre i ti av de siste 13 kampene. Vi tror denne kampen er åpen. Vi spiller HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

3. Blackpool—Rotherham United

Opprykksjagende Blackpool klarte bare 0-0 mot bunnlaget Bolton tidligere denne uken, men de ligger fortsatt på fjerdeplass på League One-tabellen. Vertene er kun tre poeng bak en direkte opprykksplass, så stemningen er god på Bloomfield Road. De burde ha selvtilliten i orden før lørdagens hjemmematch mot Rotherham som rykket ned sist sesong. De har nemlig vunnet tre av de siste fem hjemmekampene så langt denne sesongen.

Rotherham strever etter nedrykket til League One. De ligger på nedre havdel av tabellen med 15 poeng på de ti første kampene. Lager har riktignok kun tapt én av de fem siste kampene, men to av kampene har endt med poengdeling. På bortebane har de bare tatt ett poeng på de tre siste kampene.

Blackpool på sin side vant forrige hjemmekampen 2-1 mot Lincoln City, og de står med 3-1-1 på Bloomfield Road så langt denne sesongen. Problemet er at de har vært svake defensivt. Laget fra badebyen ved irskesjøen har sluppet inn fire mål på de fem siste hjemmekampene. De har sluppet inn 1,2 mål i snitt per kamp foran egne fans. Det gir grunn til bekymring i Blackpool-leiren siden Rotherham har scoret i fire av sine fem bortekamper. Blackpool har en dårlig statistikk på hjemmebane mot nettopp Rotherham. De har ikke vunnet noen av de siste fire hjemmekampene mot dem. Sist Blackpool vant hjemme mot Rotherham var i 1997. Det begynner å bli en stund siden. Jeg tror ikke de vinner denne gangen heller. UB

4. Bristol Rovers—Milton Keynes Dons

Klarer manager Paul Tisdale å snu den dårige trenden for MK Dons? Gjestenee ligger på 17.-plass med tolv poeng, men de har tapt de fire siste kampene og er nå kun seks poeng foran AFC Wimbledon som er under nedrykksstreken. Plassen på tredje nivå i engelsk fotball kan fort være i fare, så presset er stort før lørdagens bortekamp mot Bristol Rovers.

Hjemmelaget ligger på åttendeplass, og etter fem kamper på rad uten tap har de en playoffplass innen rekkevidde. De har faktisk kun tapt én av de siste åtte kampene, så MK Dons får det ikke lett. Gjestene tapte hele 3-0 hjemme mot Burton forrige helg, og det var antakeligvis den svakeste kampen de har spilt så langt denne sesongen. The Dons kan fort være i nedrykksgjørmen før de aner ordet av det. De har en tricky match mot Coventry neste helg, og deretter venter et Rochdale-lag som kjemper for å overleve i divisjonen.

Bristol Rovers har vunnet tre av de fire siste kampene. I forrige serierunde tok de en imponerende 1-0-seier mot Rotherham som rykket ned fra Championship etter sist sesong. Det virker som de har funnet formen, og det er dårlig nytt for MK Dons. Gjestene har tapt tre av fire kamper på bortebane denne sesongen. De har sluppet inn syv mål på bare fire bortekamper, og de har tapt syv av elleve League One-kamper denne sesongen.

Bristol Rovers vant begge kampene sist disse to lagene spilte i samme divisjon i 2017-2018-sesongen, og de skal vinne greit her. H

5. Peterborough United—Lincoln City

Peterborough har vist glimrende form på hjemmebane så langt denne sesongen. De står med 3-1-1 og 15-7 i måforskjell. Bare Wycombe scorer mer enn dem foran egne fans. The Posh har tatt 18 poeng på de elleve første kampene, og de er kun ett poeng bak Sunderland som ligger på playoffplass. Forrige helg rotet de vekk en 2-0-ledelse mot serieleder Wycombe, og kampen endte til slutt 3-3. Opprykkskvalifisering virker å være et realistisk må for klubben denne sesongen, spesielt hvis de fortsetter å imponerer hjemme på ABAX Stadium.

