Slik blir du klar for Gulltrekning i Lotto

Det er veldig få triks som skal til for å bli med i gulltrekningen i Lotto.

Lotto er utvilsomt det mest populære spillet i Norge. Det omsettes for rundt 80 millioner kroner hver eneste omgang i Norge. Det betyr at det er mange hundre tusen nordmenn som hver eneste lørdag venter i spenning på at de syv tallene i Lotto skal dukke opp.

Her kan du sjekke resultater på Lotto og levere din kupong

Hva er en gulltrekning?

Noen ganger er det likevel slik at ikke alle tallene finnes på noen av rekkene til oss som har spilt. Da går hele førstepremiepotten videre til neste omgang.Det som Norsk Tipping tidligere kalte Gull-Lotto skiftet navn for en stund tilbake til gulltrekning. Du kan levere din kupong herSom spiller må du ikke gjøre noe spesielt for å konkurrere om den dobbelte potten. En gulltrekning foregår på nøyaktig samme måte som andre trekninger, men med litt mer gull i studio i direktesendingen.

Slik vinner du i Lotto

For å vinne førstepremien i Lotto må du ha sju tall av totalt 34 tall. Det trekkes også et tilleggstall, og andrepremien deles ut til de som har 6 hovedtall og tilleggstallet. Du må ha tallene på samme rekke, og ha en gyldig kupong den lørdagen omgangen trekkes.Lotto trekkes etter klokken 18:00, som er innleveringsfristen, hver lørdag. Trekningen sendes så senere på NRK klokken 19:45.

Potten lørdag 29. februar, bonusdagen i februar i år, er på hele 29 millioner kroner for en alenevinner.

Vinnersjansen er 1:5,4 millioner per rekke.

