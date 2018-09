Skyhøy bonuspott på midtukekupongen

Det er en vidunderlig midtukekupong vi har foran oss. Det er seks kamper fra den første gruppespillrunden i Champions League og det er seks kamper fra den første gruppespillrunden i Europa League. Både Rosenborgs bortekamp mot Celtic og Sarpsborg 08s bortekamp mot Besiktas er blant de tolv utvalgte kampene. Champions League-kampene spilles onsdag, mens Europa League-kampene spilles torsdag. Innleveringsfristen er onsdag kl 20.55. Bonuspotten er på skyhøye 3,3 mill kr. Under kampanalysene finner du hhv vårt 96-rekkers forslag og vårt 432-rekkers forslag.

1. Real Madrid - Roma

Midtukekupongen innledes med et meget interessant oppgjør i Madrid. Real Madrid tok altså sin tredje strake tittel i Champions League da de slo Liverpool i finalen i mai. Det var den trettende ganger Real Madrid vant Serievinnercupen/Champions League og det er det ingen andre lag som straffer i Europa. Cristiano Ronaldo har som kjent forsvunnet til Juventus, ellers er det stort sett kjente fjes som kommer til å utgjøre startoppstillingen ril Real madrid onsdag kveld. Gikk på sitt første poengtap i serien i helgen, da det ble 1-1 borte mot Athletic Bilbao. Manager Julen Lopetegui har ingen merkbare fravær i sin tropp.

Roma tok seg meget overraskende til semifinale forrige sesong, men der kom laget til kort mot Liverpool. Har mistet Radja Nainggolan og Kevin Strootman, men Steven Nzonzi, Javier Pastore og Justin Kluivert er solide tilvekster. Men har ikke fått sving på sakene i Serie A hittil, kun i åpningskampen borte mot Torino er det blitt seier (1-0). De tre neste seriekampene har kun gitt to poeng (3-3 og 2-2 hjemme mot Chievo). Javier Pastore er uaktuell til onsdagens kamp, ellers har ikke trener : Eusebio Di Francesco noen fravær.

Roma har et solid høyeste nivå, men normalt fikser Real Madrid tre poeng her. H.

2. Valencia - Juventus

Ingen pangstart for Valencia i serien denne sesongen. Gjorde en flott seriepremiere hjemme mot Atletico Madrid (1-1), men har deretter skuffet med 0-2 tap borte for Espanyol, 2-2 borte mot Levante og fikk ikke hull på Real Betis hjemme i helgen (0-0). Goncalo Guedes, Geoffrey Kondogbia, Kevin Gameiro og Michy Batshuayi er alle hentet inn denne sommeren og mannskapsmessig ser det bra ut for laget som endte på 4. plass i La Liga forrige sesong. Hadde da sterke 13-3-3 hjemme. Geoffrey Kondogbia måtte ut med skade mot Betis og blir trolig ikke klar til denne.

Juventus står med to finaletap de fire siste sesongene, men har altså hentet Cristiano Ronaldo før denne sesongen. Gianluigi Buffon har som kjent forlatt klubben til fordel for PSG, mens Leonardo Bonucci er tilbake etter en gjestevisitt i Milan. Har innledet Serie A med fire strake seire denne sesongen, uten at det har sprudlet av laget foreløpig. Søndag åpnet Cristiano Ronaldo målkontoen med å score begge målene i 2-1 seieren mot Sassuolo. Juventus har ingen vesentlige fravær.

Valencia har fått dårlig betalt i La Liga hittil, og Juventus har ikke vært på sitt aller beste i Serie A enda. Vi helgarderer. HUB.

3. Benfica - Bayern München

Benfica er en gjenganger i gruppespillet, men tapte faktisk alle sine seks gruppespillkamper forrige sesong. Tok seg til kvartfinalen i 2015/16-sesongen. Ble toer etter Porto i den hjemlige serien forrige sesong, og har innledet med ti poeng på de fire første seriekampene denne sesongen. Sébastien Corchia og Tyronne Ebuehi mangler.

Bayern München har vært totaldominerende i tysk fotball de siste sesongene og var hele 21 poeng foran Schalke 04 på andreplass ved sesongslutt i Bundesliga i vår. Har innledet med tre strake seire denne sesongen. Har vært i semifinalen i Champions League fire av de fem siste sesongene og er storfavoritt til gruppeseieren. Niko Kobac er ny trener. Corentin Tolisso skadet seg i helgens seriekamp og blir ute i månedsvis, også Kingsley Coman er ute med langtidsskade. Mats Hummels og Leon Goretzka er begge usikre.