Nyopprykkede Lincoln City toppet tabellen etter en drømmestart på sesongen med tre seire på rad, men etter seks tap på de ni siste kampene har de falt ned til ellevteplass. De fikk en opptur sist helg, da de slo opprykksjagende Sunderland 2-0, men det var hjemme. På bortebane har Lincoln vært svake. De står med 1-1-4 og 7-10 i målforskjell.

Gjestene har sluppet inn det første målet i hele 83 prosent av bortekampene, og de har 1,67 baklengsmål i snitt så langt. Siden Peterborough har tre seire på rad hjemme, og har scoret tre mål i snitt på ABAX Stadium, er det vanskelig ikke å gi dem tilit i denne kampen. H

6. Oxford United—Doncaster Rovers

Disse to lagene ligger på henholdsvis niende- og tiendeplass før helgens kamper. Etter en treg start har Oxford nå funnet formen. De er ubeseiret i de fem siste kampene, hvor de har tatt elleve av 15 mulige poeng, og lørdag har de med seier en mulighet til krype enda nærmere playoffsonen.

Doncaster har ennå ikke vunnet på bortebane denne sesongen. Alle tre bortekampene så langt denne sesongen har endt uavgjort. Laget som var tapende semifinalister i playoffen sist sesong har kun vunnet én av de siste fem kampene. Forrige helg tapte Doncaster 1-2 hjemme mot Portsmouth. Gjestene har kun vunnet én av de siste ti bortekampene, og jeg tror de går på sitt andre strake tap lørdag.

De møter et Oxford-lag som er i dytten. De har scoret elleve ganger på de tre siste kampene. Laget fra universitetsbyen scoret 24 mål på tolv kamper, tolv av målene har kommet i de fem siste kampene. Jeg tror at Oxford-oppturen fortsetter lørdag. De scorer jevnt og trutt på hjemmebane. Der har de scoret to mål i fem av de siste syv kampene i League One. Siden Oxford har holdt nullen i fire av de fem siste kampene, tror jeg Doncaster får en tøff oppgave på Kassam Stadium. For tøff. H

7. Rochdale—Accrington Stanley

Disse to lagene er tabellnaboer like over nedrykksstreken i League One. Rochdale ligger på 19.-plass, fire poeng foran AFC Wimbledon som er under nedrykksstreken, mens Accrington er på 18.-plass med ett poeng mer enn vertene.

Rochdale fikk en brukbar start på sesongen, men har fullstendig kollapset de siste ukene. De har tapt fire av de fem siste kampene. Lørdag kommer Accrington til Spotland, men å spille på hjemmebane har ikke vært noen fordel for Rochdale denne sesongen. De har nemlig fortsatt til gode å vinne foran egne fans. Statistikken viser 0-3-2 og 3-7 i målforskjell. I forrige serierunde ble det 2-3-tap mot AFC Wimbledon, men Dale har vist at de kan spille bra fotball denne sesongen. De spilte tross alt 1-1 mot Manchester United etter ordinær spilletid i ligacupen. Det tyder på at de kan snu den negative trenden.

Etter en forferdelig start på sesongen, har Accrington Stanley begynt å plukke poeng de siste ukene. De er ubeseiret i de fire siste kampene, men tre av kampene har endt uavgjort. Gjestene spilte på seg selvtillit i midtuken, da de slo Oldham i EFL Trophy-turneringen. Accrington har slitt på bortebane. De kun vunnet én av seks bortekamper så langt. Men Rochdale har heller ikke noen god statistikk på hjemmebane, men det dårligste laget de har møtt hjemme så langt er Lincoln som ligger på ellevteplass. I de to siste kampene har de tapt mot Wycombe aog Sunderland, så burde kunne slå et lag som sliter.

Rochdale har en bra statistikk mot Accrington. De slo dem blant annet i begge kampen sist sesong. Vertene har vunnet seks av de siste syv kampene mellom disse to lagene. Historien gjentar seg her. HU

8. Southend United—AFC Wimbledon

Begge lagene ligger under nedrykksstreken før helgens kamper. Southend er på 22.-plass med kun fire poeng, mens AFC Wimbedon ligger på plassen foran med med seks., mens Bolton ligger helt på bunn med minus åtte poeng.

