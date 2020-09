Slik blir Champions League 2020/21

Det er flere forandringer i turneringen grunnet koronapandemien.

2020–21 UEFA Champions League starter med gruppespill den 20. oktober, med kvalifisering fram til 30. september.

Finalen vil bli spilt på Atatürk Olympic Stadium den 29. mai 2021. Dette er samme sted som hadde finalen i 2005 da Liverpool slo Milan.

Forandringer i turneringen

Hvis det finnes reiseregler før trekningen for lagene som skal besøke et land må hjemmelaget finne et alternativt sted å spille kampen, hvis ikke taper hjemmelaget kampen. Om nye regler kommer etter trekningen som gjør at et lag ikke kan reise, eller ha besøk fra et annet lag vil det laget som har restriksjoenne tape kampen. Polen, Ungarn, Hellas og Kypros har nøytrale baner hvor lagene likevel kan velge å spille kampene.

Om et lag får spillere i karantene vil det laget tape kampen, slik som skjedde med Slovan Bratislava i første kvalifiseringsrunde (som gjorde at Klaksvíkar Ítróttarfelag gikk videre).

Lagene som deltar i årets Champions League følger serievinnerne i de seriene som har spilt ferdig, eller plasseringene fra da ligaene ble forlatt (slik som i Frankrike).

Molde må spille sin kamp i Champions League-kvalifiseringen på nøytral grunn. Foto: Primoz Lovric (NTB scanpix)

Kvalifiseringen til Champions League

Det er to veier inn i gruppespillet, med unntak av lagene som er direkte kvalifisert. Dette er den såkalte mesterveien, og den andre som kalles ligaveien. Begge har tredje runde i kvalifisering 15. og 16. september.

Molde er i mesterveien, og skal møte Qarabağ. Det spilles bare en kamp i kvalifiseringen, og Moldes kamp spilles på nøytral grunn grunnet at en kamp i Aserbadsjan ville medført karantene for Molde-spillerne.

Om Molde vinner sin kamp er det siste runde i play-off, og der kan Molde enten møte ungarske Ferencvárosi TC eller kroatiske GNK Dinamo Zagreb. Disse kampene spilles hjemme og borte.

Bayern München er regjerende mester. Foto: Matthew Childs/Pool via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Gruppespillet i Champions League

Årets gruppespill har 32 lag som før i 8 grupper. 26 lag er allerede kvalifisert. Rennes og Ajax er to lag som kom inn i gruppespillet automatisk grunnet resultatene i henholdsvis Champions League og Europa League.

Lagene med rangering 1 er Bayern München, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit St. Petersburg og Porto.

I gruppe 2 finner du Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shaktar Donetsk, Borussia Dortmund og Chelsea. Ajax kan komme i gruppe 2 eller 3, alt etter hvilke lag som kvalifiserer seg videre.

I gruppe 3 er det RB Leipzig, Inter Milan, Lazio og Atalanta. Lagene Lokomotiv Moskva, Marseille, Club Brugge og Borussia Mönchengladbach er enten i gruppe 3 eller 4.

I gruppe 4 er det İstanbul Başakşehir F.K. og Rennes.

I tillegg kommer det altså inn 6 lag gjennom kvalifiseringen.

Gruppespillet starter den 20. oktober.

