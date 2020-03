Slik blir du digital spiller hos Norsk Tipping

Selv om du ikke får spilt der du pleier, kan du fortsatt levere spill og sjekke premier og resultater digitalt - enten på mobil, nettbrett eller pc.

Er du registrert kunde hos Norsk Tipping er det enkelt å begynne å spille digitalt. Her forklarer vi hvordan.

Er du ikke kunde hos Norsk Tipping på nett? Gå inn på denne siden så kan du fikse det med en gang.

Det du trenger er mobiltelefon, bankkort og Bank ID (eller det du identifiserer deg med i nettbanken). Bankkontonummeret må være norsk. Du må være over 18 år for å registrere deg og spille hos Norsk Tipping

På denne siden finner du svar på spørsmål du måtte ha om hvordan du går fram for å bli kunde.

Spill digitalt slik

Er du kunde fra før og vanligvis bruker det fysiske spillerkortet, trenger du ikke bekymre deg. Spillerkortet ditt blir automatisk koblet på din nettbruker.

Trykk på logg inn her (klikk på linken og velg logg inn)

Tast inn ditt fødselsnummer (11 siffer), trykk på pilen

Tast inn koden du mottar på sms, og så er du i gang.

Du kan levere alle spillene til Norsk Tipping på mobilen og nett.

Samtidig minner vi om: Det kan være fristende å fordrive tiden med spill på nettet. Mange gjør det når dagene hjemme blir mange og lange. Pass på at du spiller med måte. Da bevarer du spillegleden.

Kjente utfordringer

Skulle det være feil eller problemer rundt mobiltelefonnummer som kan gjøre at du ikke mottar sms ved innlogging, har vi listet opp flere forslag til løsninger her.

Ved betaling av spill: Husk at det er forskjellige måter å betale på, enten via spillerkonto, bankkonto eller Vipps. I noen tilfeller overfører spillere penger fra bankkonto til spillerkonto, men det betyr ikke at spillet (f.eks. en Lotto-kupong) er betalt. For å levere spill, må det velges "Betal xx kroner".

Norsk Tippings kundeservice finner du her. Inne på denne siden vil du finne svar på "Ofte stilte spørsmål". I tillegg kan du chatte eller ringe for å snakke med en kundekonsulent. (Husk at det er begrensede åpningstider grunnet Corona-situasjonen).