Southend fikk en katastrofal start på sesongen, og manager Kevin Bond trakk seg i starten av september. Da hadde klubben lidd seks strake nederlag. Nå er den tidligere Barcelona- og Celtic-angriperen Henke Larsson aktuell som ny manager i klubben. Svensken har vært i samtaler med Southend, og han er sammen med vikarmanager Gary Waddock en av fem aktuelle kandidater til jobben.

Wimbledon har vist tegn til bedring den siste tiden. De vant 3-2 mot Rochdale forrige helg, og i midtuken fulgte de opp med å slå Leyton Orient 3-0 i EFL Trophy-turneringen. De ser oppover tabellen nå, mens Southend sliter med sevtilliten etter tre tap på rappen. Både Wimbledon og Southend har store problemer defensivt. Vertene har sluppet inn 2,5 mål i snitt per kamp ti nå, og de har ikke klart å hode nullen på hjemmebane i ligaen så langt. Faktisk har de ikke hodt nullen i de 15 siste hjemmekampene. The Dons lekker også. De har sluppet inn to mål i snitt på de seks siste bortekampene.

Wimbledon har tapt alle bortekampene hittil, men de viser positive tendenser. Jeg tror de kan ta sin første borteseier for sesongen på Roots Hall. Vertene har tapt fire av fem her. Vi spiller B på 96-rekkeren og HB på 432-rekkeren.

9. Exeter City—Forest Green Rovers

Toppoppgjør i League Two. Disse lagene ligger henholdsvis på andre- og førsteplass på League Two-tabellen etter tolv kamper. Begge lagene gikk videre i EFL Trophy-cupen i midtuken. Exeter City vant 2-0 mot Newport County onsdag, mens Forest Green, som spilte tirsdag kveld i cupen, trengte straffespark for å slå ut Coventry City.

All statistikk som er å oppdrive tyder på at lørdagens kamp mellom Exeter og Forest Green blir en målfattig affære. Det har vært scoret under 2,5 mål i to av de tre siste kampene mellom disse to klubbene, og da lagene møttes i mai endte kampen 0-0.

Både Exeter og Forest Green viser fin form, så jeg forventer at det blir 90 jevnspilte minutter på St James Park. Exeter har kun tapt én av de siste seks kampene, mens Forest Green er ubeseiret i sine seks siste kamper. Før lørdagens kamp er det kun ett poeng som skiller de to lagene på tabellen.

Forest Green har kun vunnet én av de siste ni kampene på St James Park, men fire av kampene her har endt med poengdeling. Det lukter uavgjort av denne matchen, men dette er såpass åpent at vi velger å bruke helgarderingen her. HUB

10. Carlisle United—Crewe Alexandra

Carlisle er ute av form. De tapte 0-1 borte mot Newport County sist helg, og har dermed kun vunnet én av de siste fem kampene i ligaen og cupen. Crewe på sin side er ubeseiret i de fire siste kampene etter at de spilte 1-1 hjemme i toppoppgjøret mot Exeter forrige helg.

Gjestene kjemper om en direkte opprykk denne sesongen. De ligger før helgens kamper på fjerdeplass med 23 poeng, ett poeng bak serieleder Forest Green.

Carlisle befinner seg nede på 18.-plass, men det er bare seks poeng opp til en playoffplass. Vertene har hatt et godt tak på Crewe. De har vunnet fire av de fem siste kampene mot dem i alle turneringer, men det eneste tapet kom i februar. Da vant Crewe 2-1. Resultatene til klubbene den siste måneden indikerer at det blir en målfattig affære på Devonshire Park. Det har vært scoret under 2,5 mål i tre av Carlisle sine seks siste kamper, og det samme er tilfelle for Crewe. Hjemmelaget har faktisk gått målløse av banen i to av de siste fire ligakampene, mens Crewe har scoret i alle de seks siste kampene sine. Gjestene er klare favoritter i lørdagens kamp mot et formsvakt Carlisle-lag. B

11. Swindon Town—Plymouth Argyle

En sterk start har alltid vært en viktig ingridiens for å få en god sesong, men like viktig er det å kunne endre på måten man spiller når de andre lagene har avslørt hvordan man opptrer. Både Swindon og Plymouth har opplevd en dupp i formen de siste ukene etter en bra start.