Benfica er normalt gode på hjemmebane i Europa, men vanskelig å se at laget maks kan ta mer enn ett poeng mot sterke Bayern. UB.

4. Manchester City - Lyon

Manchester City har fortsatt ikke klart å ta seg til finale i Champions League de siste årene, til tross for et slagkraftig mannskap. Semifinale i 2015/16- sesongen er best foreløpig. Forrige sesong røk som kjent laget ut i kvartfinalen mot Liverpool. I Premier League har laget åpnet solid med 13 poeng på de fem første seriekampene. Poengtapet kom borte mot Wolverhampton i tredje serierunde (1-1). Er kruttsterke hjemme på Etihad og noterte 16-2-1 i fjorårets gullsesong. Alle tre hjemmekampene denne sesongen er vunnet med sterke 11-2 i målforskjell. Kevin de Bruyne er som kjent ute med langtidsskade, mens Sergio Aguero og Benjamin Mendy begge er usikre.

Lyon står med 2-1-2 på sine fem første seriekamper i Ligue 1 og har vel åpnet litt svakere enn forventet. Tapene er kommet borte mot Reims (0-1) og hjemme mot Nice (0-1). I helgen måtte laget nøye seg med 2-2 borte mot Caen. Mannskapsmessig ser det uansett veldig bra ut for Lyon som har deltatt i Europa League fire av de fem siste sesongene. Men var med i gruppespillet i Champions League sesongen 2015/16, men lyktes ikke å ta seg videre da. Spissen Amine Gouiri er fortsatt ute.

Det er veldig vanskelig å argumentere for annet enn hjemmeseier her. H.

5. Viktoria Plzen - CSKA Moskva

For første gang i historien så er tsjekkiske Viktoria Plzen med i gruppespillet i Champions League. Klubben har dog vært med i gruppespillet i Europa League de tre siste sesongene og kom endog til åttedelsfinale forrige sesong, der laget røk ut etter ekstraomganger mot Sporting Lisboa etter at begge oppgjørene hadde endt 2-0 till hhv Sporting og Plzen. Vant serien i med sju poengs margin ned til Slavia Praha forrige sesong og har også innledet flott denne sesongen med sju seire og ett tap. Tapet kom borte mot nettopp Slavia Praha i nest siste serierunde. Vant sin gruppe i Europa League sist sesong, men motstanderne var ikke allverden. Steuea Bucuresti, Lugano og Hapoel Be'er Sheva var de tre øvrige lagene. Fikk også overkommelig motstand i 16-delsfinalen mot Partizan Beograd. Plzen kan mønstre et mer eller mindre skadefritt mannskap.

CSKA Moskva med VM-helten Ogor Akinfeev som sisteskanse var med har vært med i gruppespillet de fem siste sesongene, men tross tre seire i sin gruppe sist sesong, ble det bare 3. plass og plass i sluttspillet i Europa League. Velkjente Abel Hernandez har nylig ankommet klubben, men sentrale spillere som Aleksandr Golovin og Vitinho er borte siden fjorårssesongen. Ble toer i serien forrige sesong og har innledet brukbart denne sesongen med 3-3-1 på sine sju første seriekamper. Hördur Magnússon og Abel Hernández er ikke med til Tsjekkia for CSKA, som også har et par andre fravær.

Viktoria Plzen bør kunne unngå tap mot et svekket CSKA i kveld. HU.

6. Young Boys - Manchester United

Etter årevis med dominanse av Basel i sveitsisk fotball, tok Young Boys et overbevisende seriemesterskap i Sveits forrige sesong, hele 15 poeng foran Basel på 2. plass. Det var første gang på 32 år at Young Boys tok seriegull. Young Boys har fortsatt i samme spor denne sesongen og tatt seks strake seire i innledningen og allerede skaffet seg åtte poengs forsprang ned til St. Gallen på 2. plass. Young Boys har deltatt i gruppespillet i Europa league de to foregående sesongene, men ikke maktet å ta seg videre til sluttspillet. Overrasket i playoffen med å slå Dinamo Zagreb 2-1 i bortereturen, etter at hjemmemøtet hadde endt med 1-1.

