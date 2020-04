Skrap frem påskestemningen

Finn frem din indre kylling! Har du spist opp marsipanen og vunnet i Yatzy? Fortvil ikke. PåskeFlax er nyklekket og klar til å skrapes.

Igjen pryder Norsk Tippings særegne påskekylling PåskeFlax-loddet og loddet har 4 spill med 23 sjanser til å vinne, og toppremien er 500 000 kroner.

Her kan du skrape PåskeFlax på nett

En fjær kan bli til fem høns?

I snitt er premie på hvert andre lodd. Men før en fjær kan bli til fem høns, tar vi en rask gjennomgang av mulighetene i årets utgave av PåskeFlax.

I år kan du:



1) Skrape skrapefeltet, finn et antall like symboler og vinne.



2) Skrape frem et antall like beløp og vinne beløpet.



3) Skrape frem Vinnertall under Dine tall og vinne tilhørende beløp.



4) Skrape frem Dine bokstaver på spillebrettet og finne 3 eller flere ord for å vinne. Det er premie for 3 til 10 ord (har du hele ti ord så vinner du toppremien).

Norsk Tippings PåskeFlax-tips

PåskeFlax kan passe bra som premie til årets familieaktiviteter. PåskeFlax i påskeegget er en klassiker, eller så kan man skrape i ro og mak i godstolen.

(Vinnersannsynligheten for toppremien i PåskeFlax er 1:350.000.)