Swindon fikk en pangstart, men nå har de én seier på de fem siste kampene i alle turneringer. De har nå falt ned til syvendeplass, og Jan Åge Fjørtofts gamle arbeidsgiver er i ferd med å glippe playoffplassen i League Two. Sist helg tapte de 1-2 mot Bradford. Dermed har de to tap på rad før lørdagens match mot Plymouth.

Gjestene virker å være på vei opp. Plymouth har vunnet de to siste bortekampene sine, inkludert en 3-0-seier mot Swindon i EF Trophy-turneringen i midtuken. Med en 2-2-kamp mot Scunthorpe United melom de to kampene, og en 1-0-seier mot Mansfield, har Argye all grunn til å være optimistisk før lørdagens bortekamp. De seks siste kampene mellom disse to lagene har endt med tre seire til hver. Begge lagene trenger poeng for å henge med i playoffsonen. Denne matchen blir tett og jevn. Heller mest mot B, men utelukker ikke at det kan bli poengdeling. Det er lite som skiller lagene. Vi spiller UB på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Stevenage—Grimsby Town

Alle lag håper å få en god start på sesongen. De vet at en svak start kan ødelegge hele sesongen. Stevenage-fansen vet at de må snu den dårlige trenden kjapt, og de har en god mulighet til å ta sesongens første trepoenger mot Grimsby Town som har fått en flying start.

Stevenage er fortsatt tabelljumbo i League Two etter å ha tapt 1-3 mot Colchester sist lørdag. Jason Cowley sendte bunnlaget i ledelsen i det 17. minutt, men de rotet vekk ledelsen i løpet av de siste 45 minuttene. Colchester utlignet i starten av andre omgang, og de tok ledelsen da det gjensto åtte minutter av kampen. Det betyr at Stevenage sammen med Bolton og Watford er de tre eneste lagene i de fire øverste divisjonene i England som ennå ikke har vunnet en ligakamp denne sesongen.

Stevenage har kun tatt fem poeng på de tolv første kampene, men i midtuken var problemene i ligaen glemt da de slo Wycombe Wanderers i EFL Trophy. Det var et lite pusterom for dem.

Grimsby er nok ganske fornøyd med starten på sesongen, men de vil prøve å slå tilbake så raskt som mulig etter at Krystian Pearce sin sene scoring sørget for at Mansfield vant 1-0 på Blundell Park. Mansfield var da redusert til ti mann etter at Hayden White fikk rødt kort halvveis ut i andre omgang, men Grimsby klarte ikke å utnytte overtallet. Dermed falt the Mariners ned til niendeplass i ligaen. Vertene er ikke i form, og jeg tror det er lite sannsynlig at de tar sin første trepoenger her. Grimsby tapte sist, men de har imponert denne sesongen. På bortebane har tatt ti poeng på seks kamper. Ingen grunn til å kaste vekk en gardering her. Grimsby blir en av våre sikre på lørdagskupongen. B

Sportspills 96-rekker

1. Norge—Spania UB

2. Danmark—Sveits HU

3. Blackpool—Rotherham United UB

4. Bristol Rovers—Milton Keynes Dons H

5. Peterborough United—Lincoln City H

6. Oxford United—Doncaster Rovers H

7. Rochdale—Accrington Stanley HU

8. Southend United—AFC Wimbledon B

9. Exeter City—Forest Green Rovers HUB

10. Carlisle United—Crewe Alexandra B

11. Swindon Town—Plymouth Argyle UB

12. Stevenage—Grimsby Town B

Sportspills 432-rekker

1. Norge—Spania UB

2. Danmark—Sveits HUB

3. Blackpool—Rotherham United UB

4. Bristol Rovers—Milton Keynes Dons H

5. Peterborough United—Lincoln City H

6. Oxford United—Doncaster Rovers H

7. Rochdale—Accrington Stanley HU

8. Southend United—AFC Wimbledon HB

9. Exeter City—Forest Green Rovers HUB

10. Carlisle United—Crewe Alexandra B

11. Swindon Town—Plymouth Argyle HUB

12. Stevenage—Grimsby Town B