Manchester United tok seg enkelt videre fra sin gruppe i Champions League forrige sesong etter å ha vunnet fem av de seks gruppespillkampene. Men tross 0-0 borte mot Sevilla i første kamp i åttedelsfinalen, endte laget opp med å tape 1-2 borte i hjemmereturen. Sesongen før vant som kjent Manchester United Europa League. Etter en tøff start med tap i to av de tre første seriekampene denne sesongen, har det blitt to strake borteseire og ni poeng totalt. Antonio Valencia spares grunnet at Young Boys hjemmebane er kunstgress, mens Luke Shaw trolig er tilbake. Manchester United har forøvrig tapt begge sine to siste bortekamper i Sveits i Champions League, begge gangene mot Basel (2011 og 2017).

Manchester United får utgangstipset, men Young Boys er nok bedre enn det mange tror. HUB.

7. Celtic - Rosenborg

De seks siste kampene på ukens midtukekupong er alle hentet fra gruppespillet i Europa League og alle spilles torsdag.

Denne gruppen består i tillegg av RB Leipzig og RB Salzburg. Celtic skuffet med å ryke i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League- mot AEK Athen. Da ble det 1-1 hjemme og tap 1-2 borte i returoppgjøret. Møtte som kjent Rosenborg i 2. kvalifiseringsrunde og vant da først 3-1 hjemme og kontrollerte inn 0-0 borte på Lerkendal. Møtte også Rosenborg i Champions League-kvaliken forrige sesong, da i 3. kvalifiseringsrunde. Da endte det 0-0 i Glasgow i det første oppgjøret, men Celtic vant 1-0 i returoppgjøret på Lerkendal. Har innledet helt ok i den hjemlige serien med 3-1-1 på de fem første.

Rosenborg viste moral og vinnersting da de snudde 0-1 til 3-2 seier borte mot Vålerenga i Eliteserien søndag kveld. Men var sjanseløse mot Celtic i Champions League-kvalifiseringen og under hardt press borte mot Shkendija i Europa League-kvalifiseringen. På stillingen 0-0 brente hjemmelaget to straffespark. Var med i gruppespillet i Europa League også forrige sesong, men tok da kun ett poeng på de tre spilte bortekampene.

Det er normalt klar fordel Celtic torsdag kveld og vi lar denne stå ugardert. H.

8. RB Leipzig - RB Salzburg

Det tok en måned med etterforskning til før UEFA ga grønt lys for at både RB Leipzig og RB Salzburg skulle få delta i samme turnering. Og så endte de altså i samme gruppe.

RB Leipzig debuterte i Europacupen forrige sesong etter å ha endt på 2. plass i Bundesliga sesongen 2016/17. Men klarte kun en 3. plass i sin gruppe i Champions League og dermed gikk laget til sluttspillet i Europa League. Der ble det avansement på bortemålsregelen mot Napoli i 16-delsfinalen, og laget slo også ut Zenit St. Petersburg i åttedelsfinalen. I kvartfinalen tok det imidlertid slutt mot Marseille. Har innledet den hjemlige sesongen litt på det jevne, men tok sesongens første trepoenger hjemme mot Hannover lørdag med 3-2 seier og står med fire poeng på de tre første seriekampene.

RB Salzburg tok seg til semifinale i Europa League forrige sesong, men etter 0-2 tap borte og 2-0 seier hjemme mot Marseille i semifinalen. røk laget ut etter ekstraomganger. Salzburg spilte playoff til Champions League tidligere i sommer, men røk der ut på bortemålsregelen mot Røde Stjerne. Har innledet knallsterkt i hjemlig Bundesliga og vunnet alle sine sju spilte seriekamper.

Hjemmesterke Leipzig bør kunne unngå tap, så vi nøyer oss med halvgardering. HU.

9. FC København - Zenit St. Petersburg

Ringreven Ståle Solbakken har atter en gang klart å kvalifisere FC København for et sluttspill. Det var en sterk prestasjon, all den tid det var italienske Atalanta som ble beseiret over to oppgjør i playoff. Har også inntatt føringen i superligaen, til tross for 1-3 tap borte mot FC Midtjylland sist helg. FC København tok seg videre fra gruppespillet forrige sesong, men trakk Atletico Madrid i 16-delsfinalen og da var det som ventet over.

Zenit St. Petersburg var i gruppe med Rosenborg i forrige sesongs gruppespill og vant som ventet den gruppen. Men røk ut i åttedelsfinalen mot tyske RB Leipzig. Møtte som kjent Molde i playoffen til denne sesongens gruppespill i Europa League. Vant da første kamp hjemme med 3-1, tapte returmøtet på Aker stadion 1-2. Men det holdt til avansement til gruppespill. Har innledet strålende i hjemlig serie og står med 19 poeng på de sju første seriekampene.

Zenit er nok det beste laget, men FCK har vist at de kan hamle opp med det meste hjemme i København. HUB.

