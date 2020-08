Det ble ny bil for en heldig skrapeglad kvinne i sommer.

En kvinne i 40-årene fra Tromsø trodde knapt det hun så da det ene etter det andre bilsymbolet dukket opp på mobilskjermen.

På kvelden torsdag 30. juli kjøpte kvinnen loddet.

- Jeg hadde noen kroner på spillekontoen, så jeg testet et BilFlax-lodd. Da jeg så at det plutselig var tre symboler på skjermen fikk jeg frysninger, sa kvinnen om opplevelsen.

Ekstra overrasket

Kvinnen kan fortelle at sjokket ble ekstra stort:

- Jeg har nesten ikke fått sovet noe i natt, jeg har tenkt at dette ikke kunne være sant. Jeg bruker ikke å ha særlig flaks på sånne ting, så jeg ble nok litt ekstra sjokkert og overrasket.

De digitale loddene tilbys i form av en umiddelbar trekning, slik at sannsynligheten for å vinne er den samme hver gang og antall biler som kan vinnes på digitale Flaxlodd har ikke et øvre tak.

Vinnersannsynlighet Flax

Flax tilbys både som fysiske og digitale skrapelodd. Det er en rekke forskjellige Flax-lodd - fysisk og digitalt - med forskjellige spillegenskaper, premiestiger og forskjellig vinnersannsynlighet.

Fysisk Flax er trykt opp i opplag, og er et forhåndstrukket lotteri. Vinnersannsynligheten for toppremie i hvert enkelt spill vil da være antall lodd som er trykket opp delt på antall toppremier som er fastsatt. Et eksempel: I MillionFlax er vinnersannsynligheten for toppremien på 1 million kroner 1:600.000. Det betyr at det i gjennomsnitt vinnes en toppremie for hver gang det er solgt 600.000 lodd. Vinnersannsynligheten for toppremiere og øvrige premier er trykket bak på hvert lodd.

Digitale Flax-lodd tilbys i form av en umiddelbar trekning på nett/mobil/app. Det betyr at vinnersannsynligheten er den samme hver gang det spilles, ikke gjennomsnittlig som hos fysiske Flax-lodd.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019 (alle typer Flax-lodd): 9 049 408

Antall førstepremieutbetalinger 2019 (i lodd med toppremie på 1 million kroner eller mer: i 2019: 45

Antall millionærer i 2019: 45

Høyeste premieutbetaling i 2019: 4 800 000 kr (Flax for livet)