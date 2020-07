Skjebnekamp mellom West Ham og Watford

West Ham og Watford er tre poeng klar av nedrykksstreken i Premier League og lever begge godt med ett poeng i kveldens kamp på London Stadium.

Både West Ham og Watford er involvert i nedrykksstriden før kveldens meget viktige kamp på London Stadium.

West Ham - Watford U 2,80 (spillestopp kl 20.55)

En meget viktig kamp i nedrykksstriden i Premier League. Begge disse lagene står med 34 poeng og har tre poeng ned til Bournemouth og Aston Villa under streken.

West Ham favoriseres av at de har klart best målforskjell og lever forsåvidt godt med ett poeng i kveld. Da vil de ha fire poeng ned når to serierunder gjenstår. Og av alle ting så har West Ham hjemmekamp mot Aston Villa i siste serierunde. Robert Snodgrass og Felipe Anderson er fortsatt ute. 2-1-3 på de seks siste seriekampene for West Ham, svake 5-3-9 totalt på hjemmebane.

Watford med kun fire plussmål bedre enn Bournemouth og har tøffe kamper mot hhv Manchester City hjemme og Arsenal borte i de to siste. Daryl Janmaat, Gerard Deulofeu og Isaac Success er fortsatt ute med skader, men ingen nye skader eller karantener for bortelaget. Også Watford med 2-1-3 på de seks siste seriekampene, og særdeles svake 2-4-11 på bortebane.

For sikkerhets skyld står det 2-0-2 i de fire siste tilsvarende. Ett poeng er ingen krise for noen av lagene i kveld og uavgjort blir vårt anbefalte spill.