10. Arsenal - Vorskla Poltava

I årevis var Arsenal en gjenganger i gruppespillet til Champions League, men etter å ha endte på 5. plass i Premier League sesongen 2016/17, måtte the Gunners ta til takke med Europa League forrige sesong. Der kom laget helt til semifinalen, men etter 0-0 hjemme ble det 0-1 tap borte mot Atletico Madrid. Med 6. plass i Premier League forrige sesong, blir det Europa League også denne sesongen for Arsenal. Unai Emery er som kjent ny manager og han måtte se at Arsenal tapte sin to første seriekamper. Nå står laget med tre strake ligaseire, etter at Newcastle ble slått 2-1 borte lørdag.

Vorskla Poltava fra Ukraina er med i gruppespillet for første gang siden 2011/12-sesongen etter å ha røket tidlig ut av de siste kvalifiseringene. Står med 4-0-4 på de åtte første seriekampene i hjemlig liga. Fire av fem spilte bortekamper er tapt, mens samtlige tre hjemmekamper er vunnet.

Arsenal tok Europa League på alvor forrige sesong og skal normalt vinne denne greit. Bankers. H.

11. Besiktas - Sarpsborg 08

Besiktas har vært med i Europa League- og Champions League-sluttspill de to siste sesongene. Nå ble B36, LASK Linz og Partizan Beograd slått i kvalifiseringen. Vant sin gruppe i Champions League forrige sesong, men støtte så på Bayern München i åttedelsfinalen og røk som ventet ut etter å tapt 0-5 borte og 1-3 hjemme. Har innledet sesongen brukbart i hjemlig liga med 3-1-1 på de fem første seriekampene.

Sarpsborg 08 var med i gullkampen før bortekampen mot Brann fjerde sist. Der ble det 0-2 tap og også de tre neste seriekampene har endt med tap for Sarpsborg 08. Har dermed falt ned til 7. plass på tabellen med sine 32 poeng og har seks poeng opp til Haugesund på 3. plass. I den samme perioden har dog Sarpsborg gjort kanonsuksess i Europa League og etter 3-1 hjemme og 1-2 tap borte mot Maccabi Tel Aviv ble det gruppespill for Sarpsborg 08.

Besiktas blir skyhøye favoritter og det er neppe i Istanbul at Sarpsborg 08 "skal gjøre det" i grupppespillet. H.

12. PAOK Thessaloniki - Chelsea

PAOK var med i Champions League-kvalifiseringen og slo der ut Basel og Spartak Moskva før det ble stopp mot Benfica. Vertene gikk til sluttspillet i denne turneringen i 2016/17-sesongen. Den greske ligaen er åpnet med tre strake seirer. Hadde en gyllen sjanse til å ta seg gruppespillet i Champions League denne sesongen, etter at laget maktet 1-1 borte mot Benfica. Men havarerte i hjemmereturen og røk hele 1-4. 13-0-2 på hjemmebane i serien forrige sesong.

Maurizio Sarri har fått en perfekt start som Chelsea-sjef med fem strake ligaseirer. Etter 4-1 seieren hjemme mot Cardiff i helgen, overtok også laget serieledelsen på bedre målforskjell enn Liverpool. Maurizio Sarri nedprioriterte Champions League med Napoli forrige sesong, det gjenstår å se hva han tenker om Europa League med Chelsea.

Det er ikke helt utenkelig at hjemmelaget kan få med seg noe av denne kampen. UB.

96-rekker:

1. Real Madrid — Roma H

2. Valencia — Juventus U

3. Benfica — Bayern München UB

4. Manchester City — Lyon H

5. Viktoria Plzen — CSKA Moskva HU

6. Young Boys — Manchester United UB

7. Celtic — Rosenborg H

8. RB Leipzig — FC Salzburg HU

9. FC København — Zenit St. Petersburg HUB

10. Arsenal — Vorskla Poltava H

11. Besiktas — Sarpsborg 08 H

12. PAOK Thessaloniki — Chelsea UB

432-rekker:

1. Real Madrid — Roma H

2. Valencia — Juventus HUB

3. Benfica — Bayern München UB

4. Manchester City — Lyon H

5. Viktoria Plzen — CSKA Moskva HU

6. Young Boys — Manchester United HUB

7. Celtic — Rosenborg H

8. RB Leipzig — FC Salzburg HU

9. FC København — Zenit St. Petersburg HUB

10. Arsenal — Vorskla Poltava H

11. Besiktas — Sarpsborg 08 H

12. PAOK Thessaloniki — Chelsea UB